Радулов сумел отдать в сторону пятака!

Татарстанская команда добилась двух побед на чужой площадке на этой неделе. Благодаря достигнутым успехам «Ак Барс» выигрывает в серии со счетом 3-1. «Авангард» на грани краха! В это воскресенье «ястребам» никак нельзя проигрывать…