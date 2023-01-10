Бэйл тайно делал операцию по исправлению торчащих ушей. Раньше его дразнили все вокруг

Стало лучше?

Гарет Бэйл завершил карьеру – лучший футболист в истории Уэльса запомнится многим как любитель гольфа и весьма накаченный мужчина. Но во внешности Бэйла была еще одна яркая черта, от которой он избавился – лопоухость.

Вы наверняка натыкались на фото молодого Бэйла – шутки про его уши так и напрашиваются. И Гарет действительно комплексовал. Эта проблема была с ним с детства. Над ним издевались в школе – дразнили «ушастиком» и «гайкой-бабочкой» (погуглите – иногда дети очень злые).

Если помните, ранний Бэйл всегда носил прическу с длинными волосами у висков – как раз чтобы скрыть уши.

Учитель физкультуры из школы Бэйла рассказывал, что над ним подшучивал даже тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп.

Поэтому в 2012-м все изменилось. Когда Гарет готовился к лучшему сезону в «Тоттенхэме», он решился на отопластику – чтобы ликвидировать лопоухость.

Коротко расскажем, что это. Отопластикой называют операцию по устранению врожденных и приобретенных дефектов ушных раковин. Она бывает эстетической и реконструктивной. Эстетическая – это как раз про лопоухость, а вот реконструктивная – когда необходимо восстановить поврежденную раковину.

Стандартная процедура при эстетической отопластике обычно занимает 1,5-3 часа, ее рекомендуют делать детям от 7 до 14 лет, когда хрящ в раковине еще податливый и не до конца сформировался – но и для взрослых подобная операция вполне регулярная история.

Восстановление от отопластики занимает до двух недель – спустя 10-14 дней после операции снимают швы. Так что межсезонье было отличным временем для Бэйла.

Официально Гарет никогда не признавался, что подправил свою внешность, но первым на это обратил внимание британский таблоид Mirror в 2012-м.

Кажется, сработал эффект Стрейзанд – потому что про уши Бэйла сразу начали говорить. Например, Гари Линекер, у которого тоже уши достойного размера, шутил: «Может ли кто-нибудь в послематчевых интервью спросить у Гарета номер его ушного хирурга?».

Британский футбольный твиттер вовсю веселился над ушами Бэйла – например, писали, что он не сыграл на Олимпиаде-2012 за сборную Великобритании именно из-за них.

Когда в 2013-м Гарета купил «Реал», в мадридских магазинах к Рождеству появились накладные «большие уши Гарета Бэйла». Сам Бэйл никогда публично не высказывался по поводу ушей, как и по поводу другой эстетической проблемы, которая его беспокоила.

Как раз во время перехода в «Мадрид» болельщики заметили, что валлиец понемногу начинает лысеть – и с каждым годом это было все заметнее. Бэйл отрастил длинные волосы, чтобы в стиле Рафаэля Надаля прикрывать лысину, но это не помогало.

В 2017-м он решился на пересадку волос: Daily Mail писала, что партнер по сборной Джо Ледли порекомендовал Гарету клинику KSL Hair. Единоразовая процедура стоит 10 тысяч фунтов. Клиника не подтверждала эту информацию, но перепечатала статью из The Sun на сайт. После этого тишина: никаких новостей об успешности пересадки или кадров с теряющим волосы Гаретом.

Бэйл не одинок в проблеме с ушами – Дани Алвес делал отопластику еще в 2009-м. На это обращал внимание Эладио Парамес, представитель Жозе Моуринью, который тогда тренировал «Реал».

После очередной схватки в класико Парамес писал: «Кое-что в Дани Алвесе изменилось после переезда в Испанию: он сделал операцию на ушах, они стали меньше. А еще он носит очки как интеллектуал. Но осел с маленькими ушами и очками не становится доктором, он остается ослом».

Кажется, шутки про Бэйла были намного безобиднее – а Гарету повезло, что он играл за «Мадрид». Иначе наверняка бы досталось и ему.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Gary M. Prior, Mike Stobe, Shaun Botterill, Alex Davidson