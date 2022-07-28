Френки Де Йонг – лучший в мире по выбору позиции для удара. У нас есть доказательства

Неожиданная статистика.

Френки Де Йонг – в центре внимания. Операция по переходу в «МЮ» застопорилась, с «Челси» нет конкретики, а «Барса» предлагает снижение зарплаты вдвое, пока Хави раздумывает о переводе Френки в центр защиты.

Мы многое знаем об игровом стиле Де Йонга – любитель треугольников на флангах с умением продвигать мяч через дриблинг и передачи на разных стадиях атаки. Кажется, есть пункт, о котором (почти?) ничего не говорили, но который как минимум в статистическом плане невероятно восхищает.

Вот он: у Френки Де Йонга самый высокий средний вес удара с игры.

Что это значит? Существует показатель npxG/Sh – общее xG ударов без учета пенальти делится на число ударов с игры. Получаем усредненную остроту всех ударов. Чем выше показатель, тем лучше футболист выбирает позицию и время для завершения.

Показатель Де Йонга статистически уникален. Он в космосе от остальных

Де Йонг с гигантским запасом занимает первое место среди всех игроков, появлявшихся на поле хотя бы в трех из последних пяти сезонов топ-5 лиг.

• Отрыв Френки – фантастика.

Можно смутиться из-за числа ударов – лишь один игрок в топе бил реже голландца. Но есть два нюанса. Во-первых, остальные футболисты – игроки атаки. Во-вторых, фильтр максимально простой. Формально сюда могли бы пройти ребята с несколькими ударами за три сезона. Тут нет совсем случайных персонажей, потому что 0,20 xG на удар – это очень серьезный показатель.

• Три звездных игрока: Холанд, Икарди и Кавани. Лидеры по общему количеству ударов, так что такая стабильность в выборе позиции для завершения – топ-уровень.

Кевин Гамейро бьет реже, но тоже очень хорош.

• Энцо Кривелли («Анже», «Кан», «Сент-Этьен»), Ману Вальехо («Валенсия», «Алавес»), Диафра Сако («Вест Хэм», «Ренн») не пробили даже 50 раз. Альберто Палоски (СПАЛ, «Кальяри») почти всю статистику набил за один удачный сезон (28 ударов в Серии А-2017/18 при 0,25 xG в среднем).

Лебо Мотиба («Лилль», «Страсбур», «Труа») и Тайво Авонийи («Унион») выделяются сильнее. И если первый много барахлит и редко играет, то второй этим летом перешел в «Ноттингем Форест» за 20,5 млн евро – таранный форвард, умеющий выходить на удар под серьезным давлением.

Разберем чуть подробнее цифры Де Йонга.

Заметен контраст: 4 удара в сезоне-2019/20 и по 17 в 2020/21 и 2021/22. Любопытно, что в пересчете на 90 минут Френки все чаще бьет: 0,17 удара в первый год в «Барсе», затем 0,49, затем 0,62.

Отдельное внимание точности ударов. В первом сезоне все 4 удара были в створ, зато потом показатель опустился до 35,3% и 41,2%. Хороший индикатор, что к ударам в створ не стоит относиться чересчур серьезно.

Другой важный нюанс – дистанция ударов. В сезоне-2021/22 Де Йонг занял 242-е место по отдаленности ударных точек от ворот среди игроков топ-5 лиг, на дистанции в несколько лет он сильно далек от лидеров. Так что никакой конспирологии в духе «Френки просто много добивает мяч в ворота с метра» нет (такое бывает, но достаточно редко).

Напрягает реализация: при 11,1 xG Де Йонг забил 8 голов – на 3,1 меньше ожидаемого. Так что при высочайшем качестве поисков позиции для удара голландец слабо реализует моменты. Хуже всех из игроков, представленных в таблице выше.

Правда, там тоже все не очень. У Икарди -2,1, у Авонийи -2,2, лишь четверо в плюсе (Холанд, Кавани, Вальехо, Мотиба), и только двое из них превышают +1: у Кавани +4, у Холанда мощнейшие +12,3 – 10-е место среди игроков с лучшей реализацией в топ-5 лигах.

Давайте изучим, как Де Йонг находит позиции.

Главный фактор успеха Де Йонга – открывания. В этом он прекрасен

Де Йонг как завершитель – представитель центральных полузащитников, подключающихся в штрафную. Этот тип игроков популярен не первый год: Фрэнк Лэмпард стал легендой именно в такой роли, из современности сразу вспоминается Леон Горетцка, штурмующий пространство у ворот под навесы.

Тут важно, что полузащитник в высокой позиции не всегда бьет – например, тот же Горетцка служил одной из опций, забирая лишнюю опеку у Левандовского. При стабильном количестве и качестве подач «Бавария» получала очевидную выгоду: доступен игрок из глубины, который одновременно и способен угрожать, и помогать другим партнерам в штрафной.

При этом в список к Лэмпарду и Горетцке Де Йонга можно включить только с оговорками. Самая главная – ему не совсем подходит характеристика «игрок второго темпа», которая актуальна для игроков, включающихся в дополнение к главному форварду.

Дебютный сезон Френки в «Барсе» совпал с последним сезоном Суареса, было много экспериментов без чистого нападающего, даже бомбардиры-2021/22 – Депай и Обамеянг – далеки от классической девятки. А Люк Де Йонг все-таки играет слишком мало.

Так что Френки бывает игроком именно первого темпа. Вот пример из сезона-2019/20 против «Бетиса»: Лионель Месси стильно забрасывает в штрафную, где нет форварда-ориентира, зато Френки ловит идеальный тайминг для отрыва от опорника. Он влетает в штрафную и расстреливает ворота.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В редких эпизодах с нападающими Де Йонг тоже чувствует себя органично. Против «Уэски» в сезоне-2020/21 Мартин Брэйтуэйт ловко отвлек центрального защитника и улучшил условия для забегания Френки.

Другой тип открываний – классика «Барсы» еще времен Гвардиолы: заброс из центральной оси на границу штрафной с фланга и прострел в центр. Хранителем традиций выступает Жорди Альба. Френки в таком сценарии можно назвать игроком ложнопервого темпа.

Он вбегает в штрафную, но не получает мяч, проваливаясь в офсайд.

Альба забрасывает партнеру, а тот уже награждает мячом голландца.

У Де Йонга нет бешеного ускорения, чтобы постоянно использовать пространство за спинами защитников, но голландец чутко ловит момент для забегания. Это чистый футбольный интеллект.

Тут проблема в том, что момент не закончился голом – Френки просто киксанул, мяч еле-еле докатился до вратаря из убойной позиции.

Другие живучие маневры: открывание с позиции ситуативной девятки (забил так «Сосьедаду» в сезоне-2020/21) и редкие добивания в пустые ворота.

Все ходы Де Йонга-завершителя связаны именно с открываниями. Нацеленный на ворота Френки не пытается улучшить позицию с мячом в ногах. Его талант – забегания под передачу в лучшей точке. Голландец говорил, что в атаке он много полагается на интуицию. Его первый тренер Робби Хендрикс подтверждал: «У него нет фиксированного плана. Он импровизирует. Он чувствует, как двигаются партнеры, и за счет инстинктов всегда выбирает верное решение».

И да – не думайте, что Де Йонг преисполнился в познании и бьет только из идеальных позиций. Возьмем его последний удар в сезоне-2021/22 – дальний выстрел против «Мальорки» (оценен в 0,02 xG).

Ударов вне штрафной хватает. Но и тут Френки можно хвалить – обычно бьет в эпизодах, где нет очевидного соперника, летящего под блок. Пример с «Мальоркой» в этом плане показателен – опорная зона пуста, можно проверять вратаря.

Важно, что мы говорим про неограненный алмаз – восхищаемся качеством при не самом большом количестве. В «Барсе» еще не было попыток закрепить невероятный уровень подключений Де Йонга в постоянно работающий прием. Врывания Френки носят периодический характер. И статус вряд ли изменится, учитывая размышления Хави о переводе Френки в центр защиты.

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Интрига: знает ли сам Де Йонг об этой статистике? Блогер Трибуны Кирилл Серых слушал Френки на конференции Sports Tomorrow Congress 2021 – голландец называл себя фанатом статистики и перечислял показатели, за которыми следит особенно внимательно: «Пасы в финальную треть, успешные пасы, пасы и продвижения мяча, ведущие к ударам». Рассказывал, что хотел бы больше узнать о классификации передач (куда идут и с каким процентом успешности) и пробегу на высоких скоростях с торможениями и последующими ускорениями.

Как видим, его больше интересует созидание, а не завершение. Но с его искренним интересом он вполне мог наткнуться на данные об остроте своих ударов.

Фото: Gettyimages.ru/Brendon Thorne