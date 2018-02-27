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    Гаттузо недоволен снегопадом в Риме

    Теги Лацио Дженнаро Гаттузо Кубок Италии Милан

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо недоволен тем, что его команде пришлось готовиться к ответному полуфиналу Кубка Италии против «Лацио» в закрытом помещении.

    После победного матча над «Ромой» в 26-м туре Серии А (0-2) «Россонери» не отправились домой, а остались в Риме, но из-за сильного снегопада в столице «Милану» и «Лацио» пришлось отменить тренировки. Вместо этого дружина Рино Гаттузо занималась в тренажерном зале.

    «Мы не должны сбавлять обороты, - сказал Гаттузо Milan TV. - Сейчас все наши мысли о матче в среду».

    «Нас немного раздражает ситуация: в Риме не было снега уже много лет. Мы работали в спортзале, но я бы предпочел, чтобы мы занимались на поле».

    «Мы должны восстановить силы и сконцентрироваться на предстоящих играх. Мы будем играть каждые три дня».

    «Мы обязаны поднять планку, потому что нам будут противостоять сильные команды. Нужно продемонстрировать компактность и держать высокий уровень, как мы это делали последние два месяца».

    «Лацио»? Мы должны считаться с ними. Против них сложно атаковать, в их составе сильные игроки. У них хорошо оснащенная команда, поэтому нужно сыграть предельно внимательно и почти идеально».

    «Главное - вернуть силы и постараться понять, как мы собираемся выполнять план на игру».

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