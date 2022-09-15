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От редакции: эхо женского чемпионата мира это не только историяс поцелуем на награждении, стоит обратить внимание и на других героев. Вот, например, блог об «Арсенале» предлагает познакомиться с Алессией Руссо. Поддержите плюсами!

Недавний взлет Алессии Руссо в футбольном мире может показаться неудержимым, но даже самым перспективным нужен долгий путь к вершине.

На пути к первому женскому чемпионату мира она успела поиграть в Лондоне, Манчестере, на южном побережье Англии и в Америке. Но одно осталось неизменным: Руссо всегда впечатляла, где бы ни играла, и заслуженно получила место в основе сборной.

Звезда с ранних лет

Таланты Алессии Руссо заметили, когда она пинала мяч за боковой линией, наблюдая за игрой своего брата.

Руссо на ЧМ в Австралии забила трижды: в группе против Китая, где успокоила нервы миллионов, открыв счет в решающем матче (выиграли в итоге 6:1), победный в четвертьфинал (2:1 против Колумбии) и третий мяч в полуфинале с Австралией.

В Кенте за ее подвигами внимательно наблюдал Колин Уитфилд, тренер «Беарстед ФК» – одного из первых клубов, где она росла как начинающий игрок. С футболом Руссо познакомилась в юном возрасте, приходя посмотреть, как ее брат играет за «Вест Фарли» и часто гоняя мяч на краю поля со своим отцом.

Именно там Уитфилд впервые заметил будущую футболистку сборной и ее завидный талант. «Ее брат играл в одной из команд, которые я тренировал в то время», – вспоминал тренер. – Я поговорил с ее отцом, он пригласил ее в команду девочек до 10 лет, которой я тогда руководил. Честно говоря, мне не пришлось много тренироваться с Алессией, я просто дал ей возможность играть, а остальное она сделала сама.

Уже в возрасте восьми лет, было видно, что у нее огромная страсть к игре, это все, чем ей хотелось заниматься. Я действительно рад, что она смогла осуществить свою мечту».

Сейчас Руссо играет на острие атаки, но в юности она бывала на разных позициях, и ее универсальность была ключевой причиной того, что еще в «Беарстед» она приглянулась клубу «Чарльтон Атлетик» – восьмилетней.

Руссо посещала католическую школу Сент-Саймона Стока в Мейдстоне, где интересовалась различными видами спорта; помимо футбола занималась легкой атлетикой, бегала кросс по пересеченной местности и участвовала в соревнованиях по крикету и нетболу.

В «Чарльтоне» она играла до 11 лет, на следующие пять лет перешла в академию «Челси», и путешествие с тех пор стало незабываемым.

Из Великобритании в США – и обратно

После «Челси» – краткий период в «Брайтоне», когда ей было 17, но в конечном итоге яркие огни США пришли за ней.

Когда она подумывала об университете, «Челси» предложила ей вариант с несколькими часами пути между школой и тренировкой; вместо этого она решила уехать в Соединенные Штаты, где ее брат Лука уже прошел спортивно-академическую программу. Выбрала Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Руссо всегда была заинтригована перспективой студенческого футбола, она провела два года в «Тар Хил» из Северной Каролины, вскоре ее соседкой по комнате стала будущий партнер по сборной Лотте Вубенн-Мой.

«То, что мы с Лотте оказались там в одно и то же время, было немного спланировано. Лотте тоже подумывала о том, чтобы отправиться туда. Она разговаривала с другими школами и не была уверена, так что в этом смысле для нее это было скорее решением в последнюю минуту, в то время как я всегда всем сердцем этого хотела. В Северной Каролине у меня все прошло действительно хорошо. Я выиграла много индивидуальных наград и была частью команды всех звезд. Я чувствовал, что действительно хорошо вписалась в команду, и как только начал играть, я почувствовал себя комфортно».

После двух лет в Северной Каролине Руссо вернулась в Великобританию, но на ранних стадиях ковида и карантина возникла неопределенность в отношении будущего.

В конце концов она подписала двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед» с возможностью продления еще на один год, и именно с «Красными дьяволами» стала суперзвездой.

Поначалу Алессия редко выходила на поле, но с начала сезона 2021/22 стала неотъемлемой частью команды: провела 46 матчей в чемпионате.

В январе «Арсенал» сделал рекордное для женского футбола предложение: более 400 тысяч фунтов. Ее не продали. Руссо с «Манчестером» вышла в финал Кубка Англии и заняла второе место в лиге, впервые попала в женскую Лигу чемпионов, но продлевать контракт не стала.

В июле объявили, что Алессия подписала контракт с «Арсеналом» как свободный агент.

Восходящая звезда Англии

Руссо – один из нескольких игроков, которые значительно выиграли от прихода Сарины Вигман на пост главного тренера Англии.

К концу 2021-го Алессия провела всего два матча за сборную, но в следующем году она сыграла под руководством Вигман уже 15 раз, после чемпионата мира у нее уже 30 матчей.

В 2022-м на она в основном выходила на замену, чтобы играть против усталых, измотанных защитников – роль, в которой она преуспела на победном для Англии Евро прошлым летом.

Гол в ворота Швеции номинировали на премию Пушкаша.

На прошедшем чемпионате мира Алессия во всех семи играх появлялась в стартовом составе.

Перед чемпионатом мира Руссо говорила: «Футбол всегда был для меня развлечением, и именно поэтому я увлеклась им, когда была маленькой девочкой. Ты извлекаешь уроки из самой себя и того, как ты реагируешь в разных ситуациях. Матч моей мечты – финал чемпионата мира. Мне все равно, против кого он будет, неважно, где он пройдет, важна победа. Я бы хотела [забить победный мяч]».

К сожалению, забить в финале у Алессии не вышло.

Телеграм-канал о женской команде «Арсенала»

Фото: Gettyimages.ru/Allsport/Robert Cianflone, Justin Setterfield, Harriet Lander