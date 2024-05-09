27 текстов, чтобы понять «Байер» Хаби Алонсо со всех сторон
«Байер» – феномен года. Команда, которая прервала одиннадцатилетнюю гегемонию «Баварии», заканчивает сезон без поражений во всех турнирах: почти 50 матчей с августа по май никто и нигде не обыгрывал команду Хаби Алонсо. Прямо сейчас «Байер» вышел в финалы Кубка Германии и Лиги Европы и, возможно, добавит к золоту лиги еще два титула.
Всю весну мы подробно фиксировали и разбирали успех «Байера» со всех сторон: как строится игра команды, как действуют ее лидеры, как формировался Хаби Алонсо, кто помогал ему строить проект, какие культурные смыслы определяют особенность клуба.
Эта подборка – оглавление всех текстов Спортса про «Байер».
Как они играют и кто эти люди
● Парень с тремя девушками и мужчина с мечтой о космосе. Из кого Хаби Алонсо делает топ-команду?
● Флориан Виртц – главный игрок «Байера» и новая суперзвезда Германии
● Вы заметили, как Джака стал топ-игроком? Два шикарных сезона в «Арсенале» и «Байере»
● У Гримальдо и Фримпонга 48 очков по гол+пас, хотя они крайние защитники. КАК?
● 20 причин восхищаться командой Хаби Алонсо
● Андрей Лунев – важный разговор о евромечте и «Байере» Хаби Алонсо изнутри
Как устроен Хаби Алонсо
● Как жить и побеждать – объясняет Хаби Алонсо
● Алонсо из спортивной семьи: папа играл с Марадоной, с одним братом пересекались в «Сосьедаде» (теперь он магистр философии)
● Как я тренировался у Хаби Алонсо
● Хаби Алонсо не существует. В Испании (и в мире) его называют по-другому
● Артета, Эмери, Ираола и Алонсо – все из маленькой провинции Гипускоа. В чем секрет?
● Остаться в «Байере» – большой поступок Алонсо
Как устроен клуб
● Как сложился золотой «Байер» Хаби Алонсо – по шагам
● Он собрал каркас чемпионского «Байера», а теперь бодается с Мойесом в «Вест Хэме»
Прошлое
● 50 звезд, так и не взявших чемпионство с «Байером»
● «Не пили пиво только перед играми». Теплый монолог Булыкина о сезоне в «Байере»
● Отец первых успехов «Байера» – Райнер Кальмунд. Однажды он снес трибуну ради спасения клуба
● «Байер», игравший в финале Лиги чемпионов. Где они сейчас?
● Последний трофей «Байера» взял тренер, который играл в прощальном матче Пеле, был капитаном «Сити» и дал уникальное интервью Клоппу
● «Байер» Крооса и Хайнкеса не проигрывал в Бундеслиге 24 тура. А потом – жуткий провал
● Все, кто выигрывал Бундеслигу в XXI веке – кроме «Баварии»
Культура, история, колорит
● Чудовищная история компании Bayer: героин как средство от кашля, химическое оружие и зараженные СПИДом
● «Байер» называют «аспириновыми». Кто изобрел средство и как оно работает?
● Я выбежал на поле с фанатами «Байера» – и передам вам частичку счастья ❤️
● Даже немцы говорят: «Чувак, странный выбор». Я болею за «Байер» 23 года
● Почему «Байер» называют Неверкузеном?
Фото: firo/augenklick/firo, IMAGO/Marco Iacobucci/IPA Sport/Global Look Press; Gettyimages.ru/Lars Baron