ЦСКА уже сегодня может стать чемпионом! Следим за пятой игрой финала Кубка Гагарина в нашем онлайне
Или «Ак Барс» еще не закончил?
Первый период завершился. ЦСКА выигрывает со счетом 1:0 благодаря голу, который Полтапов забил после великолепного индивидуального прорыва через всю площадку.
ГОООООЛ! Полтапов забил на последних секундах периода!
Нападающий пустился в сольный проход, начав разгон на половине ЦСКА. Форвард проехал мимо троих, вышел один на один с Биляловым и забросил в дальний угол! Блистательный гол!
Лучевников вернулся на площадку!
ЦСКА не реализовал большинство!
Бросок Слепышева!
Шайба попала в Окулова, похоже!
Вновь в игре вратарь "Ак Барса"!
Билялов парировал бросок щитком, но последовало добивание с пятака! Удалось не пропустить.
Карнаухов на скорости срезал угол и пролез на пятак!
Билялов не позволил запихать шайбу за линию!
Каменев получил удобный поперечный пас и бросил!
Серьезного трафика у ворот не было. Билялов зафиксировал шайбу.
Нестерова вновь вывели на бросок!
Защитник не сумел открыть счет.
Юдин выскочил из бокса!
Теперь казанцы могут играть вчетвером…
Слепышев бросил с дистанции!
Клюшка сломалась, а шайба прошла рядом с ближним нижним углом ворот.
Еще одно удаление! Гости будут играть впятером против троих!
Лучевников сбил соперника, въезжавшего в зону казанской команды.
Нестеров палил по воротам!
Шайба не попала в цель.
Очень опасная атака ЦСКА!
Григоренко отдал диагональный пас к воротам. Слепышев клюшкой задел летевшую шайбу, а затем Каменев добивал с острого угла! Билялов выручил свою команду.
Удаление в составе хозяев!
Юдин толкнул Полтапова в спину рядом с лицевым бортом.
Окулов убежал в зону "Ак Барса"!
Перевод на Плотникова не позволил обострить ситуацию на половине казанцев.
Григоренко обокрал соперника за воротами!
Каменев получил пас от партнера и попробовал набросить к рамке. Галиев поймал шайбу на себя.
Радулов заложил вираж и заехал за ворота!
Сергеев смог сдержать нападающего.
Дитц покинул штрафной бокс. «Ак Барс» не реализовал большинство.
Еще один залп Лямкина!
Рейдеборн контролировал ситуацию.
Воронков мог забивать из района дальней штанги!
Не удалось замкнуть опасный прострел Радулова!
Хозяева расставились, и Лямкин выпалил из круга!
Радулов отвечал за трафик у ворот, но Рейдеборн зачехлил шайбу спокойно.
Гости провернули атаку в меньшинстве!
У Григоренко было две возможности бросить из середины зоны, но шайба не дошла до ворот.
Удаление в составе ЦСКА!
Дитц не по правилам задерживал Кагарлицкого.
Радулов приложил соперника у лицевого борта, а Адамчук бросил с острейшего угла!
Московской команде удалось отбиться.
Воронков помчался в контратаку!
Парень с десяткой на спине рухнул в углу площадки.
Рейдеборн отбил перед собой!
Бросок Панюкова с относительно острого угла поучился неудобным для вратаря ЦСКА! Но никто из казанцев не мог добавить на пятачке. Панюков сам выезжал туда и не успел добить шайбу.
Билялов выдвинулся за ворота и не смог отбросить далеко!
Шайба застряла в углу зоны «Ак Барса» на пару секунд, но казанцы взяли ситуацию под контроль.
Семенов затащил в зону и исполнил наброс!
Панюков не успевал нагнать по-настоящему сильное давление у ворот.
Кагарлицкий палил из круга вбрасывания!
Шайба просвистела мимо створа.
Сафонов бросил верхом из середины зоны!
Рейдеборн все видел и поймал шайбу без проблем.
Семенов по высокой траектории запустил шайбу к воротам!
Рейдеборн на всякий случай поднял руку, но по-настоящему серьезного давления не было.
Двое выкатывались к рамке!
Сафонов выехал к створу, но не смог замкнуть прострел с правого крыла.
Юдин палил с большой дистанции!
Шайба не увидела лазейки и не юркнула в ворота ЦСКА.
Дыняк из-за ворот резко отдал на Галимова!
Кому-то из гостей удалось предотвратить бросок.
Рейдеборн чуть было не ошибся!
Дыняк атаковал с острейшего угла, а вратарь действовал не слишком уверенно, но все обошлось для ЦСКА.
Григоренко простреливал с правого крыла атаки!
«Ак Барсу» удалось отбиться спокойно.
Дитц от синей пальнул в ближний нижний угол!
Билялов достаточно четко подставил свой левый щиток.
Плотников закрепился у лицевого борта, а Каменев бросил с разворота!
Шайба не прошмыгнул в ворота казанской команды.
Клаэссон попал под прессинг в углу зоны ЦСКА, но избежал ошибки.
Полтапов потащил шайбу вперед по центру!
Не получилось создать опасный момент.
Высокий прессинг "Ак Барса" привел к прицельному броску Галимова с разворота!
Рейдеборн парировал достаточно уверенно!
Казанской команде могло показаться, что был шанс убежать в контратаку. Дитц вовремя откатился назад.
Слепышев поборолся за шайбу у лицевого борта, а затем Дыбленко набросил от синей. Это не привело к интересному моменту.
Кагарлицкий попробовал просунуть от борта на ход Шипачеву. Сразу двое воспрепятствовали передаче.
Сафонов пошел в обыгрыш в слоте, но не смог протолкнуться к воротам.
Первый период начался.
Сочетания у ЦСКА такие: Клаэссон – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников; Дитц – Дыбленко, Мамин – Соркин – Григоренко; Провольнев – Сергеев, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; Макаров, Полтапов – Мингачев – Абрамов, Панкратов.
В воротах московской команды сегодня будет играть Рейдеборн.
Звенья у «Ак Барса» такие: Юдин – Войнов, Радулов – Сафонов – Воронков; Лямкин – Адамчук, Петров – Шипачев – Кагарлицкий; Лучевников – Журавлев, Галиев – Семенов – Панюков; Евсеев, Лукоянов – Галимов – Дыняк, Терехов.
Ворота хозяев «Татнефть-Арены» в этот вторник будет защищать Билялов.
Московская команда добилась трех побед подряд. Это означает, что любое поражение неизбежно станет фатальным для «Ак Барса». Казанцам больше нельзя проигрывать в этой серии…
Привет всем, у кого звенит в ушах лихая музыка системной игры на результат!
«Ак Барс» и ЦСКА перебрались в Казань, чтобы схлестнутся в пятом матче финала Кубка Гагарина.
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