10 комментариев

Есть опасения.

Пока Далер Кузяев только обустраивается в «Гавре», Александр Головин начнет уже шестой сезон подряд в «Монако» – там он главный современный долгожитель.

Правда, у «Монако» сейчас не все хорошо.

После великой распродажи-2018 «Монако» барахлит. И по результатам, и по трансферам

Головин пришел в команду летом 2018-го и стал частью уникальной ярмарки. Александр – главная покупка того трансферного окна (30 млн евро), всего «Монако» потратил 145 млн, при этом остался в плюсе на 221,1 млн, ведь распродал активы на 367 млн. Килиан Мбаппе (180 млн), Тома Лемар (72), Фабиньо (45) – только самые крупные сделки на выход.

Распродажа ударила по клубу. «Монако», финишировавший вторым в сезоне-2017/18, собравший шесть финишей подряд в топ-3 Лиги 1, выходивший в полуфинал Лиги чемпионов, провел чудовищный сезон, закончив на 17-м месте (в двух очках от стыков и в трех от зоны вылета).

Как видите, «Монако» просел и по результатам, и по трансферным успехам. Бронзы Лиги 1-2020/21 и 2021/22 нуждаются в контексте: в первом случае «Монако» почти до последнего боролся за чемпионство вместе с «Лиллем», «ПСЖ» и «Лионом», во втором случае пережил новый очевидный спад и поднялся в топ-3 только с 9-матчевой победной серией на финише. Впрочем, в последнем туре «Монако» упустил победу против «Ланса» голом на 90+6, вместо второго места оказался на третьем, вместо группы ЛЧ – в квалификации. И второй год подряд провалил ее.

«Монако» пролетает мимо группы ЛЧ уже пять сезонов подряд. Более того, в новом сезоне клуба не будет ни в одном из еврокубков.

Финиш сезона-2022/23 был уже не сказочным, а катастрофичным. 1 победа, 1 ничья и 5 поражений в последних матчах, о гонке за второе место быстро забыли – еще и проиграли в последнем туре борьбу и за Лигу Европы, и за Лигу конференций. Зимой тренера Филиппа Клемана называли идеологом «Монако», говорили, что нового спортивного директора будут искать после консультаций с ним. Все быстро поменялось – Клемана уволили сразу после сезона.

Тогда «Монако» – без тренера, без ясности о новом спортивном директоре, без еврокубков – казался уж совсем потерянным. К концу июля потерянности нет, но вектор, выбранный «Монако», смущает.

«Монако» очевидно вдохновляется империей «Ред Булл». Только факты

«Я читал статьи, где потенциальными тренерами «Монако» называются только те, кто работал в системе «Ред Булл», потому что мы с Тиагу Скуро были связаны с «Ред Булл». Это не так», – уверял Пол Митчелл.

Пол Митчелл проработал в «РБ Лейпциге» и «РБ Брагантино» полтора года до приглашения в «Монако» на должность спортивного директора летом 2020 года. Сейчас он уходит.

Тиагу Скуро – новый спортдир «Монако», трудившийся в «РБ Брагантино» 8,5 лет в два захода.

Митчелл и Скуро вместе нашли нового тренера «Монако» – Ади Хюттера. Он работал в «РБ Зальцбурге» три года за два подхода.

А еще в сезоне-2022/23 в «Монако» появился игрок из «РБ Зальцбурга» – опорник Мохамед Камара. Купили за 15 млн евро. Тем же летом 2022-го из «Монако» в «Зальцбург» уехал центральный защитник Страхинья Павлович за 7 млн.

А еще экс-тренер «Монако» Филипп Клеман в сезоне-2022/23 строил футбол, подозрительно похожий на классику «Зальцбурга»: атакующие 4-2-2-2 без долгого стерильного владения. Не было только агрессивного зонного прессинга – он прорезался лишь временами.

А еще один из двух трансферов лета-2023 на вход – вратарь Филипп Кен из «Зальцбурга» за 10 млн.

Достаточно пересечений для вывода о том, что «Монако» ориентируется на «Ред Булл».

Пока у проекта слишком много спорных пунктов

Как минимум есть осмысленность. Митчелл и Скуро изнутри знают магию «Ред Булл» – это не просто утопический проект.

Что не так? Фактически проект запустился еще с прихода Митчелла, и пока система не выглядит здоровой. «Монако» не вернулся к результатам времен Луиша Кампуша (именно он собрал в одной команде Лемара, Бернарду Силву, Фабиньо, поднял из молодежки Мбаппе), стало меньше успешных трансферных историй. Митчелл и сам понимает, что у него многое не получилось, и перед уходом говорил, что главным достижением считает развитие академии «Монако». Пока слишком короткая дистанция, чтобы оценивать силу молодежного центра.

Второй спорный пункт: отсутствие в «Монако» важного механизма «Ред Булл»-системы – института бытовой адаптации футболистов. В «Зальцбурге» гордятся тем, как работают с африканцами и другими иностранцами: специальные сотрудники не только помогают снять языковой барьер, но и составляют компанию при решении простейших задач вроде похода в магазин. «Монако» не заявлял ни о чем подобном, хотя идея напрашивается.

Третье сомнение – дисциплина внутри «Монако». В командах «Ред Булл» бывают проблемные персонажи, которые либо быстро исчезают, либо меняются и растут. В «Монако» проблемных персонажей достаточно, и порой это не юные ребята. Виссам Бен-Йеддер – самый возрастной футболист клуба – опаздывает на тренировки, злится на тренера после замен и отказывается говорить с журналистами после поражений. И это мелочи по сравнению с тем, что ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Крепен Диатта и Рубен Агиляр дрались на тренировке. Сотрудники «Лиона» в интервью L’Equipe говорили, что после очного матча с «Монако» из раздевалки доносились вещи, недопустимые для команды взрослого уровня.

Чисто зрительское впечатление: смотря матч «Монако» – «Аяччо» (7:1) в начале января 2023-го, я смутился, увидев реакцию Бен-Йеддера и Акселя Дисаси, лидеров команды, на замены. Клеман долго им что-то объяснял, но их опечаленные и отстраненные лица даже не изменились после беседы с тренером.

Замены были при счете 6:1.

Пока получается так: «Монако» продолжает гнаться за молодыми и перспективными, надеясь вскоре продать их втридорога, но допускает трансферные ошибки. Одни просто не тянут уровень, другие не могут привыкнуть к быту, третьи просто по натуре токсичные люди, не желающие меняться – эпоха системных топ-клубов такова, что индивидуальности с тяжелыми характерами добиваются успеха только с исключительным талантом. Стержней, которые могли бы замаскировать проблемы, не хватает. Именно поэтому любые спады «Монако» чересчур затягиваются.

Головин продлил контракт с «Монако» до 2026-го. Как это воспринимать?

Сезон-2022/23 – лучший для Головина в Лиге 1. Да, был сезон-2020/21 – Головин прекрасно выступал, когда был здоров, но такое случалось нечасто. Теперь же стабильно высокое качество без проседаний – лучший сезон по гол+пас (8+7), лучший сезон по сыгранным матчам. Александр закрепился среди лучших созидателей Франции и добавил к этому очень опасные удары с линии штрафной или чуть дальше – их точность и сила явно улучшились в сравнении с первыми сезонами.

Стоит проговорить очевидное: новый контракт не гарантирует, что Головин останется в «Монако» до 2026 года. Контракт дает улучшенные финансовые условия и успокаивает клуб, что игрок в ближайшие годы не уйдет свободным агентом. Головину только в мае исполнилось 27, еще в течение пары лет за него можно будет просить хорошие деньги.

Да и Головин продлил контракт в феврале 2023-го, когда «Монако» был всего в двух очках от второго места. Худшее началось чуть позже. Наверняка Головина тоже заботит, что «Монако» за годы с ним ни разу не поиграл в группе ЛЧ. Отсутствие еврокубков прямо сейчас тоже не радует. Но в то же время «Монако» остается очевидным претендентом на место в ЛЧ от Франции в следующем сезоне. Приятный бонус – солнечный быт Монако, к которому Головин уже привык.

Закрепиться среди лучших футболистов Лиги 1 – нет ничего претенциозного в такой индивидуальной цели на новый сезон. Она вполне реалистична и при этом амбициозна.

Правда, новый тренер Ади Хюттер – не идеальный кандидат конкретно для Головина. Контратакующий футбол с быстрыми вертикальными атаками – вот классический выбор Хюттера. Головин стилистически универсален, он покажет себя и в таком рисунке, но ярче всего Александр выглядит в комбинационной игре.

«Монако» все равно увлекательно смотреть – даже в барахлящем состоянии. Просто чаще обычного приходится хвататься за голову от неловкостей и потерь концентрации.

Фото: East News/Glyn KIRK / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press