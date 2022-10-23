Аутсайдеры АПЛ потащили: «Виллу» спас бывший тренер Стефа Карри, «Саутгемптон» тормознул «Арсенал», «Лестер» выиграл разгромно

«Ноттингем» и «Эвертон» тоже в порядке.

Эти выходные были сложными для команд из топ-8 – победили только «Ман Сити» (3:1 с «Брайтоном»), «Ньюкасл» (2:1 против «Тоттенхэма») и «Фулхэм» (3:2 у «Лидса»).

А вот команды со дна хороши и набирают очки.

У «Ноттингема» вторая победа в сезоне – над «Ливерпулем»

Казалось, «Ливерпуль» потихоньку спасает сезон – обыграли «Ман Сити» и «Вест Хэм». Но тут же проиграли «Форест». Получилось очень символично: обыграли богатых и отдали очки в Ноттингеме, на родине Робин Гуда.

А единственный гол забил бывший игрок «Ливерпуля» Тайво Авонийи – нигерийский нападающий никак не мог получить разрешение на работу, поэтому ни разу за шесть лет не сыграл за команду Клоппа и ездил по арендам. Вторая победа в сезоне для команды с последнего места.

Юрген Клопп считает, что результат не очень справедлив: «Я могу объяснить нашу игру, но не результат. Не понимаю, как мы могли проиграть. «Форест» дал нам шесть моментов после стандартов – надо было бы реализовать хотя бы один из них. А потом мы сделали ужасную ошибку – абсолютно невынужденную – и пропустили».

«Ноттингем» в последние пару недель начал надежнее играть в обороне – за четыре матча пропустили всего дважды. В том числе сыграли насухо против «Ливерпуля» и «Брайтона».

«Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» – 3:0. Лэмпард хвалит защитников

У команды Фрэнка Лэмпарда была серия из трех поражений подряд – от «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».

Но против «Кристал Пэлас» все получилось: в первом тайме Доминик Кэлверт-Льюин открыл счет, а во втором у «Эвертона» проснулась внутренняя «Барселона». Сначала комбинацией в 11 пасов дошли от своих ворот до чужих (отличился Энди Гордон). А потом Дуайт Макнил забил после паса пяткой от Алекса Ивоби.

Лэмпард доволен игрой и отдельно отметил вклад двух игроков: «Конор Коуди и Джеймс Тарковски по-настоящему преобразили раздевалку! Их поведение вне поля и на тренировках было образцовым. И в матчах они тоже помогают нам прогрессировать».

Благодаря победе «Эвертон» догнал в таблице «Кристал Пэлас». Команда из Ливерпуля даже выше – за счет лучшей разницы забитых и пропущенных.

У «Арсенала» первая ничья в сезоне. С «Саутгемптоном» – 2-й самой молодой командой АПЛ

«Арсенал» потерял очки, хотя казалось, что у команды Микеля Артеты все под контролем.

Открыли счет на 11-й минуте (забил Джака), создавали моменты, но пропустили на 65-й. Все перевернул переход «Сотона» на пятерку защитников, который дал команде больше контроля.

«Если смотреть на наши моменты и то, как начали игру – мы потеряли два очка, – грустил после игры Артета. – Но винить мы можем только себя. Во втором тайме мы играли по-другому, нам надо было вложить больше страсти и постоянства. Лучше держать мяч и доминировать в игре».

Теперь «Арсенал» опережает «Ман Сити» всего на два очка. А «Саутгемптон» не проигрывает уже три тура подряд (серьезный прогресс после четырех поражений подряд) и набрал важнейшие очки в борьбе за выживание.

«Астон Вилла» без Джеррарда грохнула «Брентфорд». Помог бывший тренер Стефа Карри

Увольнение Стиви Джи напрашивалось давно – «Астон Вилла» очень плохо стартовала и на неделе получила 0:3 от «Фулхэма». Вместе с Джеррардом ушел и почти весь его штаб, поэтому к матчу против «Брентфорда» готовил Аарон Данкс.

Данкс работал ассистентом у Венсана Компани в «Андерлехте» и выигрывал с английской молодежкой ЧМ для игроков моложе 17 лет (отвечал за игру в атаке). Но самый удивительный факт про Аарона – он хоть и недолго, но работал со Стефом Карри в НБА и помог улучшить игру одного из лучших баскетболистов современности.

С Данксом «Вилла» действительно лучше заиграла в атаке. Уже к 14-й минуте против «Брентфорда» вели 3:0, а закончили разгромом 4:0. За одну игру забили четыре, хотя до этого за 11 матчей было всего семь мячей. Классный дебют Данкса как главного!

«Лестер» разгромил «Вулвз». Варди бахнул «Ред Булла» и сделал 1+1

Разговоры об отставке Брендана Роджерса ходили с самого старта сезона, но вот «Лестер» начал набирать очки. У команда две победы подряд над прямыми конкурентами: в прошлом туре обыграли «Лидс» 2:0, в этом – 4:0 «Вулверхэмптон» в гостях.

Юри Тилеманс и Харви Барнс забили по голу в первом тайме, а во втором зарешал Джейми Варди. Он хлопнул «Ред Булла», вышел на замену и сделал 1+1. Возможно, это такое красивое прощание с основателем компании-производителя любимого энергетика Варди.

А теперь классный факт. Дэнни Уорда называли худшим вратарем АПЛ, но вот у валлийца уже четыре сухих игры в Премьер-лиге этого сезона. У Алиссона и Аарона Рэмсдейла столько же, а больше – только у Эдерсона и Ника Поупа (по пять).

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Из всех команд около зоны вылета не набрали очки только «Вулверхэмптон» и «Лидс». У «Вест Хэма» еще есть шанс – в понедельник игра против «Борнмута».

А таблица АПЛ теперь выглядит так!

Фото: REUTERS/Andrew Boyers, David Klein, Craig Brough, Peter Powell, Andrew Couldridge; East News/AP Photo/David Cliff