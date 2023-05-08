Дикий, дикий запад
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Ставим по 1000 рублей на чемпионства всех победителей лиг топ-5 и РПЛ: от «Сити» и «Зенита» до «Лестера» и «Спартака»

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Челси Челси
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Барселона Барселона
Монако Монако
Ювентус Ювентус
ПСЖ ПСЖ
Ставки Ставки

Вот так.

Поставить на чемпионство перед стартом сезона или в самом начале кажется, одно из самых очевидных решений. В каждой лиге есть один или два-три фаворита, дистанция турнира обычно дает выяснить, какая команда действительно лучше – влияния случайности минимум.

А что если каждый год в течение 11 сезонов (взяли такой отрезок, потому что лет прошло 10, а сезонов – 11) ставить тысячу рублей на топ-клубы? Мы взяли чемпионаты топ-5+РПЛ – и изучим, сколько бы мы заработали (или проиграли), если поставили на победу каждого клуба, который хоть раз выигрывал титул за этот отрезок (с сезона-2012/13 по сезон-2022/23 включительно).

Англия: доминирование «Сити» (но незначительный доход), всплеск «Лестера»

«Ман Сити»

«Сити» – главный доминатор английского футбола последних лет. В 11 последних сезонах взяли шесть чемпионств! И почти всегда были главными фаворитами.

Вот какая была бы разбивка по сезонам:

2013/14 – коэффициент 3.25, выигрыш – 3250 рублей

2017/18 – 2.50, выигрыш – 2500

2018/19 – 1.62, выигрыш – 1620

2020/21 – 1.80, выигрыш – 1800

2021/22 – 1.75, выигрыш – 1750

2022/23 – 1.57, выигрыш – 1570 

Итого (с учетом того, что от каждого выигрыша мы отнимаем саму поставленную тысячу) – 6490 рублей. Вычитаем потерянные 5000 в остальных сезонах – на выходе плюс всего в 1490 рублей.

«Челси»

Лондонцы – единственные в эпоху доминирования «Ман Сити», кто взял титул больше одного раза (хоть и всего два).

В сезоне-2014/15 «Челси» был главным фаворитом – с коэффициентом 2.88. Чемпионство принесло бы 2880 рублей. Во втором случае (2016/17) «Челси» был третьим фаворитом после «Ман Сити» и «МЮ» (6.00). Можно было выиграть  6000 рублей. Таким образом, с двух побед «Челси» мы бы заработали 6880 рублей (не забываем, что вычитаем поставленную сумму). Но в итоге все равно ушли бы в минус – на 2120 рублей.

«Лестер»

Не топ-клуб, но в этом списке он благодаря невероятной победе в сезоне-2015/16.

Вера в команду Клаудио Раньери и 1000 рублей рискованной инвестиции принесли бы… более 5 миллионов рублей! Хотя российские букмекеры вообще не давали линий на победу «лис», надо было идти к британским. Для итоговой суммы и неважно, что в остальные сезоны «Лестер» ничего не выиграл – из 5 миллионов очень легко отдать 11 тысяч рублей: останется 4 миллиона и 990 тысяч.

«Ливерпуль» 

«Ливерпуль» выиграл титул АПЛ всего лишь раз – хотя не раз был очень близок к победе. Почти всегда мешал «Манчестер Сити», только в сезоне-2019/20 получилось обогнать парней Пепа.

Мерсисайдцы не были главным фаворитом, букмекеры больше верили в третье подряд чемпионство «Сити». На красных давали коэффициент 3.55, так что наш выигрыш в случае победы составил бы 3550 рублей. Но эта победа – единственная, так что «Ливерпуль» загнал бы нас в минус на 7450 рублей.

«Ман Юнайтед»

«МЮ» стал чемпионом за этот период всего раз – в сезоне-2012/13. Как ни странно, «Юнайтед» не был главным фаворитом (3.75), больше верили в «Ман Сити» (2.37).

Выиграл именно «МЮ» – в последний сезон эпохи сэра Алекса Фергюсона. Если бы мы поставили тысячу рублей, то доход составил бы 3750 рублей (2750 чистыми – не забываем, что 1000 мы вложили). Правда, в остальные сезоны «МЮ» принес бы лишь убытки. Итого мы потеряли бы 7250 рублей.

Испания: преимущество «Барсы», прибыль от «Атлетико» и неожиданный (или ожидаемый?) минус от «Реала»

«Барселона»

Несмотря на кризис последних лет, «Барса» чаще всех брала чемпионство в Испании за последние 11 сезонов.

Давайте возьмем победные:

2012/13 – 2.10, выигрыш – 2100

2014/15 – 2.10, выигрыш – 2100

2015/16 – 1.75, выигрыш – 1750

2017/18 – 2.14, выигрыш – 2140

2018/19 – 1.80, выигрыш – 1800

2022/23 – 2.75, выигрыш – 2750

Итого «Барселона» принесла бы 12640 рублей, вычитаем поставленные 6000, остается 6640. И из них вычитаем еще 5000, проигранные в остальных сезонах. На выходе получаем небольшой плюс – 1640 рублей.

«Реал»

Удивительно, но за последние 11 сезонов «Реал» стал чемпионом Ла Лиги всего три раза. Это в ЛЧ побед аж пять, но об этом в другой раз.

Специфика Ла Лиги: на «Реал» и «Барсу» всегда невысокие коэффициенты. У мадридцев в победные сезоны не было больше 2.50, при этом «Барселона» почти всегда была фаворитом. Так, с трех побед «Мадрида» мы бы заработали 7230 рублей. Отнимаем три поставленных тысячи – остается 4230. Итоговый убыток – 4770 рублей.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне за последние 11 сезонов дважды брала испанское чемпионство. И, в отличие от «Реала» и «Барселоны», коэффициенты на «матрасников» поприятнее.

В сезоне-2013/14 на «Атлетико» принимали ставки с коэффициентом 67! Ниже, чем у всех, кроме «Барсы» и «Реала», но все равно очень много. Поставив тысячу, мы бы выиграли 67 000 рублей. А в сезоне-2020/21 – 9000. Минусуем 11000, которые мы бы поставили бы за этот период – получается плюс на 65 тысяч рублей. Неплохо.

Германия: невероятное доминирование «Баварии» (но очень мало прибыли)

«Бавария»

«Бавария» 11 лет подряд становится чемпионом, поэтому другие команды в Германии в этот список включать нет смысла – они принесли бы только убыток. 

Поэтому – снова список:

2012/13 – 1.72, выигрыш – 1720

2013/14 – 1.17, выигрыш – 1170

2014/15 – 1.14, выигрыш – 1140

2015/16 – 1.10, выигрыш – 1100

2016/17 – 1.14, выигрыш – 1140

2017/18 – 1.17, выигрыш – 1170

2018/19 – 1.23, выигрыш – 1230

2019/20 – 1.14, выигрыш – 1140

2020/21 – 1.15, выигрыш – 1150

2021/22 – 1.16, выигрыш – 1160

2022/23 – 1.20, выигрыш – 1200

Беттинговые компании настолько уверены в победах «Баварии», что зачастую даже не давали линию на попадание мюнхенцев в топ-4. Главным преследователем мюнхенцев оставалась дортмундская «Боруссия» – коэффициент от в среднем болтался в районе 5-7. Несмотря на 11 чемпионств, коэффициенты всегда были невысокими, и много денег это бы не принесло – всего 2320 рублей.

Италия: многолетнее лидерство «Ювентуса», а потом – 3 разных чемпиона (только «Милан» дал плюс)

«Ювентус»

Восемь из девяти чемпионств «Ювентуса» подряд пришлись на эти 11 лет. Почти все это время туринцы котировались главным фаворитом. Да и в сезонах без титула их оценивали высоко.

Вот коэффициенты на скудетто:

2012/13 – 2.15, выигрыш – 2150

2013/14 – 1.83, выигрыш – 1830

2014/15 – 2.25, выигрыш – 2250

2015/16 – 1.57, выигрыш – 1570

2016/17 – 1.40, выигрыш – 1400

2017/18 – 1.40, выигрыш – 1400

2018/19 – 1.45, выигрыш – 1450

2019/20 – 1.44, выигрыш – 1440

Из-за невысоких коэффициентов регулярные ставки на чемпионство «Юве» не принесли бы много денег. Общая сумма выигрыша – 13490 рублей, а если отнять 11000, которые мы поставили за этот период, остается 2490.

«Интер»

«Интер» не считался главным фаворитом сезона-2020/21 (при «Ювентусе», который на тот момент взял девять скудетто подряд, это вполне объяснимо). Коэффициент на победу «нерадзурри» был приличный – 2.37.

Впрочем, миланцы принесли бы меньше всех денег из остальных однократных чемпионов Италии – всего 2370 рублей. С учетом потраченных на 11 лет 11 тысяч минус приличный – 8360 рублей.

«Милан»

У «россонери» тоже лишь один титул – в сезоне-2021/22. 

Правда, ставка на чемпионство «Милана» принесла бы аж 14 тысяч рублей! Даже с учетом остальных неудач мы остались бы в плюсе на 3000.

«Наполи»

Неаполитанцы за это время взяли лишь одно чемпионство – зато какое! Правда, котировались южане не очень высоко и не были главным фаворитом.

Перед сезоном-2022/23 на чемпионство «Наполи» давали 6.00. Если бы мы поставили 1000 рублей, выиграли бы 6000. Впрочем, неудачи в предыдущих сезонах загнали бы нас в минус на пять тысяч.

Франция: минус от «ПСЖ» (несмотря на 9 титулов), космический кэф «Лилля»

«ПСЖ»

Парижане взяли девять чемпионств из 11 последних – от них можно было ждать и большего. Пару раз «ПСЖ» все же пропустил вперед конкурентов – «Монако» и «Лилль».

Цифры по сезонам:

2012/13 – 1.36, выигрыш – 1360

2013/14 – 1.40, выигрыш – 1400

2014/15 – 1.17, выигрыш – 1170

2015/16 – 1.16, выигрыш – 1160

2017/18 – 1.16, выигрыш – 1160

2018/19 – 1.10, выигрыш – 1100

2019/20 – 1.14, выигрыш – 1140

2021/22 – 1.22, выигрыш – 1220

2022/23 – 1.13, выигрыш – 1130

«ПСЖ» – еще более очевидный кандидат на чемпионство, чем «Бавария» в Германии, но парижане оступаются чаще. Поэтому даже с учетом девяти чемпионств в 11 сезонах мы уйдем в минус! Всего на 160 рублей – но тоже неприятно.

«Лилль»

«Лилль» стал чемпионом всего однажды за 11 сезонов, зато эта победа принесла бы приличные деньги.

На северян давали коэффициент 126.00 летом 2020-го. 126! Соответственно, чистый выигрыш составил бы 115 тысяч рублей – с учетом всех поставленных 11 тысяч за этот период времени. Достойно.

«Монако»

Единственное чемпионство монегасков за последние 10 лет случилось в сезоне-2016/17.

Тогда «ПСЖ» уже вышел на проектную мощность, поэтому в «Монако» особо не верили – клуб из княжества замыкал тройку фаворитов с коэффициентом 21.00. В итоге победа «Монако» могла принести приличные деньги. Правда, неудачи в остальных сезонах съели бы половину суммы – осталось бы 10 тысяч плюса.

Россия: крошечный плюс от «Зенита», зато все остальные принесли бы больше

«Зенит»

За цикл из 11 сезонов у петербуржцев аж шесть чемпионских титулов, но именно в последние пять лет «Зенит» – доминатор русского футбола. Неудивительно, что коэффициенты с каждым новым чемпионством все ниже (максимум сохраняются на том же уровне).

Давайте посмотрим по сезонам:

2014/15 – 2.20, выигрыш – 2200

2018/19 – 2.70, выигрыш – 2700

2019/20 – 1.90, выигрыш – 1900

2020/21 – 1.50, выигрыш – 1500

2021/22 – 1.55, выигрыш – 1550

2022/23 – 1.28, выигрыш – 1280 

Шесть чемпионств «Зенита» принесли бы нам 11 130 рублей, а это значит, что в плюсе мы бы остались на… 130 рублей. Ну, и то хорошо!

ЦСКА

Красно-синие всегда котировались в двойке-тройке фаворитов сезона – даже в последние годы. За этот период у ЦСКА три чемпионства, и все – с очень достойными коэффициентами.

В сезоне-2012/13 на москвичей давали 4.50 (победа принесла бы 4500 рублей), в следующем сезоне – 4.00 (победа принесла бы 4000), а в сезоне-2015/16 – аж 7.50 (победа принесла бы 7500 рублей). Таким образом, мы остались бы в плюсе на 6000 рублей. Прилично!

«Спартак»

Несмотря на все турбулентные годы, «Спартак» всегда оценивали высоко – хоть и не считали главным фаворитом.

В чемпионский сезон (который перед началом таким не казался) входили третьими в списке фаворитов – с коэффициентом 9.50. Стандартная ставка принесла бы 9500 выигрыша. Правда, с учетом остальных сезонов мы бы закончили в минусе на 1500 рублей.

«Локомотив»

Удивительно, но перед чемпионским сезоном-2017/18 москвичей не было даже в пятерке фаворитов. Выше ставили и «Зенит» с  ЦСКА, и «Спартак» с «Рубином», и даже «Краснодар» с «Ахматом»!

На «Локо» давали коэффициент 56.00 – так что, поставив на железнодорожников тысячу, можно было заработать 56 000 рублей. Минусуем 11 000, которые бы мы поставили за этот период, чистый доход – 45 тысяч. Выгодно!

***

Суммируем:

• «Лестер» просто вне конкуренции – более неожиданного чемпиона, наверное, придется ждать еще очень долго. 

• Интересно, что все команды в топ-5 «прибыльных» выигрывали чемпионат лишь по разу. И они никогда не были главными фаворитами: и «Лестер», и «Лилль», и «Атлетико», и «Локомотив», и «Монако».

• Есть и другая тенденция: если постоянно ставить на доминирующую команду, много не заработаешь: что такое 2500 рублей за 10 лет? А можно заработать и смешные 130 рублей или вообще уйти в минус, как с «ПСЖ».

А что с фаворитами в этом сезоне?

Как думаете, чего ждать в этом сезоне? Побед фаворитов? Или неожиданного прорыва от кого-то еще?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, David Ramos / Staff, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Angel Martinez / Stringer, Alexander Hassenstein / Staff, Emilio Andreoli / Stringer, Mattia Ozbot / Stringer; IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press; РИА Новости/Александр Гальперин, Александр Вильф

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