«Боруссия» – вся жизнь Терзича и все его мечты. И вот он вывел ее в финал ЛЧ

Любовь Курчавова – о том, кто сделал Дортмунд счастливым.

Когда Эдин родился, Югославия еще существовала. Он вырос в Мендене, 55-тысячном городке в 40 километрах от Дортмунда, в семье боснийца и хорватки. Отец был сварщиком, мать – продавщицей. Дома они говорили на сербохорватском, называя его югославским (он опирается на совокупность диалектов на территории бывшей Югославии – Спортс). Сейчас Эдин признается, что за сборные Германии, Хорватии и Боснии болеет одинаково: «Их игры – единственные, в которых я не считаю, сколько игроков обороняются на угловом».

В конце учебного дня Эдин шел в югославскую школу в общине. В Мендене она была очень крупной – нередко проводили большие музыкальные фестивали с артистами из Югославии. Все закончилось, когда началась война.

В 1991-м Терзичу было восемь. Война быстро затронула и его семью: дядя погиб, кузены попали в тюрьму, дома некоторых родных сожгли. Эдин с родителями часами слушали радиосводки в надежде узнать о близких хоть что-то и собирали деньги для пострадавших. «На меня повлияло то, что та война сделала с людьми, – говорил Эдин. – Мы перестали ездить к родителям на родину как раньше. Тогда я немного потерял связь с этими местами. Дома мы стали говорить на немецком».

Потом Эдину пришлось потесниться: в его комнату родители поселили родственников, бежавших от трагедии. Так жили несколько лет. «Мы прошли через это вместе, – говорил Эдин. – Моя семья великолепно справилась».

Так началась история тренера, который в шаге от победы в Лиге чемпионов с любимой «Боруссией».

«В 9 я впервые попал на стадион. Тогда и понял, для какой команды бьется мое сердце». Терзич с детства без ума от «Боруссии»

В сложные военные годы Терзича отвлекал футбол.

Его отец, Ибришим, всю жизнь болел за сараевский «Железничар» и часто возил на матчи «Боруссии» Эдина с братом Аленом (сейчас он работает в «Дортмунде» скаутом). Терзич четко помнит первую игру: «23 ноября 1991 года, против «Дуйсбурга». Выиграли 2:1. Я мало что помню о детстве, но тот матч по-настоящему впечатлил».

Так Эдин стал фанатом «Боруссии». Он обожал Стефана Шапюизу (нападающий со 123 голами в 284 матчах за 8 лет в «Дортмунде» – Спортс), покупал абонемент и новую форму каждый год. «Дортмунд» он всегда называет «своим клубом».

«Это невероятная ситуация, – говорил Терзич на первой пресс-конференции в «Боруссии». – Многие знают, что я местный. Я родился в 30 километрах отсюда. Впервые на стадионе оказался в 9 лет. Тогда и понял, для какой команды бьется мое сердце».

«Эдин насквозь пропитан «Боруссией», – рассказывал гендиректор «Дортмунда» Ханс-Йоахим Ватцке в летнем интервью Kicker. – Между обычным сотрудником и Эдином есть разница. Для него это не просто работа, а миссия».

После победы в Кубке Германии-2021 Терзич выложил две фотографии:

На первом фото Терзич из 2012-го болеет за «Боруссию». На втором Терзич из 2021-го держит трофей, выигранный во главе любимой команды.

«Я – продукт «Боруссии» Дортмунд», – говорил он.

Сложно поспорить.

Терзич попал в школу «Боруссии», но из-за травмы быстро потерял шансы стать топом. Вся его карьера – 4-я и 5-я лиги Германии

Терзич пытался стать футболистом, но спустя несколько месяцев в академии «Боруссии» получил серьезную травму голеностопа. После операции он пропустил почти год и сильно отстал от сверстников – мечты о карьере топ-игрока разбились. «В какой-то момент я подумал: «Возможно, ты не разбогатеешь благодаря футболу, но зато состаришься рядом с ним», – говорил Терзич 11 Freunde.

Так Эдин попал в низшие немецкие лиги – он играл за «Эстрих», «Вестфалию 04», «Ваттеншайд 09», «Клоппенбург» и «Боруссию» Дрешеде из 4-го и 5-го дивизионов. За эти клубы он провел 189 матчей и забил 25 голов.

Играя на полупрофессиональном уровне, Терзич думал о будущем, так что в 22 поступил на факультет спорта Рурского университета в Бохуме. Первую тренерскую лицензию он получил тогда же. Зарплата в клубах частично покрывала траты на учебу.

В университете Эдин влюбился. Они с футболисткой Корой Вельм (она даже играла за «Бохум» во 2-м женском дивизионе) поженились в августе 2013-го. Церемония прошла в Нордкирхенском дворце. «Лучшего мужа для нашей дочери и представить себе нельзя, – говорил Клаус Вельм, отец Коры, в интервью WA. – Мы гордимся им. Дело даже не в том, что он тренирует «Боруссию». Он очень общительный, всегда готов помочь. Просто прекрасный человек».

«Когда позвали в «Боруссию», я даже не спросил о зарплате». Терзич попал в клуб случайно

В университете Терзич встретил не только будущую жену, но и Ханнеса Вольфа, без которого невозможно представить старт его карьеры. «Они учились в одной группе и часто проводили время у нас дома, – рассказывал Клаус Вельм. – Парни говорили: «У вас всегда есть что-то вкусное».

В 2008-м Терзич познакомился с главным скаутом «Боруссии» Свеном Мислинтатом на учебе. Вскоре отец Свена умер, и Эдин подменил его в роли скаута, снабжая всеми нужными сведениями. Мислинтат впечалился и предложил Терзичу работу – половина скаутской ставки и половина ставки ассистента тренера юношеских команд. «Когда меня позвали в «Боруссию», я даже не спросил, сколько буду зарабатывать», – признавался Эдин.

Терзич и Вольф работали в «Боруссии» U17, U19 и U23, а еще – во второй команде. Тогда «Дортмунд» жил очень бедно, поэтому Терзич и Вольф занимались всем – вели тренировки и теорию, работали над физикой и восстановлением. На дополнительные кадры денег у клуба не было. «Нам повезло, ведь это давало право на ошибку», – считает Вольф.

Скоро Терзич стал одним из важнейших сотрудников скаутского отдела. При его участии в «Боруссию» пришли Роберт Левандовски, Илкай Гюндоган, Синдзи Кагава, Лукаш Пишчек, Марко Ройс и Нури Шахин.

Терзича часто сравнивают с Клоппом, но главный тренер в его карьере – Билич

«В Эдине хорошо сочетаются трудолюбие, любовь к новшествам и сообразительность, – говорил Мислинтат. – Думаю, это идеальное сочетание для ДНК «Боруссии». В этом он очень похож на одного своего предшественника».

Сразу понятно, о ком речь. Юрген Клопп работал в «Боруссии» с 2008-го по 2015-й, и Терзич застал расцвет той прекрасной команды.

«Настоящий эксперт, при этом очень страстный. Типаж Юргена Клоппа, – сказал Михаэль Эрцен, три года игравший с Терзичем за «Вестфалию». – У Эдина нет ничего общего с Фавром. Не хочу говорить о нем ничего плохого, но Терзич – совсем другой человек. Наверное, во время работы с Фавром ему приходилось сдерживаться. Могу себе представить, как он кипел, потому что Терзич – очень эмоциональный человек. Он вскипает, если ему что-то не нравится. В положительном смысле слова – прямо как Клопп».

«Терзича высоко ценят в «Боруссии», – говорил Ватцке для Bild в ноябре. – Все постоянно говорят о том, как скрупулезно он работает. Благодаря Эдину мы увидим еще много хорошего. Клопп полностью отдавался «Боруссии» в течение семи лет. Я вижу здесь параллели с Эдином, который полностью сосредоточен на клубе».

Но Терзич отстраняется от таких сравнений. «Я был здесь, когда Юрген Клопп сотворил чудо, – сказал Эдин в интервью The Telegraph зимой. – Думаю, тогда футбол в стиле хэви-метал был идеальным заявлением, но в футболе не всегда все работает так. Сейчас мы в совершенно иных обстоятельствах. Возможно, используем иной подход».

Ассистентом Клоппа Терзич так и не стал. Возможно, из-за знакомства с агентом Домагоем Биличем, который оказался братом Славена. «Я об этом даже не думал, пока мне не позвонили за три дня до Евро-2012, – рассказывал Терзич сайту «Вест Хэма». – Я был на игре в Швеции, поэтому не ответил. Потом мне еще раз позвонили, я снова не ответил. Затем пришло сообщение: «Пожалуйста, перезвоните мне. С уважением, Славен Билич». Я подумал: лучше перезвоню! Так мы и познакомились».

Билич спросил Терзича, знает ли он что-то о сборной Ирландии, первом сопернике Хорватии на Евро-2012. Терзич знал. «Я поделился наблюдениями и идеями, – рассказывал он. – Например, по поводу позиции Луки Модрича. Ирландия всегда крайне эффективно закрывает десяток. Чтобы Модрич как можно чаще встречался с мячом, нужно было поставить его ниже. Почти в оборону».

Но это не все – Терзич сказал, что надо побольше навешивать, ведь у Ирландии не самая высокая оборона. Хорватия победила 3:1, дважды забив после угловых, а Билич на пресс-конференции отметил, что ему очень помогли советы Терзича. Так ему предложили сделать еще несколько отчетов.

В 2013-м Билич стал тренером «Бешикташа» и позвал с собой Терзича, которого за пару недель до этого сделали главным в «Боруссии» U16. Эдин пошел к руководству и сказал, что не может отказаться от такого шанса. Спустя два года Терзич вслед за Биличем переехал в Лондон – в «Вест Хэм». «Там я думал на немецком, слушал на хорватском и говорил на английском. У нас была по-настоящему мультикультурная раздевалка», – вспоминал Эдин в интервью The Telegraph.

Терзич предельно благодарен Биличу за опыт. «Можно учиться годами, слушать разговоры и получать всякие лицензии, но все совсем иначе, когда ты стоишь перед 25 эгоистами из разных стран, – говорил Эдин. – Этому не научиться. Это нужно прожить. Я безумно благодарен за возможность получить такой опыт в странах с разными культурами».

Работая с Биличем, Терзич стал специалистом по анализу – он классно выделял сильные и слабые стороны соперника и придумывал, как можно ими воспользоваться. Билич оценивал сотрудничество с Терзичем лаконично. «Работа с ним – одно из лучших решений в моей профессиональной карьере. Теперь мы друзья на всю жизнь», – сказал Славен.

На встречах тренеров АПЛ с вином Терзич записывал мысли Пепа, Клоппа и Моуринью. Заметки превратились в PowerPoint на 50 слайдов (пополняется до сих пор)

В АПЛ принято, что тренеры и их ассистенты встречаются после матчей, чтобы выпить бокал вина. Эта традиция понравилась Терзичу.

«Часто ассистенты собирались, когда тренеры еще давали интервью, – вспоминал Эдин. – И вдруг ты слышишь о проблемах в раздевалках «МЮ», «Ман Сити» или «Челси». Ты слушаешь и пытаешься понять, что из этого похоже на твою ситуацию, узнаешь, как Клопп или Моуринью справляются с ними вдали от камер. Иногда ты радуешься победе, а потом видишь, что тренер соперника близок к отставке. Такие моменты не забыть. Некоторые из этих встреч подарили мне друзей, которые до сих пор рядом».

Терзич не просто слушал – в заметках на телефоне он записывал мысли Пепа Гвардиолы, Арсена Венгера, Жозе Моуринью и других. Юрген Клопп говорил игрокам о дисциплине: «Если у меня есть шанс быть последовательным, я им воспользуюсь». Маурисио Почеттино на эту же тему высказывался так: «Игроки ненавидят правила. Больше они ненавидят только отсутствие правил». «Оба этих высказывания великолепны, – считает Терзич. – Многое из того, над чем я до сих пор ломаю голову, уже давно сформулировано великими тренерами. Я принадлежу к поколению «копировать-вставить». Не нужно ничего изобретать. Нужно просто адаптировать идеи под себя».

Вернувшись из Лондона, Терзич превратил заметки в личный справочник. «Он создал презентацию в PowerPoint, – рассказывал журналист Sport1.de Патрик Бергер. – Сейчас в ней около 50 слайдов. Терзич записывал туда лучшие идеи всех тренеров, будь это Клопп, Моуринью, Гвардиола или Венгер. Все эти годы он сохранял все в эту презентацию. Билич и остальные говорили ему: «Парень, тебе пора становиться главным! Ты отлично справляешься, ты эмпатичен, умен и эмоционален и обладаешь четкими идеями». Но Терзич постоянно спрашивал себя: «Что еще нужно, чтобы стать идеальным тренером? Как выглядит идеальная система игры?» И он постоянно записывал все, о чем думал. Терзич до сих пор заполняет этот файл».

Терзич не может уснуть после матчей и строит теплые отношения с игроками. Его цель – забить больше, а не пропустить меньше

В ноябре 2017-го Билича уволили из «Вест Хэма», и Терзич вернулся в «Боруссию» в роли ассистента Люсьена Фавра. Когда зимой 2019-го швейцарец пропустил игру с «Хоффенхаймом» из-за болезни, Эдин без проблем заменил его. Готовность Терзича к самостоятельной работе была заметна – Kicker писал, что ему приходилось давать поменьше указаний из уважения к Фавру. Иногда Люсьен одергивал его сам. В документалке Inside Borussia Dortmund от Amazon видно, что Эдин периодически давал установку на матчи, а в перерыве подсаживался к некоторым игрокам и комментировал их действия.

В декабре 2020-го Фавра уволили после 1:5 от «Штутгарта», и Терзич подхватил команду, впервые в карьере став главным тренером (хоть и на время). За его назначение высказывались не только боссы, но и лидеры команды. Например, Матс Хуммельс говорил, что благодаря Эдину команда обретет «огонь и страсть». Kicker писал, что в раздевалке «Боруссии» очень обрадовались выбору.

Когда Терзича спросили, чем его новая роль в «Дортмунде» отличается от прежней, он ответил: «Мой рост и возраст не изменились. Хотя я все-таки на день старше, чем вчера». В апреле 2021-го завирусилось видео , как игроки «Боруссии» приезжают на тренировку на люксовых машинах, а тренер – на велосипеде.

Терзич выстраивает доверительные отношения с футболистами, и за это его ценят. Ему важно, чтобы команде было хорошо. «Любой из нас может поговорить с ним когда угодно, – подтверждает запасной вратарь «Боруссии» Александр Мейер. – По глазам видно, как много для него значит этот клуб. Это понятно по каждой его речи в раздевалке. Видно, сколько в его словах искренности».

Вели Кавлак, с которым Терзич работал в «Бешикташе», описывает его как очень трудолюбивого, дотошного до любой детали тренера, который четко выражает мысли. Особенно он хвалит Терзича за чувство юмора: «Шутка всегда у него наготове. Мне это очень нравилось. С ним весело, но при этом он часто говорит вещи, которые заставляют задуматься».

Эдин считает, что у него немецкая голова (любит пунктуальность и дисциплину), но балканские эмоции, язык и сердце. Еще Терзич держит обещания. Михаэль Эрцен, три года игравший с Эдином за «Вестфалию», рассказывал Reviersport.de: «Он работал в «Бешикташе» и приехал в Мешеде (30-тысячный город в земле Северный Рейн-Вестфалия – Sports.ru) на следующий день после дерби с «Галатасараем». Все ради традиционного турнира. Он вышел на поле и сыграл за «Вестфалию» просто потому, что обещал. Это человек слова».

Терзич признается, что перед матчами ему сложно перестать думать, но иногда он вынужден это делать. «Я похож на мобильный телефон, – говорит Терзич. – Иногда нужно подключиться к розетке и подзарядиться. Иначе моя батарейка сядет». Эдин придумал способ отключаться от работы – так в его доме появились комнаты, в которых ничего не напоминает о футболе.

Эдин никогда не говорит с командой сразу после матча – из-за чрезмерной эмоциональности. «Мне всегда кажется, что игра была либо гораздо лучше, либо гораздо хуже, чем на самом деле», – объясняет Терзич. Поэтому он обсуждает все с игроками только на следующий день.

Терзич часто не может уснуть после матчей из-за мыслей об эпизодах, в которых его команда могла сыграть лучше. Вне зависимости от результата он редко доволен, поэтому записывает все мысли об игре перед тем, как лечь в кровать, словно сбрасывая их с себя.

Тренерскую философию Терзич описывал одной фразой. «Есть два способа играть в футбол. Можно попытаться пропустить на гол меньше, чем соперник. Но мне больше нравится стараться забить на гол больше, чем он».

Летом 2021-го Терзича на посту главного тренера «Боруссии» сменил Марко Розе, но Эдин остался в клубе. Специально под него «Дортмунд» создал должность технического директора – все ради того, чтобы отбиться от интереса крупных клубов АПЛ.

Уже через год Терзич вновь возглавил «Боруссию». И получил большую поддержку – на его первую тренировку пришли 1300 болельщиков.

Недавно у Эдина спросили, как Терзич-фанат относился бы к Терзичу-тренеру. «Фанат считает, что он очень хорош, – ответил Эдин с улыбкой. – Но тренер во мне знает, что фанат всегда хочет видеть результат».

***

В прошлом сезоне Терзич едва не осуществил большую мечту, но в драматичной развязке проиграл чемпионство «Баварии». Сейчас новая попытка, а на кону еще больше – победа в Лиге чемпионов.

Такое не покорилось даже Клоппу.

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron, Ian Walton, Christof Koepsel, Michael Regan; globallookpress.com /firo Sportphoto/ Jürgen Fromme, Kirchner/ David Inderlied; Instagram/edinterzic11