11 комментариев

Ответы на вопросы.

Возможное чемпионство «Боруссии» – отличный повод чуть лучше узнать ее историю. Ниже – неочевидные факты про команду. Если вы не фанат клуба, то, скорее всего, узнаете что-то новое.

Как «Боруссия» стала «Боруссией»? И при чем здесь пиво?

Доподлинно известно, что «Боруссию» основали семинаристы в декабре 1909 года. А вот версий, при каких обстоятельствах это могло произойти, две.

Согласно первой, наставнику семинаристов – пастору Девальду – футбол был не по нраву, и церковь его запрещала. Ученикам Девальда, наоборот, футбол очень нравился, поэтому они и создали команду, которая затем переросла в целый клуб.

По другой версии, Девальд, напротив, обожал футбол – даже купил ученикам мяч, чтобы они гоняли его прямо на территории церкви. Однако ему не нравилось, что семинаристы после футбола ходили в местный бар «У охотника» и восстанавливались пивом. Девальд отчитывал учеников и пытался направить их на путь Божий.

Это подействовало, но не на всех – часть ребят отреклась и от футбола, и от выпивки, но 18 человек под руководством Франца Якоби устроили бунт и покинули церковь, объединившись в футбольную команду.

Любовь парней к пиву повлияла и на название клуба – тогда в Дортмунде процветала пивоварня «Боруссия» (в переводе с латинского – «Пруссия»). Якоби и компания подумали: а почему бы так не назвать их команду?

Почему «Боруссия» играет в черно-желтом? И почему самый успешный период клуба ассоциируется с салатовым?

До 1913 года «Боруссия» играла в черных трусах и бело-голубых полосатых футболках с красной полосой. Черно-желтые цвета появились на форме после того, как в состав «Боруссии» вошло еще три клуба – «Британия», «Ренания» и «Дойче Флагге».

Однозначного и четкого ответа, почему именно желтый и черный, нет. Самая любопытная версия такая: «Боруссия» таким образом обозначала связь с жителями Рурского региона, который славился рабочим классом. По задумке черный цвет – уголь, а желтый – цвет комбинезонов работников металлургических предприятий.

Есть предположение, что желтый это еще и отсылка к пиву. Потому что в Дортмунде расположен завод Dortmunder Actien Brauerei – один из крупнейших производителей пива во всей Германии.

Но золотую эру своей истории клуб прошел в другом цвете – салатовой домашней форме, которую было невозможно перепутать ни с одним комплектом любого другого клуба. Как так вышло?

В 1980-е «Боруссия» переживала кризис – финансовые проблемы и плохие результаты как следствие. Что-то выиграть удалось только в конце десятилетия – в 1989-м взяли Кубок и Суперкубок Германии.

В 1990 году после 16 лет сотрудничества из клуба ушел adidas. На его место пришел Nike и вместе с клубом решился на смелый ребрендинг. Его основа – смена желтого на салатовый, американцы решили, что новый цвет будет более коммерчески привлекательным.

Совпадение или нет, но после ребрендинга клуб провел лучшее десятилетие в своей истории. В салатовой форме «Боруссия»:

•‎ вышла в финал Кубка УЕФА-1992/93;

•‎ дважды подряд стала чемпионом Германии (1995, 1996);

•‎ выиграла ЛЧ-1996/97;

•‎ завоевала Межконтинентальный кубок-1997;

•‎ дошла до полуфинала ЛЧ-1997/98.

Самой памятной стала форма «Боруссии» сезона-1995/96 – журнал FourFourTwo поставил тот комплект на пятое место в списке лучших форм в истории футбола.

Клуб пробовал вернуть салатовый в моду – в сезоне-2020/21 игроки отбегали один матч в майках с неоновыми рукавами, а в сезоне-2021/22 «Боруссия» запустила в продажу полностью салатовые джерси – в них играли в ЛЧ с «Бешикташем». Они слабо продавались и критиковались фанатами, которые обвиняли Puma в халтурном подходе.

В конце ноября 2021-го в клубном кодексе «Боруссии» появился беспрецедентный пункт о недопустимости смены клубных цветов, подписанный менеджментом и всеми членами правления.

Теперь черно-желтый скреплен с «Боруссией» вечными узами.

Бонус: «Боруссию» называют шмелями только в России!

Напоследок – о прозвищах «Боруссии».

Официальных у клуба всего два – Die Schwarzgelben («черно-желтые») и BVB (Ballspiel-Verein Borussia – «Боруссия», которая играет с мячом»).

Есть и куча неофициальных – например, «пчелы», «шмели» и даже «дортмундские тигры». В России прижилось прозвище «шмели» – так клуб называют даже в профильных медиа.

Но дело в том, что немецкие болельщики «Боруссию» шмелями не называют – как минимум по запросу в гугле «Hummel (шмель) Borussia» ассоциаций с клубом нет, разве что в шмели перечисляются в рекламе экскурсии вокруг стадиона «Боруссии». А вот в рунете такое прозвище попадается очень часто – есть тексты, которые утверждают, что «шмели» – прозвище клуба. Из-за цветов в Германии «Боруссию» больше ассоциируют с пчелами – и даже выбрали этого трудолюбивого сборщика меда клубным маскотом.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel, Adam Pretty, Bongarts, Clive Brunskill