27 текстов, чтобы понять «Байер» Хаби Алонсо со всех сторон

«Байер» – феномен года. Команда, которая прервала одиннадцатилетнюю гегемонию «Баварии», заканчивает сезон без поражений во всех турнирах: почти 50 матчей с августа по май никто и нигде не обыгрывал команду Хаби Алонсо. Прямо сейчас «Байер» вышел в финалы Кубка Германии и Лиги Европы и, возможно, добавит к золоту лиги еще два титула.

Всю весну мы подробно фиксировали и разбирали успех «Байера» со всех сторон: как строится игра команды, как действуют ее лидеры, как формировался Хаби Алонсо, кто помогал ему строить проект, какие культурные смыслы определяют особенность клуба.

Эта подборка – оглавление всех текстов Спортса про «Байер».

Как они играют и кто эти люди

● Парень с тремя девушками и мужчина с мечтой о космосе. Из кого Хаби Алонсо делает топ-команду?

● Флориан Виртц – главный игрок «Байера» и новая суперзвезда Германии

● Вы заметили, как Джака стал топ-игроком? Два шикарных сезона в «Арсенале» и «Байере»

● У Гримальдо и Фримпонга 48 очков по гол+пас, хотя они крайние защитники. КАК?

● 20 причин восхищаться командой Хаби Алонсо

● Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри

Как устроен Хаби Алонсо

● Как жить и побеждать – объясняет Хаби Алонсо

● Алонсо из спортивной семьи: папа играл с Марадоной, с одним братом пересекались в «Сосьедаде» (теперь он магистр философии)

● Как я тренировался у Хаби Алонсо

● Хаби Алонсо не существует. В Испании (и в мире) его называют по-другому

● Артета, Эмери, Ираола и Алонсо – все из маленькой провинции Гипускоа. В чем секрет?

● Остаться в «Байере» – большой поступок Алонсо

Как устроен клуб

● Как сложился золотой «Байер» Хаби Алонсо – по шагам

● Он собрал каркас чемпионского «Байера», а теперь бодается с Мойесом в «Вест Хэме»

Прошлое

● 50 звезд, так и не взявших чемпионство с «Байером»

● «Не пили пиво только перед играми». Теплый монолог Булыкина о сезоне в «Байере»

● Отец первых успехов «Байера» – Райнер Кальмунд. Однажды он снес трибуну ради спасения клуба

● «Байер», игравший в финале Лиги чемпионов. Где они сейчас?

● Последний трофей «Байера» взял тренер, который играл в прощальном матче Пеле, был капитаном «Сити» и дал уникальное интервью Клоппу

● «Байер» Крооса и Хайнкеса не проигрывал в Бундеслиге 24 тура. А потом – жуткий провал

● Все, кто выигрывал Бундеслигу в XXI веке – кроме «Баварии»

Культура, история, колорит

● Чудовищная история компании Bayer: героин как средство от кашля, химическое оружие и зараженные СПИДом

● «Байер» называют «аспириновыми». Кто изобрел средство и как оно работает?

● Я выбежал на поле с фанатами «Байера» – и передам вам частичку счастья ❤️

● Даже немцы говорят: «Чувак, странный выбор». Я болею за «Байер» 23 года

● Почему «Байер» называют Неверкузеном?

● Неверкузен ➡️ Неверлузен

Фото: firo/augenklick/firo, IMAGO/Marco Iacobucci/IPA Sport/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Lars Baron