Величие Куртуа в этой ЛЧ – в двух картинках. Он пахал больше всех вратарей

Считаем сэйвы и оцениваем их качество.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа – ярчайший игрок финала Лиги чемпионов. Его сэйвы (9 за матч!) – эффективнейшее оружие против бешеного давления «Ливерпуля».

Многие называют Куртуа (а не Бензема) главным двигателем мадридцев в этой Лиге чемпионов. Сравнить их вклад сложно, но совершенно точно можно оценить Куртуа на фоне других вратарей турнира, чтобы понять, действительно ли он совершил что-то выдающееся. На всякий случай уточним, что здесь мы сравниваем подвиги на линии, а они – только часть работы вратарей. Современные киперы ценятся не только за сэйвы, но и за умение играть на выходе, ногами и подчищать ошибки высокой линии обороны, не дожидаясь удара. Поэтому еще раз – сейчас мы оцениваем только один из компонентов работы вратарей. Сэйвы.

Начнем с простейшего – просто посчитаем все спасения всех вратарей этой Лиги чемпионов.

Нижняя ось – количество ударов по воротам, верхняя – сэйвы.

Куртуа – самый загруженный вратарь этой Лиги чемпионов, ни у кого не было работы больше. 71 удар по воротам за всю кампанию, у Херонимо Рульи из «Вильярреала» – на 15 меньше (но у Рульи при этом 4 ошибки, которые привели к удару, у Куртуа – 0).

Да, логично уточнить, что никто не играл в этой ЛЧ так много, как Куртуа (1230 минут), сравниться может только Алиссон (1170 минут). Но сравните количество ударов, которое допустила защита «Ливерпуля» и «Реала»! У вратаря «Мадрида» было несоизмеримо больше работы.

Но все же, когда каждый сыграл разное количество матчей, логично посмотреть и на средний показатель. Только для корректности мы отфильтруем вратарей, которые сыграли менее 541 минуты – оставив тех, кто преодолел отметку в 7 сыгранных матчей (групповой этап плюс одна игра плей-офф).

У Куртуа по 4,2 сэйва за игру! Никто из конкурентов не подобрался и близко. У Одиссеаса Влаходимоса из «Бенфики» было столько же работы, но он пропускал в среднем на один гол больше за 90 минут. И тут важно учитывать, что Куртуа сыграл на 230 минут больше коллеги.

Самые незагруженные вратари плей-офф – Алиссон и Менди.

Ок, но сэйвы бывают разные. Может быть, Куртуа ловил все мячи в упор?

Логичное сомнение, если вы пропускали матчи «Реала» в этой ЛЧ. Поэтому обратимся к более продвинутой метрике.

xG не очень подходит для оценки вратарей. Простой пример – вчера «Ливерпуль» нанес 24 удара общей стоимостью 2,09 xG. Но ведь не все из них шли в створ, поэтому нельзя сказать, что Куртуа спас команду от двух мячей.

К счастью, для оценки вратарей есть усложненный аналог ожидаемых голов – PsxG (Post-Shot Expected Goals). Простыми словами, это стоимость удара, которую оценили уже постфактум, а не до, как классический xG. Например, Салах нанес опаснейший удар из вратарской стоимостью 0,7 xG, но не попал в створ. Тогда PsxG будет равняться 0, так как вратарь остался без прямой работы. Обратная история: Салах бил издали в окружении соперников, стоимость удара по классическому xG – 0,05. Но мяч полетел в девятку, PsxG в этом случае будет гораздо выше, чем xG.

И ниже- главные показатели Куртура на основе этой метрики.

• За эту ЛЧ в его ворота пришел 71 удар общей стоимостью 15,6 PsxG. Но Тибо пропустил 14 голов, то перевыполнил среднестатистическую норму на 1,6 гола. Много это или мало?

• У Куртуа третий показатель по качеству спасений среди вратарей, которые сыграли больше 6 матчей. PsxG выше только у того же Влаходимоса (3,7) и Яна Облака (1,9). Кстати, у Алиссона – обратная история, его PsxG отрицательный (-2,3). Значит на его совести минимум два гола за всю кампанию.

Короткий вывод: если оценивать комплексно и стандартные метрики (общее количество сэйвов, сэйвы на 90 минут), и продвинутые (PsxG), то Куртуа однозначно ярчайший вратарь турнира с отрывом. Тащил не просто много, а сталкивался с качественными ударами.

Цифры лишний раз фиксируют, что Куртуа провел ЛЧ на высочайшем уровне, среди вратарей ему точно не было равных.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Gonzalo Fuentes