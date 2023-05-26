11 комментариев

Футбольная мечта идиота
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Почему «Боруссия» играет в черно-желтом? Откуда взялся салатовый в 90-х? Какое прозвище клуба есть только в России?

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

Ответы на вопросы.

Возможное чемпионство «Боруссии» – отличный повод чуть лучше узнать ее историю. Ниже – неочевидные факты про команду. Если вы не фанат клуба, то, скорее всего, узнаете что-то новое.

Как «Боруссия» стала «Боруссией»? И при чем здесь пиво?

Доподлинно известно, что «Боруссию» основали семинаристы в декабре 1909 года. А вот версий, при каких обстоятельствах это могло произойти, две. 

Согласно первой, наставнику семинаристов – пастору Девальду – футбол был не по нраву, и церковь его запрещала. Ученикам Девальда, наоборот, футбол очень нравился, поэтому они и создали команду, которая затем переросла в целый клуб.

По другой версии, Девальд, напротив, обожал футбол – даже купил ученикам мяч, чтобы они гоняли его прямо на территории церкви. Однако ему не нравилось, что семинаристы после футбола ходили в местный бар «У охотника» и восстанавливались пивом. Девальд отчитывал учеников и пытался направить их на путь Божий. 

Это подействовало, но не на всех – часть ребят отреклась и от футбола, и от выпивки, но 18 человек под руководством Франца Якоби устроили бунт и покинули церковь, объединившись в футбольную команду.

Любовь парней к пиву повлияла и на название клуба – тогда в Дортмунде процветала пивоварня «Боруссия» (в переводе с латинского – «Пруссия»). Якоби и компания подумали: а почему бы так не назвать их команду?

Почему «Боруссия» играет в черно-желтом? И почему самый успешный период клуба ассоциируется с салатовым?

До 1913 года «Боруссия» играла в черных трусах и бело-голубых полосатых футболках с красной полосой. Черно-желтые цвета появились на форме после того, как в состав «Боруссии» вошло еще три клуба – «Британия», «Ренания» и «Дойче Флагге».

Однозначного и четкого ответа, почему именно желтый и черный, нет. Самая любопытная версия такая: «Боруссия» таким образом обозначала связь с жителями Рурского региона, который славился рабочим классом. По задумке черный цвет – уголь, а желтый – цвет комбинезонов работников металлургических предприятий.

Есть предположение, что желтый это еще и отсылка к пиву. Потому что в Дортмунде расположен завод Dortmunder Actien Brauerei – один из крупнейших производителей пива во всей Германии.

Но золотую эру своей истории клуб прошел в другом цвете – салатовой домашней форме, которую было невозможно перепутать ни с одним комплектом любого другого клуба. Как так вышло?

В 1980-е «Боруссия» переживала кризис – финансовые проблемы и плохие результаты как следствие. Что-то выиграть удалось только в конце десятилетия – в 1989-м взяли Кубок и Суперкубок Германии.

В 1990 году после 16 лет сотрудничества из клуба ушел adidas. На его место пришел Nike и вместе с клубом решился на смелый ребрендинг. Его основа – смена желтого на салатовый, американцы решили, что новый цвет будет более коммерчески привлекательным.

Совпадение или нет, но после ребрендинга клуб провел лучшее десятилетие в своей истории. В салатовой форме «Боруссия»:

•‎ вышла в финал Кубка УЕФА-1992/93;

•‎ дважды подряд стала чемпионом Германии (1995, 1996);

•‎ выиграла ЛЧ-1996/97;

•‎ завоевала Межконтинентальный кубок-1997;

•‎ дошла до полуфинала ЛЧ-1997/98.

Самой памятной стала форма «Боруссии» сезона-1995/96 – журнал FourFourTwo поставил тот комплект на пятое место в списке лучших форм в истории футбола. 

Клуб пробовал вернуть салатовый в моду – в сезоне-2020/21 игроки отбегали один матч в майках с неоновыми рукавами, а в сезоне-2021/22 «Боруссия» запустила в продажу полностью салатовые джерси – в них играли в ЛЧ с «Бешикташем». Они слабо продавались и критиковались фанатами, которые обвиняли Puma в халтурном подходе. 

В конце ноября 2021-го в клубном кодексе «Боруссии» появился беспрецедентный пункт о недопустимости смены клубных цветов, подписанный менеджментом и всеми членами правления.

Теперь черно-желтый скреплен с «Боруссией» вечными узами.

Бонус: «Боруссию» называют шмелями только в России!

Напоследок – о прозвищах «Боруссии».

Официальных у клуба всего два – Die Schwarzgelben («черно-желтые») и BVB (Ballspiel-Verein Borussia – «Боруссия», которая играет с мячом»).

Есть и куча неофициальных – например, «пчелы», «шмели» и даже «дортмундские тигры». В России прижилось прозвище «шмели» – так клуб называют даже в профильных медиа. 

Но дело в том, что немецкие болельщики «Боруссию» шмелями не называют – как минимум по запросу в гугле «Hummel (шмель) Borussia» ассоциаций с клубом нет, разве что в шмели перечисляются в рекламе экскурсии вокруг стадиона «Боруссии». А вот в рунете такое прозвище попадается очень часто – есть тексты, которые утверждают, что «шмели» – прозвище клуба. Из-за цветов в Германии «Боруссию» больше ассоциируют с пчелами – и даже выбрали этого трудолюбивого сборщика меда клубным маскотом.

Последняя чемпионская «Боруссия»: Клопп заменил Левандовскому отца и вернул в Дортмунд счастье

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel, Adam Pretty, Bongarts, Clive Brunskill

11 комментариев

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AtMOROSOk
Болел за Боруссию в детстве.

Помню одно из своих первых ярких воспоминаний о футболе вообще - тот невероятный гол Ларса Риккена Ювентусу в финале ЛЧ 1997 года. Первым же касанием после выхода на замену. Мне тогда было 7 лет.

Помню как за Дортмунд играл наш Владимир Бут.

Помню легндарный состав сезона 2001/2002 - с Йенсом Леманном, Юргеном Колером (закончил карьеру кошмарно - в последнем его матче в жизни, в финале Кубка УЕФА с Фейенордом, он привёз пенальти и получил красную карточку за фол последней надежды в начале игры), Штефаном Ройтером, Яном Колером, Томашем Росицки, Марсио Аморозо (от него и мой ник произошёл), а тренировал их Маттиас Заммер.

Помню как на российских вещевых рынках в 90-х и начале 2000-х продавали поддельные куртки, спортивные костюмы, футболки Боруссии. Они были стильные для нищих россиян того времени, многие в них ходили. Но мне было удобно болеть за клуб))

Многое связано с этим клубом. Надеюсь, станут сейчас чемпионами.
+13
-2
+11
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igls54
Топим за шмелей против красных труселей!
+6
0
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Pawel K
Получается, что Шмельцер с Хуммельсом в некотором роде однофамильцы? ; )
+5
0
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Плеймейкер87
Молюсь на завтрашнюю викторию дортмундцев
+2
0
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TaR
Ответ AtMOROSOk
Болел за Боруссию в детстве. Помню одно из своих первых ярких воспоминаний о футболе вообще - тот невероятный гол Ларса Риккена Ювентусу в финале ЛЧ 1997 года. Первым же касанием после выхода на замену. Мне тогда было 7 лет. Помню как за Дортмунд играл наш Владимир Бут. Помню легндарный состав сезона 2001/2002 - с Йенсом Леманном, Юргеном Колером (закончил карьеру кошмарно - в последнем его матче в жизни, в финале Кубка УЕФА с Фейенордом, он привёз пенальти и получил красную карточку за фол последней надежды в начале игры), Штефаном Ройтером, Яном Колером, Томашем Росицки, Марсио Аморозо (от него и мой ник произошёл), а тренировал их Маттиас Заммер. Помню как на российских вещевых рынках в 90-х и начале 2000-х продавали поддельные куртки, спортивные костюмы, футболки Боруссии. Они были стильные для нищих россиян того времени, многие в них ходили. Но мне было удобно болеть за клуб)) Многое связано с этим клубом. Надеюсь, станут сейчас чемпионами.
У меня и спортивный костюм был и куртка зимняя есть))) До сих пор в ней рассекаю, когда на дачу приезжаю 😀
+2
0
+2
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couture39
Правильно, потому что они не шмели, а пчелы. У них даже маскот есть - пчела Эмма. Гугл в помощь, запрос "Biene Emma BVB".
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Anita_Goferdump
самые ллучшие сочетания цвета в любом спорте. разве что черно-серебряные майки типо ЛА Кингс или Лас Вегас Рэйдерс чуток лучше,
+2
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Eden Hazard
В России их еще Рейн-Вестфалия называют некоторые, кто помнит что такое ISS))) В центр нападения Коллера ставишь - проблем вообще нет)
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Mixos Demid
Завтра поболеем за немецких пчёл!!! ЖуЖу…
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Рафаэль Хазиев
Ответ igls54
Топим за шмелей против красных труселей!
До величайшего клуба Германии как раком до Китая, Бавария лучший клуб Германии, только дурак будет отрицать и что то там вякать
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couture39
Ответ Anita_Goferdump
самые ллучшие сочетания цвета в любом спорте. разве что черно-серебряные майки типо ЛА Кингс или Лас Вегас Рэйдерс чуток лучше,
Согласен, черно-желтые цвета на любой спортивной форме смотрятся офигенно. Даже у Голден-Стейт черно-желтые майки смотрятся круче, чем родные сине-желтые.
https://wallpapers.com/images/high/steph-curry-wearing-black-golden-state-jersey-nfilxym81o6apkvf.webp
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