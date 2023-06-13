Аргонавтика
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Трио Мбаппе, Месси и Неймара – провал. Теперь уже точно

лига 1 Франция лига 1 Франция
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Неймар Неймар
Футбол Футбол

Колонка Артема Денисова.

Вердикт ясен уже после отъезда Месси в США. Продажи Мбаппе и Неймара станут лишь двумя контрольными выстрелами в идею о новом великом трио, которое должно было выиграть для «ПСЖ» первую Лигу чемпионов. 

Выиграли только два чемпионства Франции и один Суперкубок.

Два сезона (с момента явления Месси в «ПСЖ» летом 2021-го) легко разбить на три отрезка. 

Первый – весь сезон-2021/22. Скучная анархия. Почеттино будто бы и не тренировал трио. У всех была тотальная свобода в центральной оси. Кто спускается в глубину, кто открывается между линиями, кто уходит на фланг, кто продвигающий, кто созидатель, кто завершитель? Как получится, как захочется. Почеттино скорее следил за тем, чтобы при потере Месси/Мбаппе/Неймара за линией мяча было достаточно игроков «ПСЖ». В важных матчах – аж половина полевых. Не шутка. А при позиционной обороне тренер учил защищаться в схеме 4-3-0-0––––––3. Не шутка.

Для Месси и Неймара сезон-2021/22 оказался неудачным и на индивидуальном уровне. У Лео штанг в два раза больше, чем голов. Неймар срывался на соперников еще до того, как те сфолят на нем. Неуемная вычурная агрессия смотрелась нелепо. 

Второй отрезок – сезон-2022/23 до паузы на ЧМ. Просто шикарный отрезок – без сарказма. «ПСЖ» показывал гармоничный футбол – и снова без сарказма. Новый тренер Кристоф Гальтье нашел впечатляющий баланс в атаке. Условно так: Месси – двигатель мяча, Неймар – десятка, Мбаппе – центрфорвард. Лео чаще всех спускался в центр поля, продвигал мяч, Неймар отвечал за последнее созидательное решение перед штрафной, Мбаппе – за завершение. Естественно, без догматизма: Месси после продвижения мог и сам выйти на удар, Неймар порой уходил в глубину, меняясь с Лео, Мбаппе в эпизодах смещался к боковой. Все это было удобно в схеме 3-4-2-1, шикарный Верратти давал контроль, защита надежно отбивала атаки. 

А потом Мбаппе выступил в медиа.

«В сборной я играю иначе – здесь гораздо больше свободы, чем в клубе. У тренера есть чистая девятка вроде Оливье Жиру, который плотно играет против центральных защитников, а я спускаюсь и ищу свободное пространство. В «ПСЖ» я наконечник, это совсем другая игра», – сказал Килиан. 

Мбаппе добавлял, что всем доволен, а Гальтье дипломатично наставлял Килиана, что тот «достаточно умен» для новой роли в клубе.

Вот только после интервью Мбаппе структура «ПСЖ» подозрительно быстро изменилась. Гармонии, как на старте сезона, больше не было.

Третий отрезок – сезон-2022/23 после ЧМ. Отпуск Месси, красная Неймару, отпуск Мбаппе, травма Неймара, травма Мбаппе, травма Месси, новая травма Неймара уже до конца сезона. В 2023-м трио вышло в старте только трижды: 4:3 с «Лиллем» (там Неймар и сломался до конца сезона), 1:1 с «Реймсом» и… 5:4 в товарищеском матче  против звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра». Там еще Криштиану Роналду сделал дубль. 

Когда Мбаппе, Месси и Неймар все-таки играли одновременно, это снова напоминало времена Почеттино – будто бы каждый трудится ради видео на ютуб: Mbappe Best Moments, Neymar Magical Skills или Messi Legendary Dribbles. Мбаппе хаотичными перемещениями оставлял «ПСЖ» без наконечника, а Неймар и Месси рассинхронизировались в спусках к центру поля. Еще и очень много теряли мяч в дриблинге. 

Каждый из отрезков насыщен сотнями инсайдов разной степени паршивости о новых-свежих-шокирующих скандалах. Мбаппе недоволен Неймаром, Неймар недоволен Мбаппе, Месси некомфортно в Париже. Даже когда Гальтье доказал, что гармоничный «ПСЖ» может существовать, Неймар лайкал посты с критикой решения сделать Мбаппе штатным пенальтистом. А сам Мбаппе мог выключиться из атаки, если ему не дали пас. Такое реально было в августе-2022 – «ПСЖ» 5:2 «Монпелье». 

И ладно, если бы мы так и не увидели по-настоящему сильный «ПСЖ» с этим трио. Так увидели! См. второй отрезок. Но достаточно Мбаппе выступить в медиа, указав, что новая роль слишком зажимает его в рамки – неважно, что команда наконец сбалансирована, – и все, возвращаемся к футболу, где личный комфорт выше командного успеха. 

Обычно для констатации провала берут удобный вопрос «чем все закончилось?» Вопрос «как это было?» гораздо показательнее. Плохо. Несвязно, скандально, нелепо. 

Провально.

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Фото: globallookpress.com/Rit Heize, Gao Jing; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

12 комментариев

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ivan ivanov
не в них дело, а в бездарном менеджменте который ставит интересы игроков выше игры. команда не сбалансировано, пахарей которые могли бы пресинговать мало, скамейка слабая. Корень проблемы в менеджменте, а не в трио
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AVKU
Быстро команды не строятся. Сколько потребовалось Сити, чтобы ЛЧ взять? Тем не менее, они играли в долгую, не меняли тренера, и результат пришёл. Да и там в финале звезды не выстрелили. Если у шейхов была идея, что собрав эту троицу все сразу и само придёт, то это их проблема, а не игроков.
+4
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Ман Сити
Если Мбаппе нужен наконечник 9-ка, то велком в Сити, тут есть, причем на порядок лучше чем Жиру. В Реале кстати нет.
+4
-3
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Maxeg
Ответ AVKU
Быстро команды не строятся. Сколько потребовалось Сити, чтобы ЛЧ взять? Тем не менее, они играли в долгую, не меняли тренера, и результат пришёл. Да и там в финале звезды не выстрелили. Если у шейхов была идея, что собрав эту троицу все сразу и само придёт, то это их проблема, а не игроков.
При этом у Сити никогда не было ситуации, чтобы команда строилась и прогибалась под одну или несколько звезд. Главной звездой всегда и был главный тренер. А тут таких целых три. Каждый из которых не хочет ни обороняться, ни пахать до последнего в каждом матче. И считает себя главной примой.
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Сергей Штырков
ну после колонки уж точно, положил всех на лопатки, до колонки я еще сомневался провал или нет
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Кавабунга Шреддоголовый
Сам по себе ПСЖ эпохи катарского бабла это гораздо чаще несвязно, плохо, скандально, нелепо и далее по списку. ПСЖ ничего кроме смеха не вызывает
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Сергей Мошкович
ни как лебедь, рак и щука
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igls54
Увидеть Париж и умереть...
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mallowan
Ответ Ман Сити
Если Мбаппе нужен наконечник 9-ка, то велком в Сити, тут есть, причем на порядок лучше чем Жиру. В Реале кстати нет.
Глорье уже тут
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Имя Фамилия
Ответ AVKU
Быстро команды не строятся. Сколько потребовалось Сити, чтобы ЛЧ взять? Тем не менее, они играли в долгую, не меняли тренера, и результат пришёл. Да и там в финале звезды не выстрелили. Если у шейхов была идея, что собрав эту троицу все сразу и само придёт, то это их проблема, а не игроков.
Ты вообще в курсе, что до прихода меси у ПСЖ была опытная сыгранная команда и там всё было вполне себе выстроено? В прошлом сезоне они выиграли все 8 матчей на старте чемпионата (второй результат в истории лиги) и считались фаворитами ЛЧ. Потом дебют меси, сразу поражение и так пошло, в матчах без меси они побеждали, с меси теряли очки. Многолетний труд и выстраивание суперкоманды для победы в ЛЧ был развален трансфером аргентинского балласта меси. Вообще говоря если вдаться в детали перехода, то руководство и не хотело его подписывать. Они строили почеттиновские 4-2-3-1 с Вейналдумом на АПЗ и держались подальше от токсичного меси. Тогда лёня с папашей сидели в свободных агентах без предложений и решили провернули следующий финт, они просекли политическую фишку с конкуренцией между арабами и просто поехали вести переговоры с саудовцами по рекламе, чтобы забайтить катарцев на трансфер меси, чтобы не отпустить конкурентам распиаренную священную корову прямо перед ЧМ. Тогда Аль-Тани приказал Аль-Хелаифи оформить сделку любой ценой и вот чем это закончилось.
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