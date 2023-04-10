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Важнейший момент финала Запада – пятый матч СКА и ЦСКА при счете 2-2! Следим за игрой вместе

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Соркин не смог точно отдать в центр зоны. Бардаков выскочил из бокса.

Дитц подстрелил Глотова!

Нападающий принял на себя бросок защитника.

Дитц палил с кистей!

Николаев отбил перед собой, но никто не добавил.

Нестеров и Окулов долго пасовались, а затем форвард бросил под дальнюю штангу!

Николаев не зафиксировал шайбу сразу! Слепышев не смог проткнуть за ленточку!

Бардаков получил две минуты штрафа!

Жесткий стык с Соркиным привел к удалению.

Слепышев проехался по правой части зоны и бросил низом!

Николаев сыграл уверенно.

Дыбленко вернулся на лед.

Ожиганов отдавал под бросок Хайруллину. СКА не удалось забить.

Воробьев нашел в центре Глотова, а тот отдал Фальковскому!

Защитник не смог прошить Рейдеборна!

Дыбленко удален за выброс шайбы из зоны!

ЦСКА придется играть в меньшинстве.

Окулов прорвался по флангу и перевел шайбу поперек площадки. Посылка не дошла до Плотникова.

Перерыв остался в прошлом.

Первый период завершился. Он был очень интересным! ЦСКА пропустил две шайбы в начале матча, но сумел быстро отыграться! Счет 2:2 высвечен на табло.

Вратарю СКА пришлось распластаться на льду!

Плотников продрался к рамке, но не смог заковырять шайбу в створ с острого угла!

Мамин и Григоренко на неплохой скорости въехали в зону!

Николаев был готов к броску.

Бардаков бросил в ближнюю штангу!

Форвард атаковал в касание после короткого паса Волкова! Рейдеборн контролировал ситуацию, впрочем.

Сергеев заряжал от синей линии!

Забить не получилось.

Слепышев здорово рванул по флангу и перевел на Светлакова!

Нападающий бросал в касание и не попал в створ!

Попадание в штангу!

Галимов бросил в дальней верхний угол с хорошей позиции, а Рейдеборн зацепил плечом! Шайба влепилась в штангу!

ГОООООЛ! ЦСКА сравнял счет благодаря мастерству Григоренко!

Мамин вблизи ворот сделал посредственный поперечный пас на партнера. Но Григоренко ухитрился с неудобной руки переправить шайбу в рамку, развернувшись спиной к створу!

ГОООООЛ! ЦСКА отыграл одну шайбу!

Карнаухов заехал в зону и откатил под бросок Слепышеву. Николаев отбил на Светлакова, этот нападающий не промазал!

Камалов от борта метнул шайбу в створ!

Рейдеборн ничего не упустил из виду.

Слепышев из-за ворот просовывал на пятак. Это не привело к опасному моменту.

Яшкин пошел в обводку справа от ворот!

Окулов и Нестеров обезвредили форварда СКА.

Макаров допустил потерю за воротами, и Зыков бросал с пятачка!

Рейдеборн выручил ЦСКА! А Педан подоспел на добивание, но не смог увеличить счет!

Мог и третий гол случиться!

Шайба не дошла до Глотова у дальней штанги.

ГОООООЛ! 2:0 в пользу СКА!

Прохоркин очень красиво затормозил у правого борта и исполнил чрезвычайно удобный поперечный пас, а Галимов замкнул эффективно!

Провольнев бросал на силу с выгоднейшей точки!

Москвичам удалось перехватить шайбу у лицевого борта, и защитник атаковал с небольшого расстояния! Шайба не залетела в сетка.

ГОООООЛ! Никишин открыл счет!

Защитник подъехал с шайбой к кругу вбрасывания и метнул ее точно-точно в дальнюю девятку!

Фальковский бросал с дистанции!

Скопление игроков перед воротами было слишком плотным.

Зыков запустил к воротам из круга!

Бардакову не представился шанс поживиться на добивании.

Воробьев бросал из правой части площадки. Рейдеборн ничего не проворонил.

Галимов пальнул в створ из угла площадки!

Рейдеборн был готов к такому решению.

Яшкин оставил шайбу Никишину, и тот бросил из центра!

ЦСКА удалось отбиться благополучно.

Напряженность на пятачке!

Бардаков орудовал клюшкой прямо перед линией ворот! Не удалось запихать шайбу в сетку!

Быстрый ответ ЦСКА!

Мамин отдавал к воротам, но шайба не дошла до Григоренко.

Хайруллин раскатился у правого борта и бросил из-под ног Дыбленко!

Интересной ситуации у ворот не возникло.

Кетов выезжал к воротам на скорости!

Карнаухов хорошо отработал в обороне.

Прохоркин преуспел на точке, шайба откатилась под бросок Фальковскому!

У ЦСКА не возникло серьезных проблем.

Волков бросил с нулевого угла и зарубился за шайбу у линии ворот ЦСКА!

Все включились в борьбу! Рамка сдвинулась с места. Дело не кончилось голом.

Матч начался.

Игровые сочетания у московской команды такие: Клаэссон – Нестеров, Мамин – Соркин – Григоренко; Дитц – Дыбленко, Окулов – Каменев – Плотников; Провольнев – Сергеев, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; Макаров, Гуськов – Мингачев – Абрамов, Дронык.

Ворота гостей будет защищать Рейдеборн.

Звенья у хозяев такие: Никишин – Фальковский, Глотов – Воробьев – Хайруллин; Педан – Ожиганов, Зыков – Бардаков – Волков; Камалов – Пашнин, Поляков – Хуснутдинов – Яшкин; Коромыслов, Галимов – Прохоркин – Кетов, Комаров. Гусева в составе по-прежнему нет.

В воротах СКА в этот понедельник будет играть Николаев.

Пока что соперники одерживают победы по очереди. Счет в серии равный – 2-2.

Привет всем, у кого звенит в ушах от аббревиатур!

СКА и ЦСКА продолжают выяснять отношения в финале плей-офф Западной конференции КХЛ!

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3 комментария

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m2n2
как классно я включил трансляцию и дуплетом за шиворот
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m2n2
красавчики!
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Фарит Хайруллин
С вратарем толкают шайбу ска
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