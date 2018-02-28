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    «Милан» обнародовал финансовый отчет за полгода

    Теги серия А Италия Милан

    «Милан» объявил об уменьшении убытков в сравнении со второй половиной 2016 года.

    Китайский консорциум во главе с Юнхуном Ли выкупил клуб у Сильвио Берлускони в апреле прошлого года за 740 млн. евро.

    Финансовый отчет за вторую половину 2017 года показывает убытки в размере 22,3 млн. евро, что почти в два раза меньше, чем убытки второго полугодия 2016-го.

    Увеличение доходов не существенное - со 101,8 млн. евро до 106,5 млн., в то время как операционные расходы также возросли с 108,2 млн. до 110,8 млн. евро.

    Общий дебит «Милана» уменьшился с 178,3 млн. евро до 165,3 млн. Данная сумма все равно является увеличением по сравнению со 141,2 млн. задолженности на 30 июня 2017 года благодаря затратам клуба во время летнего трансферного окна.

    Затраты на игроков выросли с 21,6 млн. евро до 41 млн. Это также объясняется летней трансферной кампанией. Возросли и финансовые сборы по займу у фонда Elliot - с 2,5 млн. евро до 9,8 млн.

    «Милан» давно пытается рефинансировать долг, и было подтверждено, что 26 января 2018 года клуб получил мандат от Bank of America на подобную транзакцию.

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