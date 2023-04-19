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ЦСКА выиграл 3:0 и сравнял счет в финале Кубка Гагарина. Мы следили за вторым матчем в нашем онлайне

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Спасибо всем за внимание! Трансляцию провел Никита Надёжин.

Матч завершен! ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:0) и сравнял счет (1-1) в финальной серии Кубка Гагарина. Голкипер Адам Рейдеборн сыграл на ноль, отразив 29 бросков.

ГОООООЛ! 0:3!

ЦСКА забил третий гол в матче! Григоренко нанес точный бросок по пустым воротам!

«Ак Барс» старается расставиться, но ЦСКА совершил отбор и бросил по пустым воротам! Шайба прошла близко со штангой. Проброс.

«Ак Барс» заменил Билялова на шестого полевого игрока.

Мингачев вошел в зону справа, оставил шайбу под себя на Абрамова, который выдержал шикарную паузу, сместился в центр, однако не смог завершить свой трюк точным попаданием.

«Ак Барс» играет в полном составе после пяти минут в меньшинстве.

Лучевников набрал скорость, вбросил шайбу в зону, она отскочила от борта, и Константин сам же успел на подбор, нанеся бросок! Рейдебон отбил.

Дитц мощно приложился по шайбе, Карнаухов добивал на пятаке! Билялов отразил.

Что за хоккей! Атаки туда-сюда! Сначала в контратаку устремился «Ак Барс:» Юдин продвигал прорыв по левому флангу и делал пас на дальнюю штангу на Лукоянова, но завершить момент не удалось! Следом уже ЦСКА организовал атаку «2 в 1», и Окулов плотно бросал с кистей! Билялов шикарен!

Адамчук удален на пять минут после видеопросмотра.

Плотников пытался применить силовой прием против Адамчука, но в результате контакта игрок «Ак Барса» ударил локтем Сергею в лицо. Идет просмотр момента на предмет большого штрафа.

Контратака ЦСКА «2 в 1»! Соркин владел шайбой на правом фланге, вошел в зону, сблизился с вратарем и бросал в дальний угол! Билялов щитком парировал.

ЦСКА выстоял втроем против пятерых игроков «Ак Барса». Команда Федорова в полном сотсаве.

ЦСКА играет в четвертом. Войнов атакует из круга вбрасывания, хоккеисты «Ак Барса» пытались подправить на пятаке, Рейдеборн справился.

Моментище! Рейдеборн тащит два подряд броска Радулова с ближнего пятака!

ЦСКА выбросил шайбу из своей зоны после попытки вывести Войнова на бросок.

ЦСКА будет играть втроем против пятерых! Полторы минуты в формате «5 на 3». Дыбленко сфолил на Шипачеве.

«Ак Барс» в полном составе и теперь играет в большинстве.

Абрамов выбил клюшку из рук Воронкова и получил за это две минуты.

ЦСКА будет играть в большинстве. Адамчук нарушил правила, останавливая Карнаухова, стремившегося на пятачок.

Шикарный моментище! Хоккеисты «Ак Барса» замешкались на пятаке, Брюквин подкатился к воротам и бросил по воротам! Рядом со штангой.

Рейдеборн фиксирует наброс в исполнении Лямкина от синей линии! ЦСКА играет в полном составе.

Момент! Войнов щелкнул от синей линии, Кагарлицкий на пятке очень тонкую передачу сделал вдоль ворот на Галиева, который в теории мог бросать по пустым воротам, но Григоренко выставил клюшку!

Удаление у ЦСКА на старте отрезка. Плотников получил две минуты за подножку.

Третий период.

Второй период завершен. ЦСКА забил еще один гол во втором периоде и ведет 2:0 у «Ак Барса» после 40 минут.

Момент! Григоренко закатился в зону по левому флангу, оценил ситуацию и выполнил отличную диагональ на Слепышева! Антон бросил в касание, Билялов среагировал.

Идет последняя минута второго периода.

Плотников на пятаке активно орудовал клюшкой!

Полтапов! Открылся на границе синей линии под передачу, получил шайбу от партнера и сразу был готов для броска с левого фланга! Прохору мешал соперник, но бросить все же получилось, Билялов парировал.

«Ак Барс» пытается реагировать! Проход Дыняка по правому флангу, хлесткий кистевой бросок - шайба у Рейдеборна.

ГОООООЛ! 0:2!

ЦСКА удвоил преимущество! Дыбленко получил шайбу в районе правого круга вбрасывание, перед ним было свободное пространство, которым защитник воспользовался! Лазерный щелчок под перекладину - и гол!

Слепышев сместился с левого фланга в центр и с кистей бросал с половины зоны! Рядом со штангой

«Ак Барс» нашел шанс для атаки «2 в 1», Семенов двигался с шайбой справа, сделал подкидочку на Панюкова, который бросал в ближний угол с неудобной руки! Рейдеборн успел переместиться.

5:2 по броскам в пользу «Ак Барса» во втором периоде.

Галиев запустил шайбу с фланга на пятак, Панюков там боролся за нее и рассчитывал протолкнуть в ворота, но Рейдеборн быстрее сыграл ловушкой.

«Ак Барс» играет в полном составе. По ходу большинства Абрамов отметился броском в ближний угол, который отразил Билялов.

Нестеров выпустил шайбу в среднюю зону. Минута в большинстве прошла.

Юдин удален на две минуты за подножку, выполненную против Соркина. ЦСКА получил большинство.

Хороший бросок Воронкова! Сафонов получил шайбу на синей линии, в центре, затем передал шайбу чуть левее на ход Дмитрию, который нанес кистевой бросок! Шайба в амуниции Рейдеборна.

Окулов неплохо открывался на ближнем пятаке, Плотников это открывание видел, сделал передачу, но Радулов вернулся в защиту и перехватил пас.

Плотный и внимательный хоккей демонстрируют команды на старте второго периода.

Кагарлицкий хитро прицеливался в дальний угол! Рейдеборн был сконцентрирован на моменте.

Два потенциальных момента, но завершения не произошло! В первой ситуации Слепышев отличный пас отдал на дальнюю штангу, замкнуть не удалось, а в следующем моменте Галиев выходил к воротам по флангу, но и ему не позволили легко бросить.

Петров здорово прокатился по правому флангу, обыграл Клаэссона и выкатил с шайбой на ворота, но Рейдеборн внимательно закрыл ближний угол.

ЦСКА играет в полном составе, Плотников появился на льду.

Второй период.

Первый период завершен. ЦСКА ведет 1:0 у «Ак Барса» после 20 минут игры.

«Ак Барс» забил гол прямо с сиреной! Шипачев попал в ближний угол с острого угла! Но арбитры объявили, что шайба не засчитана, поскольку была заброшенная все же после завершения периода.

Два отличных момента «Ак Барса» в большинстве! Рейдеборн здорово отбил бросок Шипачева с пятака, а после этого казанцы отлично разыграли шайбу и вывели Войнова на плотный щелчок! Вновь Рейдеборн!

Идет последняя минута первого периода.

Итог видеопросмотра: две минуты получил Плотников за свое нарушение.

Арбитры решили еще дополнительно посмотреть эпизод с удалением.

Плотников удален за игру высоко поднятой клюшкой против Адамчука.

Окулов! Подобрал шайбу на синей линии, выскочил один на один, бросил, Билялов справился!

Радулов мог убежать на встречу с Рейдеборном! Александр переиграл соперника в средней зоне, ускорился к воротам ЦСКА, но Полтапов успел догнать и помешать нападающему «Ак Барса» бросить.

Сафонов после перехвата бросил! Форвард «Ак Барс» забрал шайбу на синей линии, прошел вперед и метил в девятку! Рейдеборн плечом парировал.

ГООООООЛ! 0:1!

ЦСКА открыл счет! Еще одна позиционная атака гостей, Плотников отправил шайбу Окулову за ворота, Константин шикарно нашел Каменева на пятаке, отдав ему передачу, и Владислав в касание точно попал в угол ворот!

Вновь ЦСКА организовал продолжительную позиционную атаку, которую получилось довести до опасного момента! Слепышев приблизился к воротам по правому флангу, бросал в ближний угол, Билялов контролирует.

ЦСКА изменил ход первого периода после сильного начала от «Ак Барса». Теперь гости стали чаще доставлять шайбу в зону соперника.

Приличная смена ЦСКА! Сначала Слепышев атаковал с левого фланга, бросок был заблокирован, но атака продолжилась, Сергеев набросил от синей линии, на пятаке было много трафика, и шайба ушла в угол площадки.

Какой моментище! Плотников мог решить эпизод! Окулов выполнил передачу на Сергея из-за ворот, и Плотников с пятака резко переправлял шайбу в касание, но бросил рядом со штангой!

3:0 по броскам в створ ворот в пользу «Ак Барса» в стартовом сегменте.

Слепышев хотел нанести бросок из правого круга вбрасывания, но шайба сошла с клюшки нападающего.

Галиев бросал сразу после выигранного вбрасывания Семенова! Удалось игрокам ЦСКА накрыть попытку форварда «Ак Барса».

«Ак Барс» активно начал: плотный бросок от Петрова с ползоны, Рейдеборн ловушкой поймал, а следом Журавлев щелкал от синей линии.

Отличный момент в первой смене! Сафонов отдал передачу Радулову на дальнюю штангу, Александр бросал низом в ближний угол, Рейдеборн щитком отразил!

Матч начался!

Стартовые вратари: Тимур Билялов – Адам Рейдеборн.

Состав «Ак Барса»

1) Юдин – Войнов, Воронков – Сафонов – Радулов; 2) Адамчук – Лямкин, Кагарлицкий – Шипачев – Петров; 3) Лучевников – Журавлев, Галиев – Семенов – Панюков; 4) Евсеев, Лукоянов – Галимов – Дыняк; Терехов.

Состав ЦСКА

1) Клаэссон – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников; 2) Дыбленко – Дитц, Полтапов – Соркин – Григоренко; 3) Провольнев – Сергеев, Слепышев – Панкратов – Карнаухов; 4) Гуськов – Макаров, Брюквин – Мингачев – Абрамов.

Команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла первый матч серии со счетом 4:1.

Всем привет! «Ак Барс» принимает ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

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7 комментариев

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Юрий Тюмин
ЦСКА с победой✌
+4
-1
+3
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qkf7rhkvys
Почему у нас такой унылый хоккей?
+2
-2
0
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