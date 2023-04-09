«Авангард» может уже сегодня закончить сезон. Следим вместе за пятым матчем финала Востока
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Перерыв начался. Во втором периоде зрители не увидели голов. На табло виден счет 0:2 по-прежнему…
Радулов сумел отдать в сторону пятака!
Шайба проскользнула в центр, и Сафонов махнул клюшкой, но бросок был заблокирован.
Журавлев и Лучевников устроили бомбардировку на последних секундах периода!
Омичи оборонялись надежно! Шайба не долетала до Демченко после дальних бросков.
Радулов маневрировал в зоне, а затем Журавлев дал залп!
Демченко был готов, но шайба отскочила от кого-то, приближаясь к воротам, и разминулась с рамочкой.
Шипачев по вертикали запустил на пятак!
Двое нагнетали давление у ворот, но омичам удалось выпроводить шайбу.
Дыняк возглавил атаку и пальнул с острого угла!
Демченко отвел шайбу в сторону от ворот.
Билялов побывал у лицевого борта. Вратарь избежал ошибки и отослал шайбу подальше.
Ткачев полезно сыграл в обороне. Он выступил в качестве блока на пути шайбы.
Войнов замахнулся у синей линии и вложил силу в бросок!
Шайба врезалась в борт, пролетев в метре от дальней штанги.
Дергачев попытался бросить. Шайба проскочила за ворота.
Толчинский напомнил о себе Билялову!
Вратарь грамотно отреагировал на бросок.
Кагарлицкий развернулся в углу катка, чтобы бросить!
Шайба не попала в рамку ворот.
"Ак Барс" не пропустил в меньшинстве и перешел в атаку!
Демченко грамотно перехватил прострел.
Якупов объехал ворота с целью запихать шайбу под штангу!
Билялов успел переместиться своевременно.
Толчинский бросал с левого края!
Точности не хватало этой попытке.
Ткачев выкатился на позицию для броска!
Попасть в цель не получилось.
Прострел с правого края!
Шайба проскользнула мимо всех. Ткачев подобрал ее у противоположного борта только лишь.
Длительная атака "Авангарда"!
Ткачев поигрался с шайбой и отдал диагональный пас на Найта! Шайба не дошла до канадца на пятачке.
Гости расставились быстро, но Ткачев отдал слишком сильный пас на Чистякова.
Удаление в составе "Ак Барса"!
Юдин допустил нарушение в противоборстве с Буше, когда пытался выдворить шайбу из зоны казанской команды.
Шипачев сблизился с воротами!
Забить с острейшего угла было сложно, Демченко все перекрывал.
Галимов заложил вираж у лицевого борта и выехал на позицию для броска!
Забить под ближнюю штангу не удалось.
Галимов простреливал поперек зоны "Авангарда"!
Гостям удалось отбиться.
Грицюк пытался продраться к воротам по центру!
Защитник обезвредил нападающего в слоте.
Провал в обороне "Ак Барса"!
Толчинский возглавил контратаку и без малейших помех выехал один на один с Биляловым! Нападающий сблизился с вратарем вплотную и не переиграл его.
Хороший розыгрыш в зоне "Авангарда"!
Войнов покатил на правое крыло, и Воронкову никто не мешал бросать с острого угла! Забить не вышло.
Демченко на миг отпустил от себя шайбу после наброса Радулова!
Со второй попытки вратарь сумел выловить четко.
Юдин палил от синей линии!
Воронкову не представилось шанса у рамки.
Шипачев по диагонали запускал к воротам!
Шайба проскользнул мимо всех и укатилась в угол.
Найт неплохо открылся на левом краю, но не получил точного паса и шанса ворваться в пустую зону «Ак Барса».
Семенов из угла отдавал на пятак. Это не привело к опасному моменту.
Якупов подъехал к воротам и прицелился в ближний верхний угол!
Билялов зафиксировал шайбу уверенно.
Толчинский добивал после дальнего броска!
Билялов успел закрыть бедром угол рамки!
Телегин не упустил возможность бросить, но никто не мешал Билялову. Вратарь зачехлил шайбу.
Атака не прекратилась!
Петров вылез из угла площадки к воротам! Забить не удалось, а Шипачев не смог добавить.
Шипачев неплохо отпасовал на Кагарлицкого!
Возникло давление на пятачке, Петров не смог забить с минимального расстояния!
Малыхин пересекся с шайбой между кругами!
Не удалось увеличить счет!
Еще один дальний залп!
Демченко отреагировал нормально. А сразу после этого Толчинский выскочил из бокса. «Ак Барс» не смог забить в большинстве.
Войнов атаковал с дистанции!
Шайба прошла мимо цели.
Шипачев отдал в слот, и Кагарлицкий бросил!
Позиция была хорошей, но нападающий промахнулся.
Соперники вернулись на лед!
Первый период завершился. На табло виден счет 0:2. Обескураживающая картина, если смотреть глазами казанской публики…
Потасовка на площадке! Воронков лишился шлема!
Очередной дальний бросок был безрезультатным. А затем атаковавшие казанцы поучаствовали в заварушке у лицевого борта! Страсти улеглись относительно быстро.
Прострел с правого края!
Воронков и Галиев маневрировали перед воротами, но никто из них не сумел замкнуть!
Дальний бросок Лямкина!
Шайба попала в блок.
Быстрая атака хозяев!
Радулов подтащил шайбу к воротам, а Сафонов пальнул с острого угла после ускорения на фланге! Выше перекладины.
Борьба кипела в круге вбрасывания!
Сафонов не смог с неудобной руки пропихнуть в сторону ворот.
Воронков взял шайбу под контроль на пятачке!
Нападающий не смог переиграть Демченко и забить с метра! Сафонов тоже не преуспел.
Ох! Толчинский вскинул клюшку и задел Кагарлицкого по лицу!
Форвард «Авангарда» отправился в штрафной бокс.
Радулов набросил с неудобной, а Воронков занимал позицию на пятачке!
Парень с десяткой на спине не снискал успеха в полуметре от ворот.
Воронков выполз на пятак!
Просунуть шайбу в рамку не получилось.
Якупов развернулся в центре зоны и бросил из-под соперника!
Шайба прошла сбоку от ворот.
ГОООООООЛ! Омская команда реализовала большинство!
Ткачев бросил низом в дальний. Билялов сыграл щитком, но шайба выкатилась на правый край атаки «Авангарда», и Буше добил хладнокровно! 2:0 в пользу «ястребов»!
Чистяков заряжал из средней части зоны!
Билялов отреагировал неплохо.
Буше резко палил из круга вбрасывания!
Не удалось удвоить счет.
Ткачев, Буше и Найт принялись возить шайбу вокруг ворот!
Пока не хватает бросков…
Сведберг заставил штангу звякнуть!
Легионер бросил от синей линии, и шайба попала в элемент каркаса после рикошета!
Удаление в составе "Ак Барса"!
Ткачев выцарапал шайбу неподалеку от ворот и сделал опасную передачу. Откатившийся назад Панюков успел помешать Буше, но нарушил правила.
Пайгин перевел на партнера по обороне, и тот бросил!
Все обошлось для казанской команды.
Толчинский пролез вперед вдоль борта, чтобы бросить с неудобной руки!
Пропихнуть шайбу в сторону рамки не вышло.
Достаточно быстрая атака "Ак Барса"!
Демченко справился с залпом из круга вбрасывания!
Белов заряжал от синей линии!
Шайба попала то ли в Грицюка, то ли в Лямкина.
Телегин участвовал в споре за шайбу у лицевого борта. Нападающий «Авангарда» уступил в единоборстве в чужой зоне.
Лукоянов получил передачу у борта и подготовил бросок!
Галимов ковырялся слева от ворот с желанием добавить, но не преуспел.
Галиев здорово пальнул под ближнюю штангу из круга!
Демченко не подвел «Авангард»!
Дальний бросок Адамчука получился безынтересным.
Якупов вошел в зону и бросил в ближний верхний угол!
Билялов отразил шайбу плечом.
Белов палил из внешней части зоны. Шайба пролетела вдали от цели в результате рикошета.
Ткачев здорово развернулся сбоку от пятачка!
Нападающий выдвинулся к воротам, но не получилось у него ни броска, ни адресной передачи.
Лямкин подключился, чтобы бросить с кистей!
Рикошет помешал шайбе попасть в цель.
Казанцы долго пасовались на чужой половине. Дело кончилось броском из средней зоны. Телегин заблокировал.
ГОООООООЛ! "Авангард" открыл счет!
Береглазову удался хлесткий бросок из внешней части зоны. Маневрировавший у ворот Найт сделал так, чтобы трафик помешал Билялову отразить шайбу.
Радулов атаковал с кистей после ускорения по центру!
Рядом со штангой!
Омская команда выдвинулась в атаку. Кагарлицкий воспрепятствовал дальнему броску Белова.
Шарипзянов вернулся на лед. «Ак Барс» провел две минуты в чужой зоне и нагнетал давление не в шутку, но открыть счет не получилось.
У Радулова был еще один шанс забить!
Нападающий пролез на пятак и поставил клюшку после прострела с фланга! Демченко щитком отбил шайбу!
Давление не ослабевает!
Радулов от ворот отдавал Галиеву под бросок. Партнер не воспользовался пасом.
Очень опасный момент!
Шипачев сделал поперечный пас на Галиева, а тот переадресовал на пятачок! Радулов не смог замкнуть клюшкой в полуметре от ворот!
Бросок от синей!
Галиев не смог ни добавить, ни подобрать шайбу слева от ворот.
Удаление за подножку в средней зоне!
Шарипзянов подсек Радулова в ходе первой смены!
Первый период начался.
Звенья у «Авангарда» такие: Пайгин – Шарипзянов, Телегин – Дергачев – Якупов; Береглазов – Сведберг, Буше – Найт – Ткачев; Белов – Чистяков, Толчинский – Бродхерст – Грицюк; Жарков – Малыхин – Дедунов.
В воротах омской команды сыграет Демченко.
Сочетания у хозяев «Татнефть-Арены» такие: Юдин – Войнов, Радулов – Сафонов – Воронков; Адамчук – Лямкин, Петров – Шипачев – Кагарлицкий; Лучевников – Журавлев, Панюков – Семенов – Галиев; Евсеев, Дыняк – Галимов – Лукоянов, Терехов.
Ворота «Ак Барса» будет защищать Билялов.
Татарстанская команда добилась двух побед на чужой площадке на этой неделе. Благодаря достигнутым успехам «Ак Барс» выигрывает в серии со счетом 3-1. «Авангард» на грани краха! В это воскресенье «ястребам» никак нельзя проигрывать…
Привет всем, у кого звенит в ушах лихая музыка системной игры на результат!
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