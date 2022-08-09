Слуцкий жалуется на несыгранность и не признает «Рубин» фаворитом Первой лиги. Звучит странно

И некрасиво.

Леонид Слуцкий еще до начала сезона Первой лиги готовил публику к тому, что «Рубин» не будет доминировать.

«Ожидания тревожные. А какие они могут быть? – говорил он после разгромного поражения от «Уфы» в товарняке. – Нас все заранее отнесли к фаворитам, но мы вместе работаем меньше двух недель. Фамейе позже прилетел из-за визы, чьи-то трансферы мы дольше оформляли, кто-то вышел из отпуска с травмами, а кто-то бесконечно ждет свой трансфер и думает, что он игрок РПЛ, а не первого дивизиона. Идет сложный процесс.

Не бывает так, что ты берешь группу игроков, и она сама по себе играет. Мы сами не можем понять до конца возможности игроков и то, как они будут взаимодействовать. Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Не разделял позицию, что мы взяли суперигроков и будем первыми. Да, у нас хорошие игроки, но нужно время. Каждая контрольная игра дает ответы на одни вопросы и ставит перед нами новые».

К словам тренера уже тогда были претензии. Во-первых, многие клубы первого дивизиона летом традиционно перебирают составы за короткий срок – и «Рубин» в этом совершенно не одинок.

Для примера: в стартовом составе «Балтики», которую последние несколько сезонов традиционно причисляют к фаворитам, на матч третьего тура с «Шинником» появились всего шесть игроков, выступавших за клуб в прошлом сезоне, причем только четверых можно назвать твердыми игроками прошлогоднего старта. Еще трое остались в запасе. В составе «Рубина» на «Уфу» было трое игроков основы-2021/22, еще пятеро – в запасе. Не такая уж и большая разница.

Во-вторых, нужно делать скидку на уровень составов. Казанцы, как писали инсайдеры, платили новичкам намного выше средней ставки по лиге, поэтому переманили футболистов даже из РПЛ.

Тот же Фамейе в прошлом сезоне был одной из главных звезд ФНЛ, лучшим игроком «Оренбурга», который вышел в Премьер-лигу. «Рубин» без проблем перебил предложение оренбургского клуба по контракту. Забавно, что Фамейе хотел уйти из «Оренбурга» все два года выступления в первом дивизионе, потому что хотел в РПЛ.

Можно вспомнить и «Динамо»-2016/17, которое вылетело так же неожиданно, как и «Рубин». Команда серьезно обновилась: 13 новичков, примерно столько же человек команду покинули. В итоге из тех, кто сыграл больше 900 минут и в РПЛ, и в следующем сезоне ФНЛ, было только двое. Это совершенно не помешало москвичам катком пройтись по первому дивизиону, лидируя с первого тура и до последнего.

И ведь выступление перед сезоном – не единичный случай. Перед 3-м туром Первой лиги (как раз против «Уфы») Слуцкий вновь заговорил о костяке и сыгранности.

«Наша команда изменилась кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов, которые у них играли в Премьер-лиге. По существу весь стартовый состав – это футболисты, которые у них играли в Премьер-лиге. Поменялся главный тренер, но остались та же игровая модель, расстановка и принципы. Поэтому, конечно, у них более сыгранная команда, которая четче и лучше понимает те требования, которые есть, но мы пытаемся максимально отладить наши атакующие и оборонительные действия. Ищем оптимальные сочетания, потому что за месяц построить команду в любом случае сложно», – заявил тренер.

Поскольку «Рубин» и «Уфа» играли как раз в последнем туре прошлого сезона, можно взглянуть на заявку команд.

Давайте проверим тезисы Слуцкого.

Тезис №1: «Наша команда изменилась кардинально, а «Уфа» в основном сохранила костяк футболистов»

В заявке «Уфы» на Первую лигу остались только четыре футболиста, вышедших в старте на «Рубин» в последнем туре прошлого сезона: Плиев, Сухов, Фищенко и Касинтура. Из запасных – семь: Кукушкин, Ботака, Голубев, Емельянов, Камилов, Жамалетдинов, Ортис.

Лишь четверо попали в топ-11 по игровому времени весной.

Из тех, кто сыграл хотя бы треть матчей за весь сезон, в «Уфе» остались только пятеро.

А что у «Рубина»? Из тех, кто выходил с «Уфой» в Премьер-лиге, в заявке остались тоже пятеро: Тесленко, Самошников, Апшацев, Бакаев, Лисакович. Столько же – из запаса: Дюпин, Исмагилов, Фаттахов, Мусаев, Кузнецов.

Забавная деталь: летом сразу четыре игрока «Уфы» перебрались в «Рубин» – Беленов, Кабутов, Иванов и Саплинов. Трое – среди лидеров «Уфы» по игровому времени.

Получается, 11 против 10 – большая ли разница?

Тезис №2: «Весь стартовый состав – это футболисты, которые у них играли в Премьер-лиге»

Смотрим, кто вышел у «Уфы» в старте на матч с «Рубином» в Первой лиге: Кукушкин, Ботака, Плиев, Сухов, Фищенко, Емельянов, Касинтура, Камилов, Голубев, Ортис, Жамалетдинов (сразу оговоримся, что на замену выходили только новички).

В РПЛ в прошлом сезоне за «Уфу» больше 900 минут (10 полных матчей) сыграли четверо: Плиев, Касинтура, Камилов и Фищенко. Трех минут до этой цифры не хватило Ботаке. Только эти футболисты чаще появлялись на поле в старте, чем выходили на замену.

А остальные? Ортис и Голубев сыграли меньше 600 минут (по 4 матча в старте), 350 минут у Сухова (6 матчей в старте), Емельянов и Жамалетдинов (207 и 145 минут соответственно) только по одному разу вышли на поле с первых минут. Кукушкин за «Уфу» в Премьер-лиге вообще не играл. Да, все эти игроки были в «Уфе» в прошлом сезоне, но что такое для Слуцкого «играть в Премьер-лиге»? Выходить на замену по 10-15 минут? Звучит странно.

В защиту Слуцкого можно сказать (и додумать за него этот тезис), что его стартовый состав на игру с «Уфой» в Первой лиге действительно отличался от того, который играл в Премьер-лиге. Только Дюпин и Самошников вышли на поле из тех, кто регулярно играл весной. Бакаев и Лисакович – другие заметные игроки старта – остались в запасе. Остальные футболисты (Апшацев, Фаттахов, Кузнецов, Нижегородов) в основном выходили на замену.

Но и на это есть аргумент: «Уфа» абсолютно не усилилась, потому что ограничена в бюджете. Если «Рубин» провернул много заметных трансферов, то«Уфа» взяла нового тренера и совершила лишь несколько трансферов на вход – юниоры «Локо» и «Зенита» (Ушахин и Сандрачук – да и тот получил серьезную травму и надолго выбыл), парочка достойных, но не топовых по меркам Первой лиги игроков (Погосов и Минаев) и вратарь «Калуги» из Второй лиги Чернов. «Уфа» просто не может себе позволить тратить на футболистов те деньги, которые тратит «Рубин».

***

И еще одна интересная цитата Слуцкого перед «Уфой». Когда тренера спросили, не считает ли он плачевным старт турнира (4 очка в 3 турах), он ответил: «Ничего это не плачевно. Когда «Крылья» побили все рекорды, после первых 4 туров у них было 4 очка».

У «Крыльев», выходивших в РПЛ год назад, действительно был сложный старт. Только к 10 туру самарцы забрались в топ-5, а на первое место выбились лишь к 27-му. Но есть нюанс: «Крылья» вылетели из Премьер-лиги по итогам ковидного сезона-2019/20, который доигрывали аж до конца июля, и последний раз потренировались вместе не раньше 20 июля. 28 июля команду возглавил Игорь Осинькин, клуб перезагрузился, пришло новое руководство. Тогда же приехала часть новичков из «Чертаново» и не только, остальные подъехали к 31 июля. А 2 августа был матч первого тура.

«Рубин» же вылетел 21 мая, проиграв «Уфе», 11 июня начал тренироваться. А сезон в ФНЛ стартовал 17 июля. Кажется, разница все-таки есть.

Настораживает, что Слуцкий практически в каждой удобной ситуации перестраховывается в медиа. Да, «Рубин» действительно еще до начала сезона считали фаворитом, потому что никто не ожидал вылета казанцев, да и по бюджету, уровню организации и состава он точно выше почти всех клубов первого дивизиона. Но никто не тянет тренера на высказывания о том, что «Рубин» – гиперфаворит.

А перволиговый «Рубин» пока мало чем отличается от себя прошлогоднего – проблемы есть даже на этом уровне.

Фото: ФК «Рубин» Казань