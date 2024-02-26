«Пишу текст, надо рифму на слово «какао» – вдруг приходит Маркао». Как спорт обогащает культуру – и наоборот

Объясняют лидер «Рыночных отношений» и актер из «Мир! Дружба! Жвачка!».

Спорт максимально тесно связан с культурой – рэперы пишут треки про футболистов, спортсмены выходят на подиумы в брендовых шмотках, клубы выпускают одежду для повседневной жизни. Чтобы изучить, как спорт формирует эстетику, влияет на стиль жизни, а также объединяет разные поколения, мы поговорили с Бразильцем из группы «Рыночные отношения» и актером из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Егором Губаревым – при поддержке магазина Amazing Red, где можно найти коллекции мировых спортивных брендов.

Ниже – монологи наших героев о стиле, спорте, музыке, кино и домашних тусовках.

Про великие матчи

Бразилец: «Я никогда не планирую футбольные рифмы заранее, никогда не пытаюсь их специально куда-то встроить. Они как-то сами приходят. Например, пишу текст, надо рифму на слово «какао» – вдруг приходит Маркао.

Так и получается строчка: «Я будто Маркао – два «Арсеналу», грязные бабки идут только налом».

Эта победа над «Арсеналом» (4:1) и другие великие матчи – для меня классика. Вот как фильм «Иван Васильевич меняет профессию» в новогодние праздники, так и они. Навсегда в голове, всегда рад пересмотреть и использовать в треках.

В день той игры «Спартака» с «Арсеналом» у нас в школе была дискотека. Помню, мы на ней что-то выпивали-не выпивали, надо домой идти, футбол же. Я пришел, захожу в комнату, сел прямо перед телеком. И на второй минуте Анри забил. Думаю: «Ну, все понятно». А потом как понеслось, как понеслось – забили четыре. Просто кайф, до сих пор в голове».

Губарев: «Был финал чемпионата мира Аргентина – Франция. Он еще начинался поздно. У нас на проекте была крайняя смена, доснимали буквально на бегу. У меня была драматическая сцена – я заходил в комнату, говорил по телефону. Потом бросаю трубку, в апатии сползаю по стене вниз, закрываю лицо и начинаю рыдать. Это прям кульминация была, конец фильма.

Я должен был выходить из коридора – он достаточно длинный, и там в стене было пространство, будто под шкаф. Я врубил трансляцию матча, выключил звук. Смотрю – Месси банку положил, потом Мбаппе разошелся, до серии пенальти дошло. А мы все еще снимаем сцену, и я со слезами на глазах слежу за матчем. Думаю: «Месси, накажи этого наглого француза».

Закончили мы тем, что я делаю обалденный финальный дубль. «Стоп, снято» – и в этот момент Мартинес берет решающий пенальти. Потом я поехал с ребятами праздновать завершение проекта и заодно отмечать победу Аргентины».

Про футбол на стадионе

Бразилец: «Когда еще жил в Краснодаре, часто ходил на стадион «Кубань, а самый мой памятный поход на матч – это «Динамо» – «Спартак» в Химках году в 2012-м. Пока доехали, пока зашли, уже подходил к концу первый тайм. «Спартак» к перерыву то ли вел 4:0, то ли летел 0:4 (скорее всего, речь про последний матч Эмери, к перерыву «Спартак» проигрывал 0:3 – Sports.ru).

Перерыв посидели, начинается второй тайм, мы переглядываемся: «Если сейчас отсюда не уедем, выезжать будем еще дольше, чем заезжали. Надо валить». И свалили! Получается, приехали посмотреть перерыв, просто великая ситуация.

Еще как-то ходил на «Химки» – мне делали билеты на вип, ездил туда даже один. Мне там нравилось из-за домашней атмосферы. Много семей с детьми, все друг друга знают. На «Спартак» приедешь в «Лужники» – шумно, все орут, не те ощущения.

А тут как в Англии: поле близко, слышишь, как все аплодируют за подкаты, финты, пасы, сэйвы. Можешь похвалить игрока, а он это услышит. В общем, ты сам часть игры, а не просто в месиве каком-то. Было очень приятно там находиться».

Губарев: «Бывает, мы гоняем на выезд с продюсером. Или я еду один. А вот дома смотрю футбол не так часто – время не всегда позволяет. Бывает, что игра выпадает удобно для меня, ты смотришь на телефоне, а все так скучно, и ты просто ждешь хайлайты на следующий день. С просмотром живьем ничего не сравнится – я лучше схожу на стадион».

Про занятия спортом

Губарев: «Дома из спортинвентаря только коврик для йоги. Но на самом деле это крутой инструмент. Что можно делать на нем: скручивания (прокачиваешь боковые мышцы и пресс), отжимания, планка. Уже большой функционал. Утром и вечером обязательно его использую. Но спортзал это все равно не заменит.

В спорте главное – это работа на преодоление. Есть люди с безумной мотивацией, которые могут и дома заниматься. Но это первый шаг. А второй – сделать что-то вопреки своим физическим способностям. Для меня эффективней ходить в зал, потому что мой тренер – это не просто человек, который тебе дает задание. Это ментор, наставник, мотиватор. Ты должен упражняться ежедневно, чтобы держать себя в тонусе. И нужно комбинировать эти тренировки. Но если нет возможности гонять в спортзал, то в любом дворе сейчас есть турнички – там уже намного шире объем тренировок.

Еще я горю футболом. Поделюсь даже инсайдиком: помимо той физподготовки, которой занимаюсь, я в скором времени еще буду готовиться к новому проекту. Это не Медиалига, где играют профессионалы, а именно футбол среди звезд. Буду гонять на трени с командой из основной лиги, но с какой – пока не скажу».

Бразилец: «В футбол сейчас почти не играю. Меня немного раздражает, что головой все понимаю, а телом и ногами не могу исполнить. Да и постоянно получаю травмы.

Особенно жестко было, когда только вышел и сразу поехал с ребятами подвигаться. Сняли манеж, собрали четыре команды, играли два часа. Уже конец, я в раме. И черт меня дернул запрыгнуть на перекладину. Повис на ней – и ворота начали падать. Я резко спрыгиваю, неудачно приземляюсь и ломаю ногу. Думаю: «Господи, как же нелепо. Да ну нахер его».

Про игры

Бразилец: «Я вообще всегда считал, что PES лучше FIFA. Потому для нас фифа была игрой для геймеров и для задротов, а песка – такой уличный футбол. Поэтому в гостях, на вписках и на съемной квартире с друзьями всегда играли только в Pro Evolution.

2х2 в PES – это прямо настоящий футбол, можно придумывать комбинации, что угодно творить. Я чаще всего играл в паре со своим другом Копеем, потому что он играл хуже всех. И с ним в паре прикольно было побеждать – типа ты выигрываешь с аутсайдером, радость сразу невероятная.

Помню, пока все спали, шел за кофе в «Шоколадницу», возвращался и Лигу чемпионов на максимальном сложности проходил дерьмовыми клубами. Выйти из группы – уже счастье, как будто выиграл турнир».

Губарев: «Я больше по FIFA. В FC Sports еще играю иногда, но уже не дома, потому что запарно было покупать на выходе, а сейчас не так интересно строить команду. Я большой любитель Ultimate Team. Если еду куда-то далеко, например, в Питер, то два часа читаешь книжку, час читаю сценарий или ем, и еще один час стабильно откладываю на FIFA. Даже думал себе Nintendo Switch купить. Еще поигрываю в Counter Strike. Наслышан, что у Кокорина сумасшедшие деньги влиты в скины. Но сам пока не балуюсь таким.

Дома играю в XBOX. Иногда даже с собой беру на съемки с небольшим моником на 60 герц. Качество не очень, но мне для FIFA нормально. В комп хожу играть с парнями в клуб – люблю с ними потупить в CS или Dota. После съемок освобождаюсь к 9, в клубе уже в 9:30 и можем просидеть там часов до 12.

В киберспорте есть элементы любого спорта – реакция, мышление, видение ситуации, прогнозирование, физическая выносливость. Ты не можешь просто бездумно нажимать кнопки, нужно знать их комбинации, как минимум. Даже в FIFA нужно быть стратегом. Грамотно построенный тактический ход может тебе дать огромное преимущество. Хаби Алонсо детально изучил «Баварию» и разгромил ее с «Байером», хотя имеет состав в разы хуже».

Про стиль

Бразилец: «У меня была футболка с Тупаком, а у друга – Cypress Hill. А это чувак, который мне рэп показал, с The Prodigy познакомил. В общем, прихожу к нему домой, а его мама мне говорит: «Сереж, а ты зачем Тупака надел? Это ведь черный рэп. Тебя скинхеды найдут и побьют. Вот у моего – Cypress Hill. Это белый рэп. Они ему всего лишь пинок дадут – и отпустят». Я, конечно, снисходительно к этому отнесся.

Когда уже начал читать рэп, все равно не заморачивался над стилем. Всегда носил обычные штаны, а джинсы – никогда. Вообще не ношу джинсы, ненавижу их, принципиально прямо. И стиль никогда не менялся, как-то в одном и том же всю жизнь гоняю.

Кстати, вот есть тема про рэперов и белые кроссы, а у меня белых особо никогда не было. В основном – черные. С кроссами вообще не складывается: какие ни куплю, им жопа приходит. Бывает, на тусах вижу у чуваков кроссовки – и они просто новые, как с прилавка! Я думаю: «Они что, сменку с собой принесли?» Ну не бывает, чтобы после похода по улице твои кроссы выглядели так, что на них муха не ###### [занималась сексом]».

Губарев: «В силу возраста уже и классику прикольно надевать на разные мероприятия. Но я больше за спортивный стиль и спорт кэжуал. Все, что можно носить каждый день и ты от этого не устаешь – джинсы, кеды. Сейчас расхаживаю новые от Puma. Обожаю городскую серию adidas Originals – у меня были Берлин, Лондон, Гамбург, Париж. Безумно люблю кеды. Я не фанат кроссовок, которые прям спортивные, например. Не могу носить их повседневно, больше люблю плоскую подошву, типа New Balance.

Я либо быстро устаю от кроссовок, либо что-то надоедает. Могу поносить пару до полугода, потом продать на Авито. В среднем от трех до семи пар. Меняешь пару раз в два дня или ежедневно. Обычно весной-летом больше выбор у меня.

Еще люблю спортивные костюмы. От Puma есть крутое трико. Очень люблю олимпийки – от Nike, Puma, adidas были костюмы. Но главное – синие джинсы. Они всегда четко сидят. А наверх почти все к ним подойдет. И фанатею от шапок и кепок. От Puma сейчас есть шапка прикольная».

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