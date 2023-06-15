26 комментариев

Отбросив финансовые заморочки, Мбаппе остается одним из сильнейших футболистов поколения. И сильнейшим, если говорить про игру на пространстве и скоростные атаки.

Впрочем, это не значит, что у Килиана нет недостатков.

Мбаппе слабо помогает защите

Килиан при позиционной защите почти не выполняет оборонительных функций, сохраняя высокую позицию. При возврате мяча она даже полезна – можно сразу кидать его в прорыв. Но до возврата мяча команда условно защищается в меньшинстве. Главная проблема – защита левого фланга, к которому формально привязан Килиан.

Актуально не только для «ПСЖ». В полуфинале ЧМ-2022 против Марокко тренер Франции Дидье Дешам на 65-й минуте выпустил Маркуса Тюрама на левый фланг, двинув Мбаппе на острие. Антуан Гризманн объяснил решение Дешама: левого защитника Тео Эрнандеса разбивал треугольник Хакими/Унаи/Зиеш. Эрнандес нуждался в помощи, которую не мог оказать Мбаппе.

Понятно, что скоростных фланговых игроков могут избавлять от высокой оборонительной нагрузки, но Мбаппе вообще почти не защищается – даже когда коллеге-защитнику по флангу очень тяжело. Уместно сравнение с Винисиусом – тоже элитный игрок в быстрых атаках, который зачастую держит высокую позицию при позиционной защите. Вот только при давлении соперника бразилец отрабатывает сзади.

Из-за слабого оборонительного вклада фланг Мбаппе всегда кажется уязвимой зоной для перегрузов. Команды с сильной позиционной атакой могут его количественно вскрывать.

Мбаппе недостаточно работает в прессинге

«Мбаппе, Месси и Неймар вообще нас не прессинговали, мы легко выходили из обороны», – признавался защитник «Реймса» Юнес Абдельхамид после матча с «ПСЖ».

Это классика. «ПСЖ» занимает 9-е место в Лиге 1 по интенсивности прессинга. Всего в топ-5 лигах была 31 команда, прессингующая активнее Парижа.

Из трио выделялся только Неймар: он играет страстно (много попыток идти в стыки, чтобы вернуть мяч), но зачастую бездумно (летит так, что его легко отрезают передачей). Главное, что Ней способен пахать, пару раз справлялся с персональной опекой, в отдельных матчах казался прессинг-машиной. Мбаппе и Месси даже не пытаются.

Справедливости ради, Мбаппе способен прессинговать. Благодаря монструозному ускорению с места он умеет накрывать замедлившихся соперников. Но Килиан почти не пользуется этим навыком. Наверное, распределяет силы: после отдыха в фазе без мяча готов к бесконечным спринтам в атаке.

Есть стойкое ощущение, что любая команда, где будет играть Мбаппе, столкнется с проблемами в прессинг-структуре из-за инертности Килиана.

Мбаппе не хочет играть девяткой

Один из самых увлекательных позиционных экспериментов в карьере Мбаппе был в первой части сезона-2022/23 – до чемпионата мира. Кристоф Гальтье утвердил схему 3-4-2-1, где Мбаппе выступал выдвинутым форвардом с заметной свободой перемещений для игроков этого амплуа. Месси и Неймар располагались ниже и отвечали за продвижение и созидание. Главной задачей Мбаппе оставалось завершение. Допускалась взаимозаменяемость: Мбаппе смещался к любимому левому флангу, Месси и Неймар тоже искали удары, но распределение функций все-таки ощущалось. Не было как при Почеттино: все одновременно отвечают за все, а там уж как получится.

Работало отлично: звездное трио сияло по результативности, «ПСЖ» играл качественно и эффективно.

Но Мбаппе нарушил идиллию. «В сборной я играю иначе – здесь гораздо больше свободы, чем в клубе. У тренера есть чистая девятка вроде Оливье Жиру, который плотно играет против центральных защитников, а я спускаюсь и ищу свободное пространство. В «ПСЖ» я наконечник, это совсем другая игра». После заявления Килиана футбол «ПСЖ» подозрительно быстро изменился в худшую сторону.

Килиан считал, что позиция выдвинутого форварда сужает его инструментарий: меньше скоростных рывков с фланга и меньше вовлеченности в командные розыгрыши. Это правда, но это не было проблемой для «ПСЖ», который выглядел сильно и гармонично. Мбаппе поставил личное удобство выше командных интересов.

Забавно, что самого Мбаппе в первой части сезона обвиняли в эгоизме, аргументируя тем, что он не отдает ассистов. Во-первых, ему просто не везло – к середине октября у Мбаппе была наибольшая отрицательная разница между реальными и ожидаемыми ассистами, вот таблица. Просто партнеры именно после передач Килиана плохо реализовывали моменты. Во-вторых, снижение числа ассистов легко объясняется усиленной заточенностью Мбаппе в новой роли на завершение. Это здоровый эгоизм для центрфорварда. Проблемой было бы снижение числа голов.

Важный недостаток, потому что он заметно урезает позиционную вариативность Мбаппе. Килиан может быть эффективной подвижной девяткой, но не хочет ею быть – считает, что это снижает его потенциал созидателя. Теоретическая проблема для «Реала»: как одновременно расположить и Мбаппе, и Винисиуса, если обоим удобнее играть слева в атаке?

Мбаппе с каждым годом хуже идет в дриблинг

Удобная таблица.

Сезон-2022/23 – худший для Мбаппе и по числу успешных обводок, и по их доле от всех попыток. Серьезный провал: почти всегда Мбаппе пробивал отметку в одну успешную обводку на две попытки, теперь всего лишь 36,8%.

В оправдание Мбаппе можно лишь упомянуть, что из-за позиционных экспериментов (играл ближе к центру, не так привязан к боковой) Килиан чаще шел в обводку в зонах, где соперников количественно больше, чем обычно. Хотя и в привычном сценарии, где Мбаппе стартует с фланга, были заметные неудачи. Например, в январе «ПСЖ» проиграл «Лансу» 1:3, Мбаппе пробовал дриблинг 12 раз (персональный рекорд сезона) – лишь дважды успешно.

По абсолютному числу успешных обводок Мбаппе все равно в европейском топе – больше него в сезоне-2022/23 обводил только Винисиус. Смущает не то, что Мбаппе мало обводит, а то, что обводит меньше и значительно хуже, чем делал это раньше.

Мбаппе очень много попадает в офсайды (но это можно пережить)

Факт: Мбаппе чаще всех игроков топ-5 лиг попал в офсайд в сезоне-2022/23 – 33 раза. В сезоне-2021/22 это случилось аж 39 раз (тогда – второй результат в топ-лигах).

Мбаппе тут стабилен: в пересчете на 90 минут он каждый сезон попадает в офсайд от 0,99 до 1,15 раза. Просто раньше играл меньше 30 полных матчей за год в Лиге 1, поэтому числа в абсолютном значении не так велики. Положительно выделяется только сезон-2020/21 – всего 0,64 офсайда за 90 минут. Негативно отмечен сезон-2016/17 – первый полноценный на профессиональном уровне за «Монако» – аж 1,45 офсайда.

Офсайды можно считать издержками от постоянных открываний за спины. Это главная сила Мбаппе, за счет которой Килиан извлекает максимум моментов. Естественно, порой рывки заканчиваются попаданием в офсайд. Главное, что Мбаппе получает продвигающих передач больше, чем 99% футболистов топ-лиг. Так что большинство открываний приводят не к поднятому флажку, а к угрозе для соперника.

Именно поэтому этот недостаток не стоит переоценивать. Наверняка Килиан работает над таймингом рывков за спины, чтобы реже попадать в офсайд. Но и сейчас соотношение вполне приятное.

Фото: IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER, IMAGO/JB Autissier/Global Look Press