Захарян близок к АПЛ. Как менялось количество наших в топ-лигах?

До рекордного сезона еще далеко.

Если Арсен Захарян перейдет в «Челси», то количество наших в топовых лигах увеличится до 5. Много это или мало? Смотрим на исторический график!

Уточнение 1: если игрок за сезон сменил две лиги, то на графике он отобразится дважды. Таких случаев единицы, но они есть.

Уточнение 2: на графике все футболисты, включенные в заявки – даже если они играли мало или не играли совсем. Например, два сезона пару Александру Головину в Лиге 1 составлял полузащитник Амир Адуев (сейчас в «Шахтере» из Караганды), при этом он не сыграл ни одного матча за «Монпелье». Таких примеров мало, поэтому они существенно не влияют на картину.

• В АПЛ российских футболистов не было с сезона-2012/13 – около 10 лет назад Британию покинули Павел Погребняк и Андрей Аршавин, с тех пор наши там не появлялись. Рекордные сезоны по представительству в самой дорогой лиге мира – с 2009/10 по тот самый 2011/12. Сказывалось эхо Евро-2008.

• 5 легионеров в топ-5 (если Захарян все же перейдет) – меньше, чем в прошлом сезоне. В Ла Лиге в прошлом году было двое наших, но сейчас пока 0 – у Дениса Черышева неопределенный статус, а Никита Иосифов заявлен за «Вильярреал Б».

• Но рекордный показатель сезона-1996/97 вряд ли мы повторим скоро – тогда в сезонных заявках топ-лигах российские игроки встречались 29 раз. Правда, в АПЛ только два.

Держите полный список легендарного времени, вот кто играл/числился в клубах из топ-5 в тот год: Канчельскис («Эвертон»), Харин («Челси»), Писарев, Савичев (оба – «Санкт-Паули»), Кирьяков («Карлсруэ»), Юран, Добровольский (оба – «Фортуна»), Бут («Боруссия Д»), Бесчастных («Вердер»), Никифоров, Ледяхов, Черышев (все – «Спортинг Хихон»), Онопко («Овьедо»), Карпин («Реал Сосьедад»), Бесчастных (умудрился сыграть в том сезоне еще и за «Расинг»), Шустиков, Файзулин, Ульянов (все – «Расинг»), Мостовой («Сельта»), Радченко («Райо Вальекано»), Попов («Компостела»), Радимов («Сарагоса»), Мох («Эркулес»), Симутенков («Реджана»), Колыванов, Шалимов (оба – «Болонья»), Канчельскис (из АПЛ в том сезоне переехал в «Фиорентину»), Тетрадзе («Рома»), Рычков («Ланс»).

Ностальгия!

Фото: Gettyimages.ru/Allsport UK