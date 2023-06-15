26 комментариев

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Все игровые минусы Мбаппе. Опасаемся даже за дриблинг!

ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Отбросив финансовые заморочки, Мбаппе остается одним из сильнейших футболистов поколения. И сильнейшим, если говорить про игру на пространстве и скоростные атаки.

Впрочем, это не значит, что у Килиана нет недостатков.  

Мбаппе слабо помогает защите

Килиан при позиционной защите почти не выполняет оборонительных функций, сохраняя высокую позицию. При возврате мяча она даже полезна – можно сразу кидать его в прорыв. Но до возврата мяча команда условно защищается в меньшинстве. Главная проблема – защита левого фланга, к которому формально привязан Килиан.

Актуально не только для «ПСЖ». В полуфинале ЧМ-2022 против Марокко тренер Франции Дидье Дешам на 65-й минуте выпустил Маркуса Тюрама на левый фланг, двинув Мбаппе на острие. Антуан Гризманн объяснил решение Дешама: левого защитника Тео Эрнандеса разбивал треугольник Хакими/Унаи/Зиеш. Эрнандес нуждался в помощи, которую не мог оказать Мбаппе.

Понятно, что скоростных фланговых игроков могут избавлять от высокой оборонительной нагрузки, но Мбаппе вообще почти не защищается – даже когда коллеге-защитнику по флангу очень тяжело. Уместно сравнение с Винисиусом – тоже элитный игрок в быстрых атаках, который зачастую держит высокую позицию при позиционной защите. Вот только при давлении соперника бразилец отрабатывает сзади. 

 

Из-за слабого оборонительного вклада фланг Мбаппе всегда кажется уязвимой зоной для перегрузов. Команды с сильной позиционной атакой могут его количественно вскрывать.

Мбаппе недостаточно работает в прессинге

«Мбаппе, Месси и Неймар вообще нас не прессинговали, мы легко выходили из обороны», – признавался защитник «Реймса» Юнес Абдельхамид после матча с «ПСЖ». 

Это классика. «ПСЖ» занимает 9-е место в Лиге 1 по интенсивности прессинга. Всего в топ-5 лигах была 31 команда, прессингующая активнее Парижа. 

Из трио выделялся только Неймар: он играет страстно (много попыток идти в стыки, чтобы вернуть мяч), но зачастую бездумно (летит так, что его легко отрезают передачей). Главное, что Ней способен пахать, пару раз справлялся с персональной опекой, в отдельных матчах казался прессинг-машиной. Мбаппе и Месси даже не пытаются.

Справедливости ради, Мбаппе способен прессинговать. Благодаря монструозному ускорению с места он умеет накрывать замедлившихся соперников. Но Килиан почти не пользуется этим навыком. Наверное, распределяет силы: после отдыха в фазе без мяча готов к бесконечным спринтам в атаке.

Есть стойкое ощущение, что любая команда, где будет играть Мбаппе, столкнется с проблемами в прессинг-структуре из-за инертности Килиана. 

Мбаппе не хочет играть девяткой

Один из самых увлекательных позиционных экспериментов в карьере Мбаппе был в первой части сезона-2022/23 – до чемпионата мира. Кристоф Гальтье утвердил схему 3-4-2-1, где Мбаппе выступал выдвинутым форвардом с заметной свободой перемещений для игроков этого амплуа. Месси и Неймар располагались ниже и отвечали за продвижение и созидание. Главной задачей Мбаппе оставалось завершение. Допускалась взаимозаменяемость: Мбаппе смещался к любимому левому флангу, Месси и Неймар тоже искали удары, но распределение функций все-таки ощущалось. Не было как при Почеттино: все одновременно отвечают за все, а там уж как получится.

Работало отлично: звездное трио сияло по результативности, «ПСЖ» играл качественно и эффективно.

Но Мбаппе нарушил идиллию. «В сборной я играю иначе – здесь гораздо больше свободы, чем в клубе. У тренера есть чистая девятка вроде Оливье Жиру, который плотно играет против центральных защитников, а я спускаюсь и ищу свободное пространство. В «ПСЖ» я наконечник, это совсем другая игра». После заявления Килиана футбол «ПСЖ» подозрительно быстро изменился в худшую сторону. 

Килиан считал, что позиция выдвинутого форварда сужает его инструментарий: меньше скоростных рывков с фланга и меньше вовлеченности в командные розыгрыши. Это правда, но это не было проблемой для «ПСЖ», который выглядел сильно и гармонично. Мбаппе поставил личное удобство выше командных интересов.

Забавно, что самого Мбаппе в первой части сезона обвиняли в эгоизме, аргументируя тем, что он не отдает ассистов. Во-первых, ему просто не везло – к середине октября у Мбаппе была наибольшая отрицательная разница между реальными и ожидаемыми ассистами, вот таблица. Просто партнеры именно после передач Килиана плохо реализовывали моменты. Во-вторых, снижение числа ассистов легко объясняется усиленной заточенностью Мбаппе в новой роли на завершение. Это здоровый эгоизм для центрфорварда. Проблемой было бы снижение числа голов.

Важный недостаток, потому что он заметно урезает позиционную вариативность Мбаппе. Килиан может быть эффективной подвижной девяткой, но не хочет ею быть – считает, что это снижает его потенциал созидателя. Теоретическая проблема для «Реала»: как одновременно расположить и Мбаппе, и Винисиуса, если обоим удобнее играть слева в атаке?

Мбаппе с каждым годом хуже идет в дриблинг

Удобная таблица.

Сезон-2022/23 – худший для Мбаппе и по числу успешных обводок, и по их доле от всех попыток. Серьезный провал: почти всегда Мбаппе пробивал отметку в одну успешную обводку на две попытки, теперь всего лишь 36,8%. 

В оправдание Мбаппе можно лишь упомянуть, что из-за позиционных экспериментов (играл ближе к центру, не так привязан к боковой) Килиан чаще шел в обводку в зонах, где соперников количественно больше, чем обычно. Хотя и в привычном сценарии, где Мбаппе стартует с фланга, были заметные неудачи. Например, в январе «ПСЖ» проиграл «Лансу» 1:3, Мбаппе пробовал дриблинг 12 раз (персональный рекорд сезона) – лишь дважды успешно. 

По абсолютному числу успешных обводок Мбаппе все равно в европейском топе – больше него в сезоне-2022/23 обводил только Винисиус. Смущает не то, что Мбаппе мало обводит, а то, что обводит меньше и значительно хуже, чем делал это раньше. 

Мбаппе очень много попадает в офсайды (но это можно пережить)

Факт: Мбаппе чаще всех игроков топ-5 лиг попал в офсайд в сезоне-2022/23 – 33 раза. В сезоне-2021/22 это случилось аж 39 раз (тогда – второй результат в топ-лигах). 

Мбаппе тут стабилен: в пересчете на 90 минут он каждый сезон попадает в офсайд от 0,99 до 1,15 раза. Просто раньше играл меньше 30 полных матчей за год в Лиге 1, поэтому числа в абсолютном значении не так велики. Положительно выделяется только сезон-2020/21 – всего 0,64 офсайда за 90 минут. Негативно отмечен сезон-2016/17 – первый полноценный на профессиональном уровне за «Монако» – аж 1,45 офсайда.

Офсайды можно считать издержками от постоянных открываний за спины. Это главная сила Мбаппе, за счет которой Килиан извлекает максимум моментов. Естественно, порой рывки заканчиваются попаданием в офсайд. Главное, что Мбаппе получает продвигающих передач больше, чем 99% футболистов топ-лиг. Так что большинство открываний приводят не к поднятому флажку, а к угрозе для соперника. 

Именно поэтому этот недостаток не стоит переоценивать. Наверняка Килиан работает над таймингом рывков за спины, чтобы реже попадать в офсайд. Но и сейчас соотношение вполне приятное.

Мбаппе шумно уходил из «Монако»: кинул «Реал» из-за отца, родители выбивали деньги и частный джет

Фото: IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER, IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

26 комментариев

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В нынешнем футболе уже и так перебор с игроками которые умеют на поле делать всё, но это делают средне и таких дофига даже в топ клубах. А вот игроков которые умеют топовый определенный навык таких с каждым годом всё меньше. Холланд или Мбаппе этим и выделяются. У них есть недостатки, но есть и супер качества и дальше уже от тренера зависит как скрыть их недостатки и использовать супер качества. К таким бы я например отнес и Грилиша и по этому в МС он периодами играет как лучший футболист в мире, а в сборной он стабильно выглядит так себе.
+21
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Не хватило сравнения с Ильёй Садыговым, добавьте пожалуйста, очень интересно
+12
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Ответ trav
я не боюсь того кто тренирует 10000 ударов, я боюсь того кто тренирует один удар 10000 раз - Брюс Ли. Мбаппе топовый нападающий. Почему ему ставят в минусы работу в защите? Он был безусловно лучшим игроком во Франции на 2 (двух!) ЧМ. Он - Чемпион Мира. Он сделал хет-трик в Финале ЧМ. Если тренер не умеет его использовать, то вина тренера
Такой нынче футбол, где во всех фазах игры нужны 11 человек. Все команды, выигрывавшие лч в последнее время, имеют прессинг высокого уровня. Убрать из этой системы 1 и прессинг разваливается из-за численного преимущества защиты.
По аналогии: вратарям в последнее время тоже ставят требование игры ногами, хотя как бы классический вратарь - это тот, кто не пропускает. Чтобы разбить качественный прессинг, нужно вовлечение бОльшего числа игроков, которое достигается включением вратаря в розыгрыш. Поэтому если ты топ-вратарь, то умей играть и ногами.
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Ответ Денис Францев
Получается с такими показателями только в лучшую лигу мира ?
Наверняка Мбаппе и на воротах плохо стоит, так что даже лучшую лигу мира не потянет. В лучшем случае во вторую лигу Б в крымский клуб.
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я не боюсь того кто тренирует 10000 ударов, я боюсь того кто тренирует один удар 10000 раз - Брюс Ли.
Мбаппе топовый нападающий. Почему ему ставят в минусы работу в защите? Он был безусловно лучшим игроком во Франции на 2 (двух!) ЧМ. Он - Чемпион Мира. Он сделал хет-трик в Финале ЧМ.
Если тренер не умеет его использовать, то вина тренера
+11
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+7
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Ответ trav
Филиппо Индзаги в принципе не прессинговал. Он был нападающим. ВО всех командах где он играл он выиграл всё что можно. Я таких нападающих назову десятки. Тренер должен понимать как использовать бриллиант
только Индзаги никогда не стоил десятки миллионов, не претендовал на золотой мяч или игрока поколения. Просто нападающий - функция. С одной яркой вспышкой - лч 2007.
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Ответ Футболка7
Такой нынче футбол, где во всех фазах игры нужны 11 человек. Все команды, выигрывавшие лч в последнее время, имеют прессинг высокого уровня. Убрать из этой системы 1 и прессинг разваливается из-за численного преимущества защиты. По аналогии: вратарям в последнее время тоже ставят требование игры ногами, хотя как бы классический вратарь - это тот, кто не пропускает. Чтобы разбить качественный прессинг, нужно вовлечение бОльшего числа игроков, которое достигается включением вратаря в розыгрыш. Поэтому если ты топ-вратарь, то умей играть и ногами.
Реал Мадрид ! никогда не играл в гегенпрессинг. Сам скажешь сколько раз они выиграли ЛЧ за последние 10 лет? Или Чесли Тухеля это прессинг-машина? Нет
Так что не надо под свои умозаключения подтягивать необоснованные факты
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Если будет забивать по 35-40 мячей за сезон, то вопросы "его оборонительных навыков" подниматься не будут.
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Ответ trav
так и скажи, что ты молод и не знаешь насколько крут был Индзаги лол "Чемпион мира 2006 года, двукратный победитель Лиги чемпионов, победитель Клубного чемпионата мира 2007 года, в финале которого забил два мяча. Единственный футболист, забивавший голы во всех турнирах УЕФА и ФИФА, открытых для европейских клубов" Да, это не топ3 звезда своего времени. Но человек 15 лет выигрывал со своими клубами.
Так и скажи, что ты молод и не знаешь, что список титулов любой гений может посмотреть в Википедии)
А я настолько молод, что болею за Италию с Евро 2000)
И слежу за чемпионатом Италии тех времён.
Индзаги выиграл много но никогда не считался одним из лучших форвардов мира.
не позорься
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Ответ BolxoB
только Индзаги никогда не стоил десятки миллионов, не претендовал на золотой мяч или игрока поколения. Просто нападающий - функция. С одной яркой вспышкой - лч 2007.
так и скажи, что ты молод и не знаешь насколько крут был Индзаги лол
"Чемпион мира 2006 года, двукратный победитель Лиги чемпионов, победитель Клубного чемпионата мира 2007 года, в финале которого забил два мяча. Единственный футболист, забивавший голы во всех турнирах УЕФА и ФИФА, открытых для европейских клубов"
Да, это не топ3 звезда своего времени. Но человек 15 лет выигрывал со своими клубами.
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Главная проблема и минус Мбапе -это любовь к деньгам , архи любовь !
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переоцененная эгоистичная деревяшка получается?
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по одному лишь названию можно понять, что статья написана в межсезонье, чтобы детишкам скучно не было
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Главный минус Мбаппе - его неугомонная мамаша, которая со своей жадностью может загубить клубную карьеру сыну.И сравним с тем как развивается карьера Холанда!
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Филиппо Индзаги в принципе не прессинговал. Он был нападающим. ВО всех командах где он играл он выиграл всё что можно.
Я таких нападающих назову десятки.
Тренер должен понимать как использовать бриллиант
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Зато забивает три в финале ЧМ
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Ну так чисто по статистике пробежались, видно игру автор особо не смотрит. Дриблинг у него наоборот с каждым годом всё лучше, и с прессингом у него него пусть ничего выдающегося, но и проблем никогда не было, это решение тренеров полностью отказаться от прессинга когда в команде появилось слабое пешеходное звено №30. До меси ПСЖ с Мбаппе был одной из самых прессингующих команд мира. Да и вы сравниваете его оборонительные показатели с Винисиусом, вот только они играют на разных позициях, при обороне Мбаппе единственный игрок, который остаётся впереди, чтобы убежать в контратаку.
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Скорее всего, если перейдет в Реал, его фланг будет страховать двужильный Вальверде. А так, по соотношению вклад в атаку / оборонительные действия Винисиус внезапно выглядит более полезным для команды, нацеленной на трофеи.
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Артём, а где можно посмотреть статистику интенсивности прессинга игроков и команд?
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Ответ Тухель
В нынешнем футболе уже и так перебор с игроками которые умеют на поле делать всё, но это делают средне и таких дофига даже в топ клубах. А вот игроков которые умеют топовый определенный навык таких с каждым годом всё меньше. Холланд или Мбаппе этим и выделяются. У них есть недостатки, но есть и супер качества и дальше уже от тренера зависит как скрыть их недостатки и использовать супер качества. К таким бы я например отнес и Грилиша и по этому в МС он периодами играет как лучший футболист в мире, а в сборной он стабильно выглядит так себе.
Праймовые Роналду и Месси разве бегали в защиту? А Рональдиньо? Футбол действительно теряет в индивидуальностях, остаётся только гегенбегунки
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Ответ Футболка7
Такой нынче футбол, где во всех фазах игры нужны 11 человек. Все команды, выигрывавшие лч в последнее время, имеют прессинг высокого уровня. Убрать из этой системы 1 и прессинг разваливается из-за численного преимущества защиты. По аналогии: вратарям в последнее время тоже ставят требование игры ногами, хотя как бы классический вратарь - это тот, кто не пропускает. Чтобы разбить качественный прессинг, нужно вовлечение бОльшего числа игроков, которое достигается включением вратаря в розыгрыш. Поэтому если ты топ-вратарь, то умей играть и ногами.
Хватит этих сказок. Салах в большинстве матчей болт кладет на оборону, а Ливерпуль самая прессингующая команда, ну когда в форме. Даже Пеп выкинул из состава супер прессингующего Жезуса и взял себе обычного ЦН. В Барсе играет Лева, которые в свои года, если бы еще прессинговать бегал, то минуте к 50-60 еле ходил по полю.
Команды прессингуют это да, но что прессингуют все 11 человек это бред. Любая команда может дать свободу одному из нападающих вот вообще без проблем.
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Ответ Вадим Сидоров
Если будет забивать по 35-40 мячей за сезон, то вопросы "его оборонительных навыков" подниматься не будут.
Он и сейчас забивает, а толку? Много он в ЛЧ наиграл?
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Ответ BolxoB
только Индзаги никогда не стоил десятки миллионов, не претендовал на золотой мяч или игрока поколения. Просто нападающий - функция. С одной яркой вспышкой - лч 2007.
Про одну яркую вспышку, конечно, перебор. Но по смыслу согласен - Суперпиппо играл в другое время и выполнял другие функции. И в своей роли был прекрасен. Но заиграл бы он топ-уровне сейчас? Вопрос.
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Получается с такими показателями только в лучшую лигу мира ?
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