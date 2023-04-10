Важнейший момент финала Запада – пятый матч СКА и ЦСКА при счете 2-2! Следим за игрой вместе
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Соркин не смог точно отдать в центр зоны. Бардаков выскочил из бокса.
Дитц подстрелил Глотова!
Нападающий принял на себя бросок защитника.
Дитц палил с кистей!
Николаев отбил перед собой, но никто не добавил.
Нестеров и Окулов долго пасовались, а затем форвард бросил под дальнюю штангу!
Николаев не зафиксировал шайбу сразу! Слепышев не смог проткнуть за ленточку!
Бардаков получил две минуты штрафа!
Жесткий стык с Соркиным привел к удалению.
Слепышев проехался по правой части зоны и бросил низом!
Николаев сыграл уверенно.
Дыбленко вернулся на лед.
Ожиганов отдавал под бросок Хайруллину. СКА не удалось забить.
Воробьев нашел в центре Глотова, а тот отдал Фальковскому!
Защитник не смог прошить Рейдеборна!
Дыбленко удален за выброс шайбы из зоны!
ЦСКА придется играть в меньшинстве.
Окулов прорвался по флангу и перевел шайбу поперек площадки. Посылка не дошла до Плотникова.
Перерыв остался в прошлом.
Первый период завершился. Он был очень интересным! ЦСКА пропустил две шайбы в начале матча, но сумел быстро отыграться! Счет 2:2 высвечен на табло.
Вратарю СКА пришлось распластаться на льду!
Плотников продрался к рамке, но не смог заковырять шайбу в створ с острого угла!
Мамин и Григоренко на неплохой скорости въехали в зону!
Николаев был готов к броску.
Бардаков бросил в ближнюю штангу!
Форвард атаковал в касание после короткого паса Волкова! Рейдеборн контролировал ситуацию, впрочем.
Сергеев заряжал от синей линии!
Забить не получилось.
Слепышев здорово рванул по флангу и перевел на Светлакова!
Нападающий бросал в касание и не попал в створ!
Попадание в штангу!
Галимов бросил в дальней верхний угол с хорошей позиции, а Рейдеборн зацепил плечом! Шайба влепилась в штангу!
ГОООООЛ! ЦСКА сравнял счет благодаря мастерству Григоренко!
Мамин вблизи ворот сделал посредственный поперечный пас на партнера. Но Григоренко ухитрился с неудобной руки переправить шайбу в рамку, развернувшись спиной к створу!
ГОООООЛ! ЦСКА отыграл одну шайбу!
Карнаухов заехал в зону и откатил под бросок Слепышеву. Николаев отбил на Светлакова, этот нападающий не промазал!
Камалов от борта метнул шайбу в створ!
Рейдеборн ничего не упустил из виду.
Слепышев из-за ворот просовывал на пятак. Это не привело к опасному моменту.
Яшкин пошел в обводку справа от ворот!
Окулов и Нестеров обезвредили форварда СКА.
Макаров допустил потерю за воротами, и Зыков бросал с пятачка!
Рейдеборн выручил ЦСКА! А Педан подоспел на добивание, но не смог увеличить счет!
Мог и третий гол случиться!
Шайба не дошла до Глотова у дальней штанги.
ГОООООЛ! 2:0 в пользу СКА!
Прохоркин очень красиво затормозил у правого борта и исполнил чрезвычайно удобный поперечный пас, а Галимов замкнул эффективно!
Провольнев бросал на силу с выгоднейшей точки!
Москвичам удалось перехватить шайбу у лицевого борта, и защитник атаковал с небольшого расстояния! Шайба не залетела в сетка.
ГОООООЛ! Никишин открыл счет!
Защитник подъехал с шайбой к кругу вбрасывания и метнул ее точно-точно в дальнюю девятку!
Фальковский бросал с дистанции!
Скопление игроков перед воротами было слишком плотным.
Зыков запустил к воротам из круга!
Бардакову не представился шанс поживиться на добивании.
Воробьев бросал из правой части площадки. Рейдеборн ничего не проворонил.
Галимов пальнул в створ из угла площадки!
Рейдеборн был готов к такому решению.
Яшкин оставил шайбу Никишину, и тот бросил из центра!
ЦСКА удалось отбиться благополучно.
Напряженность на пятачке!
Бардаков орудовал клюшкой прямо перед линией ворот! Не удалось запихать шайбу в сетку!
Быстрый ответ ЦСКА!
Мамин отдавал к воротам, но шайба не дошла до Григоренко.
Хайруллин раскатился у правого борта и бросил из-под ног Дыбленко!
Интересной ситуации у ворот не возникло.
Кетов выезжал к воротам на скорости!
Карнаухов хорошо отработал в обороне.
Прохоркин преуспел на точке, шайба откатилась под бросок Фальковскому!
У ЦСКА не возникло серьезных проблем.
Волков бросил с нулевого угла и зарубился за шайбу у линии ворот ЦСКА!
Все включились в борьбу! Рамка сдвинулась с места. Дело не кончилось голом.
Матч начался.
Игровые сочетания у московской команды такие: Клаэссон – Нестеров, Мамин – Соркин – Григоренко; Дитц – Дыбленко, Окулов – Каменев – Плотников; Провольнев – Сергеев, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; Макаров, Гуськов – Мингачев – Абрамов, Дронык.
Ворота гостей будет защищать Рейдеборн.
Звенья у хозяев такие: Никишин – Фальковский, Глотов – Воробьев – Хайруллин; Педан – Ожиганов, Зыков – Бардаков – Волков; Камалов – Пашнин, Поляков – Хуснутдинов – Яшкин; Коромыслов, Галимов – Прохоркин – Кетов, Комаров. Гусева в составе по-прежнему нет.
В воротах СКА в этот понедельник будет играть Николаев.
Пока что соперники одерживают победы по очереди. Счет в серии равный – 2-2.
Привет всем, у кого звенит в ушах от аббревиатур!
СКА и ЦСКА продолжают выяснять отношения в финале плей-офф Западной конференции КХЛ!
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