Футбольный календарь на лето: «Реал» и «Барса» сыграют класико в Вегасе, «МЮ» против «Ливерпуля» – в Бангкоке

А Месси и Мбаппе едут в Японию.

Кажется, пандемия все дальше, а нормальная футбольная жизнь все ближе. Этим летом команды после большой паузы запланировали предсезонки с полноценным турне по самыми разным странам. Например, в США, Японию, Норвегию, Сингапур.

Мы собрали календарь предсезонных матчей для всех топ-клубов. Кто-то еще не объявил все планы на лето («Интер» вообще ничего не рассказал). Сохраняйте пост в закладки, чтобы следить за любимой командой.

«МЮ» – рекордсмен по перелетам этим летом. По подсчетам ESPN, команда намотает за предсезонку 34 тысячи километров.

Заедут и в Тайланд, и в Австралию, и в Норвегию, а закончат турнет на «Олд Траффорд» против «Райо Вальекано» – между прочим, это будет первый домашний матч для Тен Хага у руля «Юнайтед».

Сезон в Премьер-лиге стартует 6 августа.

В расписании у «Сити» пока всего два контрольных матча – оба в США. Против мексиканской «Америки» сыграют в Техасе, против «Баварии» – в Висконсине.

Сезон для команды Пепа начнется 30 июля игрой за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». В этом году первый трофей разыграют в Лестере.

На конец августа запланирован благотворительный матч против «Барсы» на «Камп Ноу». Соберут средства на лечение бокового амиотрофического склероза – от него страдает бывший вратарь и тренер «Барселоны», друг Гвардиолы Хуан Карлос Унсуэ.

В отличие от «МЮ», «Ливерпуль» не доедет до Австралии, зато заглянет в Сингапур. Поэтому за предсезонку налетает больше 22 тысяч км.

Второй сбор пройдет уже в Европе, где сыграют против главных команд из системы «Ред Булла». Хорошие отношения между «Ливерпулем» и этими клубами давно известны.

Сезон начнется 30 июля матчем за Суперкубок Англии против «Сити», а на следующий день на «Энфилде» примут французский «Страсбур».

Клуб, теперь принадлежащий американскому бизнесмену Тодду Боэли, едет в США. Пока запланированы три матча, главный из которых – против «Арсенала».

На начало июля у Микеля Артеты запланирован тренировочный лагерь в Германии, где сыграют с «Нюрнбергом». Потом команда отправится в США. Гвоздь программы – матч против «Челси» в Орландо.

Закроют предсезонку игрой против «Севильи» на домашнем стадионе.

«Шпоры» – чемпион по выбору неожиданных локаций для предсезонки.

Сначала поедут на небольшой турнир в Южную Корею. С другой стороны, ничего странного – за «Тоттенхэм» играют капитаны и мужской, и женской сборной страны. В программе матч против сборной местного чемпионата.

Потом Шотландия и матч с «Рейнджерс», а с «Ромой» Жозе Моуринью (да-да, Жозе против бывшей команды) сыграют в Израиле. В результате налетают 24 тысячи км.

У «Барсы» плотное расписание в турне по США. Но начнут лето в Каталонии матчем против «Олота» из пятого дивизиона.

Первое класико сезона – уже 23 июля в Лас-Вегасе. А через четыре дня – матч против «Ювентуса».

В начале августа Хави и его команда вернутся в Барселону, где сыграют за традиционный Трофей Жоана Гампера против «Ромы». Возвращение Жозе Моуринью на «Камп Ноу»!

На конец августа запланирован тот самый благотворительный матч против «Ман Сити» на «Камп Ноу».

Сезона в Ла Лиге начнется 12 августа

В календаре «Реала» пока только три матча, но это турне по США с класико и матчем против «Ювентуса».

Не стоит забывать, что «Мадриду» еще играть за Суперкубок Европы против «Айнтрахта» – 10 августа в Хельсинки.

Матч против «Нумансии» – ежегодное мероприятие для мадридского клуба. Оно проходит в память о легендарном президенте «Атлетико» Хесусе Хиле. Бурго Де Осма – родной город президента.

В планах у парижан – показать Месси и Мбаппе японским болельщикам. Заодно сыграют на стадионах ЧМ-2002.

Сезон в Лиге 1 стартует 6 августа.

«Бавария» отправляется в Audi Summer Tour. Пока что он состоит всего из двух матчей, но, вероятно, это не весь календарь.

Сезон в Бундеслиге начнется 13 августа.

«Дортмунд» никуда не спешит – в планах пока только матч против команды из шестой лиги. Между стадионами клубов всего 15 км.

У чемпионов Италии пока в планах тоже только одна игра – визит к «Кельну». Но ничего, сезон в Серии А стартует 13 августа, поэтому времени еще с запасом.

У «Ювентуса» путешествие по США очень похоже на программу «Реала» и «Барсы». Турне из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес через Хьюстон. Все, чтобы в США насладились игрой Уэстона Маккенни.

Фото: globallookpress.com/Pasya