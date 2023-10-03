Кому из топ-клубов везет с группами ЛЧ? Правда ли, что «Сити»?

Верите в нагретые шары?

Легкая группа «Ман Сити» в Лиге чемпионов – новый повод для конспирологических шуток (и не только шуток). После жеребьевки они были и в комментариях на Sports.ru, и в онлайне The Sun, и на реддите.

Обсуждать нагретые шары всерьез нет никакого смысла, но зато можно обсудить уровень везения. Действительно ли «Сити» часто получает легких соперников в группах?

В этом сезоне у «Сити» несложная группа, но самая простая ли?

Главная проблема: понятного и идеального критерия для оценки силы группы, к сожалению, нет. Да, мы легко можем назвать «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвену Звезду» относительно простыми соперниками, но как измерить их слабость в цифрах и сравнить с остальными?

Один из способов – посмотреть рейтинг Эло. Он меняется в зависимости от результатов (за победы над слабыми получаешь меньше очков, а вот за поражения от них – теряешь больше), подробно методология расписана здесь. У него есть один большой минус: жесткая привязка к результатам, и это нужно учитывать.

Итак, первый вопрос: действительно ли «Сити» так повезло этой осенью?

По Эло группа у «Сити» не самая сложная, но в то же время не самая простая. Во многом за счет «РБ Лейпцига», который в текущей версии рейтинга входит в топ-5: 7 побед в 8 матчах этого сезона. Например, по именам у «Арсенала» группа покрепче, но сверкнувший в прошлом сезоне «Ланс» сейчас 15-й в Лиге 1, близка ко дну и «Севилья» в Ла Лиге, поэтому средний рейтинг соперников у лондонцев ниже.

Самая простая группа по рейтингу Эло у «Баварии»: кризисный «МЮ», буксующий в Дании «Копенгаген» и «Галатасарай», который побеждает дома, но тускнеет в Европе.

Наиболее высокий рейтинг соперников – у «ПСЖ». «Ньюкасл», который стоит высоко из-за багажа прошлого сезона, «Боруссия», у которой столько же очков, сколько у «Баварии», и прибавляющий «Милан».

Вывод: если у «Сити» не простейшая группа, то как минимум не сложная.

А была ли когда-то сложная?

«Сити» почти никогда не попадал в мощные группы, но это просто объяснить

Оцениваем жеребьевки больших клубов с 2017 года. Чем насыщеннее цвет, тем выше средний рейтинг соперников.

Сложнее всех было «Интеру», который за 4 года налетал в группах на «Барселону» (трижды), «Баварию», «Реал» (дважды). Причина очень банальная: миланцы в основном на этом отрезке попадали в третью корзину, а в 2018-м даже в четвертую.

«Барселоне» тоже не так просто, хотя она дважды была в первой корзине: «Бавария» (дважды), «Бенфика», «ПСЖ», «Юве» (дважды), «Боруссия Д», «Тоттенхэм», «Интер», «Спортинг», «Виктория», «Динамо Киев» (дважды), «Ференцварош», «Славия», ПСВ, «Олимпиакос».

Наиболее низкий средний рейтинг Эло у соперников «Реала» (потому что четыре раза из шести был в первой корзине): «Селтик», «РБ Лейпциг», «Шахтер» (трижды), «Интер» (дважды), «Шериф», «Боруссия М», ПСЖ, «Брюгге», «Галатасарай», «Рома», ЦСКА, «Виктория», АПОЭЛ, «Боруссия Д», «Тоттенхэм».

«Ман Сити» тоже идет в группе везучих: ему попадались «Севилья», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг», «ПСЖ», «Порту», «Наполи», «Аталанта», «Лион», «Хоффенхайм», «Брюгге», «Олимпиакос», «Марсель», «Шахтер» (трижды), «Динамо Загреб», «Копенгаген», «Фейеноорд». Но и это везение не из воздуха – как у «Реала», четыре старта из первой корзины.

Похожий уровень соперников и у «Юве», но и туринцы четыре сезона попадали в первую корзину.

С натяжкой можно сказать, что «Челси» везло, потому что у лондонцев только три попадания в первую корзину. Но и сезонов меньше.

Вывод? Теория нагретых шаров не работает?

Как минимум данными Эло ее не доказать. Да, «Сити», «Реал» и «Юве» получали соперников проще, но за счет успехов дома и в Европе они часто попадали в первую корзину и заслужили эту удачу. Правда, «Бавария» попадала в первую корзину еще чаще (шесть из шести), но часто получала сложных соперников (дважды «Барсу»), и здесь точно можно говорить о невезении. Которое компенсировалось (хотя бы частично) в этом сезоне.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan