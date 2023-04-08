Возможно, ключевой матч финала Запада: ЦСКА близок к +2 в серии против СКА
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Хороший момент для Кетова! Евгений бросал в дальний угол из правого круга вбрасывания - Рейдеборн смог щитком задеть шайбу.
4:2 по броскам в створ в пользу СКА во втором периоде.
Григоренко! Мамин выполнил прекрасный пас на Михаила, который принял шайбу рядом с Николаевым и сразу же бросал! Близко.
ГООООООЛ! 1:0!
ЦСКА открыл счет! Очень похожий гол Окулов забил в прошлом матче! Константин сейчас также взял шайбу на крюк клюшки, сделал круг по зоне СКА, подкатился по центру и хлестко с кистей бросил в дальний угол!
ЦСКА играет в полном составе. СКА не использовал 5-минутное большинство.
Моментище! Шикарный розыгрыш от СКА! Зыков получил шайбу под воротами, идеально продлил комбинацию передачей на дальнюю штангу, Глотов завершал эпизод, но бросил чуть выше перекладины!
Рейдеборн отразил плотный щелчок Педана от синей линии!
Две минуты еще играть СКА в большинстве из пяти.
Воробьев тонко простреливал с фланга на дальнюю штангу, Нестеров помешал Яшкину замкнуть эту передачу!
Второй период. СКА по-прежнему имеет численное преимущество после удаления Сергеева.
Первый период завершен. 0:0 на табло после 20 минут в матче ЦСКА и СКА.
Пошла последняя минута первого периода.
Сергеев удален до конца матча! Арбитры после видеопосмотра назначают хоккеисту ЦСКА большой штраф «5+20» за удар Камалову в колено.
Сергеев ударил Камалову колено в колено. Будет удаление, но арбитры просматривают момент на предмет большого штрафа.
Глотов снова идет на обострение ситуации в нападении! Укрывал шайбу корпусом, шел к воротам по правому флангу, бросил с неудобной руки, Рейдеборн отбил.
Провольнев провел мощный силовой прием для хайлайтов для против Волкова.
Глотов разогнался со своей половины площадки, развил отличную скорость и сразу после входу в чужую зону нанес бросок в верхний угол! Шайба в ловушке Рейдеборна.
Хайруллин с хорошей позиции броском напрягает Рейдеборна! И сам же форвард СКА стремился на добивание! Хозяева нейтрализовали опасность на своем пятаке.
4:2 по броскам в створ в пользу СКА.
Слепышев бросал в касание из круга вбрасывания! Рядом со штангой. ЦСКА смог выровнять игру после активного начала СКА.
Ух! Нестеров мощно выложился в щелчок от синей линии, Николаев шайбу щитком отбил, но она продолжила движение, задела перекладину и парашутиком оказалась сверху на сетке ворот!
ЦСКА ответил! Отличный момент возник у Каменева, который сильно в касание щелкал с половины зоны! Николаев парировал.
Супермомент! Поляков из-за ворот отдал отличную передачу на подключившегося Пашнина, который продвинулся ближе к центру и атаковал в дальний угол, но попал в штангу!
ЦСКА играет в полном составе.
Рейдеборн! Поймал шайбу в ловушку после броска Ожиганова с дальней дистанции.
Хайруллин готовил бросок с левого круга вбрасывания, но под него подкатился соперник и удачно выставил клюшку.
СКА будет играть в большинстве. Светлаков получил две минуты штрафа.
Карнаухов выкатывался на ворота, Педан поставил шлагбаум, но дело партнера продолжил Светлаков, который также из-за ворот сблизился с Николаевым, вратарь среагировал.
СКА очень здорово играет на первых минутах матча.
Момент! Волков едва с пятака не забросил шайбу в ворота! Зыков подставил клюшку, в результате чего шайба отскочила на дальнюю штангу, где Волков пытался ее добавить в угол.
СКА проводит первые смены в атаке! Сначала Педан неплохо набрасывал от синей линии, а затем бросок Хайруллина заблокировали!
Матч начался!
Стартовые вратари: Адам Рейдеборн - Дмитрий Николаев.
Состав ЦСКА
1) Клаэссон – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников; 2) Дыбленко – Дитц, Мамин – Соркин – Григоренко; 3) Провольнев – Сергеев, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; 4) Макаров – Дронык, Гуськов – Мингачев – Абрамов.
Состав СКА
1) Никишин – Фальковский, Галимов – Хуснутдинов – Яшкин; 2) Педан – Ожиганов, Гребенщиков – Воробьев – Хайруллин; 3) Камалов – Пашнин, Зыков – Бардаков – Волков; 4) Коромыслов, Поляков – Глотов – Кетов; Комаров.
Команда Сергея Федорова ведет 2-1 в серии после трех игр. ЦСКА победил 4:0 в прошлом матче. По его ходу нападающий первого звена СКА Никита Гусев был отправлен в запас. На четвертый матч хоккеист не попал в заявку.
Всем привет! ЦСКА и СКА сыграют в четвертом матче финала Западной конференции.
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