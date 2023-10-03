Ночное Бескудниково
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Кому из топ-клубов везет с группами ЛЧ? Правда ли, что «Сити»?

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Верите в нагретые шары?

Легкая группа «Ман Сити» в Лиге чемпионов – новый повод для конспирологических шуток (и не только шуток). После жеребьевки они были и в комментариях на Sports.ru, и в онлайне The Sun, и на реддите.  

Обсуждать нагретые шары всерьез нет никакого смысла, но зато можно обсудить уровень везения. Действительно ли «Сити» часто получает легких соперников в группах?

В этом сезоне у «Сити» несложная группа, но самая простая ли? 

Главная проблема: понятного и идеального критерия для оценки силы группы, к сожалению, нет. Да, мы легко можем назвать «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвену Звезду» относительно простыми соперниками, но как измерить их слабость в цифрах и сравнить с остальными?

Один из способов – посмотреть рейтинг Эло. Он меняется в зависимости от результатов (за победы над слабыми получаешь меньше очков, а вот за поражения от них – теряешь больше), подробно методология расписана здесь. У него есть один большой минус: жесткая привязка к результатам, и это нужно учитывать. 

Итак, первый вопрос: действительно ли «Сити» так повезло этой осенью? 

По Эло группа у «Сити» не самая сложная, но в то же время не самая простая. Во многом за счет «РБ Лейпцига», который в текущей версии рейтинга входит в топ-5: 7 побед в 8 матчах этого сезона. Например, по именам у «Арсенала» группа покрепче, но сверкнувший в прошлом сезоне «Ланс» сейчас 15-й в Лиге 1, близка ко дну и «Севилья» в Ла Лиге, поэтому средний рейтинг соперников у лондонцев ниже. 

Самая простая группа по рейтингу Эло у «Баварии»: кризисный «МЮ», буксующий в Дании «Копенгаген» и «Галатасарай», который побеждает дома, но тускнеет в Европе. 

Наиболее высокий рейтинг соперников – у «ПСЖ». «Ньюкасл», который стоит высоко из-за багажа прошлого сезона, «Боруссия», у которой столько же очков, сколько у «Баварии», и прибавляющий «Милан». 

Вывод: если у «Сити» не простейшая группа, то как минимум не сложная. 

А была ли когда-то сложная? 

«Сити» почти никогда не попадал в мощные группы, но это просто объяснить

Оцениваем жеребьевки больших клубов с 2017 года. Чем насыщеннее цвет, тем выше средний рейтинг соперников. 

Сложнее всех было «Интеру», который за 4 года налетал в группах на «Барселону» (трижды), «Баварию», «Реал»  (дважды). Причина очень банальная: миланцы в основном на этом отрезке попадали в третью корзину, а в 2018-м даже в четвертую.  

«Барселоне» тоже не так просто, хотя она дважды была в первой корзине: «Бавария» (дважды), «Бенфика», «ПСЖ», «Юве» (дважды), «Боруссия Д», «Тоттенхэм», «Интер», «Спортинг», «Виктория», «Динамо Киев» (дважды), «Ференцварош», «Славия», ПСВ, «Олимпиакос».  

Наиболее низкий средний рейтинг Эло у соперников «Реала» (потому что четыре раза из шести был в первой корзине): «Селтик», «РБ Лейпциг», «Шахтер» (трижды), «Интер» (дважды), «Шериф», «Боруссия М», ПСЖ, «Брюгге», «Галатасарай», «Рома», ЦСКА, «Виктория», АПОЭЛ, «Боруссия Д», «Тоттенхэм». 

«Ман Сити» тоже идет в группе везучих: ему попадались «Севилья», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг», «ПСЖ», «Порту», «Наполи», «Аталанта», «Лион», «Хоффенхайм», «Брюгге», «Олимпиакос», «Марсель», «Шахтер» (трижды), «Динамо Загреб», «Копенгаген», «Фейеноорд». Но и это везение не из воздуха – как у «Реала», четыре старта из первой корзины. 

Похожий уровень соперников и у «Юве», но и туринцы четыре сезона попадали в первую корзину.  

С натяжкой можно сказать, что «Челси» везло, потому что у лондонцев только три попадания в первую корзину. Но и сезонов меньше. 

Вывод? Теория нагретых шаров не работает?  

Как минимум данными Эло ее не доказать. Да, «Сити», «Реал» и «Юве» получали соперников проще, но за счет успехов дома и в Европе они часто попадали в первую корзину и заслужили эту удачу. Правда, «Бавария» попадала в первую корзину еще чаще (шесть из шести), но часто получала сложных соперников (дважды «Барсу»), и здесь точно можно говорить о невезении. Которое компенсировалось (хотя бы частично) в этом сезоне. 

Наступила эпоха матчей по 100+ минут. Но точно ли в них больше футбола?

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

25 комментариев

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Twisted Fate
Барселона для Баварии,как показала практика, это железобетонные 6 очков, и это не похоже на невезение.
+24
-5
+19
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Тухель
Так чемпиону АПЛ достаточно просто пройти в 1/4 ЛЧ. Попадаешь в 1 корзину, бритов из 2,3,4 корзины не будет. Скорее всего выйдешь с 1 места и в 1/8 скорее всего будет соперник послабже + не будет бритов в соперниках. Да бывают исключения, но в большинстве своём чемпионам АПЛ везет с жеребьевкой до 1/4 ЛЧ.
+15
-2
+13
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Mbest77
Надо еще зенит добавить в анализ.
А то были слухи, что за счет спонсорства Газпрома зениту тоже легкие группы дают
+8
-1
+7
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Татьяна Белова
Ответ TheFrosty
Лул, у нефтекачки там и плей-офф постоянно донный до полуфинала как минимум. Правда все равно умудряется отлетать постоянно от Лионов и Монако, но проще уже сделать нельзя.
Да, в прошлом же сезоне это не Сити играл с Лейпцигом, Баварией и Реалом в плей-офф. Рот закрыл бы, а то полным клоуном себя выставляешь.
+7
-1
+6
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Roman Dementiev
Реалу "везет" со жребием, шокирующие новости, кто бы мог подумать )
+2
0
+2
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Павел Тихонов
Автор
Ответ Sergi Barjuan
Рейтинг Эло разве не из шахмат?
Из шахмат, но есть и футбольная версия
+2
0
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Sergi Barjuan
Рейтинг Эло разве не из шахмат?
+5
-3
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Dan Kennedy
Ответ войд
С тех пор как Пепун возглавил Сити у бритов всегда была проходная группа Чтобы те спокойно могли занять 1 место и в плове попался ещё как минимум 1 лёгкий соперник Ну и как показала прошлая ЛЧ,Пепку все же затащили до победы спустя 11 лет унижений Смешно читать от его глоров что это лучший тренер в истории 😄
Да, затащили Пепку в ЛЧ. Не дали им сыграть с такими монструозными клубами как: Наполи; Милан; Брюгге; ТТХ; Франкфурт; Порту; Бенфика.
+3
-1
+2
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neuner
фигня эти рейтинги эло.. вообще топ клубы априори должны выходить из любых групп, о везении можно говорить на стадии плей офф.. например без удачной жеребьевки, Интер бы даже 14 финала не увидел в прошлом году.. вышла бы из группы Барселона, при такой же сетке как у Интера, она бы тоже дошла до финала спокойно
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Эксперимент
Ответ Rister81
Хоть кто то про это написал,когда последний раз у Сити была сложная группа и плей офф ? В 1/8 стабильно Монако/Лион/Лейпциг/Порту) Уйдет Пеп и о ЛЧ даже мечтать не будут
Монако, Лион, Лейпциг, Порту слабые соперники? Если ты не знаешь таких названий клубов - это не значит, что они слабые.
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Magico!
Надо подсчитать такое по невскому "гегемону".
У него вечно в соперниках ходили максимум порту, бенфики, лионы, кризисные валенсии и малаги. Никогда никаких манситей, баварий, челси и барселон. Ну или на худой конец псж.
И для сравнения Спартак за свои немногочисленные участия в 2010-х попал и на пиковую барсу и на челси и на клопповский ливер.
Про коней, у которых вечно в соперниках баварии и мансити и МЮ были + Реал, интер, молчу.
Ростов в единственный свой поход получил Баварию с Атлетико.
У Рубина за пару раз были дважды попалась барса + интер.

Не странно?
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Dan Kennedy
Ну после плей-офф прошлого сезона простительно:
Одна часть сетки: Три итальянских клуба; Брюгге; два португальских; Тоттенхэм; Айнтрахт.
Вторая часть сетки: МС; Бавария и ПСЖ сходу против друг друга; Ливерпуль и Реал в очном матче; Челси; Дортмунд и Лейпциг.

Самая тяжелая группа была бы если выпали Реал/Атлетико из второй корзины и Милан из третьей, в четвертой может Юнион.

Ну и в сезоне 21/22 были ПСЖ и Лейпциг в группе, еще Брюгге, но даже там за тур до конца гарантировали первое место и поражение от РБ в последнем туре ничего не значило.
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stomatologbeatles
У Интера всегда группы жесть
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Streetbor
Ответ войд
С тех пор как Пепун возглавил Сити у бритов всегда была проходная группа Чтобы те спокойно могли занять 1 место и в плове попался ещё как минимум 1 лёгкий соперник Ну и как показала прошлая ЛЧ,Пепку все же затащили до победы спустя 11 лет унижений Смешно читать от его глоров что это лучший тренер в истории 😄
Сити с Пепом стал часто обижать Реал, по тебе это очень заметно))
+4
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Ман Сити
Так от корзины зависит же. Сити почти всегда в 1-й корзине, потому что берет АПЛ. Да и какая разница какая группа, Сити выиграет любую группу сейчас. А вот то как например Интер в том сезоне или ливер перед этим протащили по сетке это лютый фарт.
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#SharkTeam
Ответ Dan Kennedy
Ну после плей-офф прошлого сезона простительно: Одна часть сетки: Три итальянских клуба; Брюгге; два португальских; Тоттенхэм; Айнтрахт. Вторая часть сетки: МС; Бавария и ПСЖ сходу против друг друга; Ливерпуль и Реал в очном матче; Челси; Дортмунд и Лейпциг. Самая тяжелая группа была бы если выпали Реал/Атлетико из второй корзины и Милан из третьей, в четвертой может Юнион. Ну и в сезоне 21/22 были ПСЖ и Лейпциг в группе, еще Брюгге, но даже там за тур до конца гарантировали первое место и поражение от РБ в последнем туре ничего не значило.
Если к Сити в группу попадают Реал/Атлетико, то это для них группа становится сложной, а не для Сити.
ПСЖ и БД не дадут соврать. Так что скейтеры пусть катятся
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#SharkTeam
Ответ Ман Сити
Так от корзины зависит же. Сити почти всегда в 1-й корзине, потому что берет АПЛ. Да и какая разница какая группа, Сити выиграет любую группу сейчас. А вот то как например Интер в том сезоне или ливер перед этим протащили по сетке это лютый фарт.
В этой связи стоит вспомнить как это Ливерпуль в 2017 году еще не получив картон наролял такую слабую группу?
Спартачок из 1 корзины им выпал, и эти люди еще что-то говорят про чужие группы)
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