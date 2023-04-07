Важнейший матч на Востоке: «Ак Барс» может оторваться в серии от «Авангарда». Следим за 4-й игрой вместе
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6:4 по броскам во втором периоде в пользу «Авангарда».
Демченко! Казанцы провели хорошую позиционную атаку с выводом Войнова на щелчок от синей линии! Вратарь «Авангарда» на месте.
Демченко плечом отбил достаточно непростой бросок Петрова!
Грицюк и Толчинский бросают! Арсений здорово заходил на атаку с левого фланга, а Сергей хлестким броском попал в Билялова из правого круга вбрасывания.
Билялов не сразу поймал шайбу! Она выпрыгнула из его ловушки, атака хозяев продолжилась, после чего Пайгин мощно щелкнул от синей линии, Лучевников сделал блок-шот.
Белов очень сильно приложился по шайбе с дальнего расстояния! Открытый обзор был для Билялова, и вратарь щитком парировал бросок.
Гол отменен! Счет остается 0:0.
Арбитры отменяют гол из-за того, что Воронков вступил в контакт с вратарем и помешал ему отбить бросок.
Тренерский штаб «Авангарда» берет запрос на предмет воздействия Воронкова на Демченко, которое могло помешать вратарю зафиксировать шайбу.
ГООООЛ! 0:1!
«Ак Барс» забил! Радулов с левого фланга нанес бросок, Демченко отразил, Воронков пошел на ворота, и шайба запрыгнула за ленточку ворот.
Второй период.
Первый период завершен. 0:0 после 20 минут в игре «Авангарда» и «Ак Барса». 6:9 по броскам в пользу гостей.
Опасный момент организовал Радулов! Александр с фланга сместился ближе к центру и хотел попасть в дальнюю девятку! Неточно.
Пошла последняя минута первого периода.
«Ак Барс» выиграл вбрасывание у ворот Демченко, Петров от левого борта мгновенно бросил шайбу в сторону голкипера, Василий поймал ее.
Команды в течение 7 минут и 21 секунды играли без пауз.
Демченко отразил шайбу в угол площадки после броска с дальней дистанции.
«Авангард» в целом действует более напористо и активно в первом периоде.
«Авангард» стремился в контратаку «3 в 2», Малыхин отдал диагональную передачу на Дедунова, однако Павлу непросто было совладать с этой передачей.
Грицюк! Сам отобрал шайбу, протащил ее вперед, затем получил пас от Бродхерста, Арсений прокатился к левому флангу и бросал оттуда в верхний угол! Выше створа.
Третье звено «Авангарда» около 50 секунд сохраняло шайбу в зоне «Ак Барса», Телегин подставлял клюшку после наброса издали, Билялов закрыл ближний угол..
7:5 по броскам в створ ворот в пользу «Авангарда».
Найт открывался на дальней штанге! Ткачев отдавал шайбу канадцу, но не вышло подставить клюшку для того, чтобы замкнуть пас.
Галимов активен! Форвард «Ак Барса» контролировал шайбу в зоне соперника, затем резко вышел на бросковую позицию с левого круга вбрасывания и метнул в ближний угол! Демченко поймал.
Могло быть остро у ворот Билялова! Хозяева здорово сыграли в прессинге, Бродхерст получил шайбу на ближнем пятаке, Алекс обыграл защитника на паузе, однако бросить все же не получилось!
Лучевников мощно щелкнул от синей линии! Демченко среагировал.
Момент! Дыняк выполнил отличную передачу на пятак для Галимова, который пытался отправить шайбу Демченко между ног, но вратарь успел сомкнуть щитки!
Очень хорошо начинает «Авангард»! Толчинский дважды выбирался из-за ворот, и во втором случае нанес бросок с разворота! Билялов отбил.
Матч стартовал!
Стартовые вратари: Василий Демченко - Тимур Билялов.
Состав "Авангарда"
1) Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше; 2) Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский; 3) Белов — Чистяков, Якупов — Дергачёв — Телегин; 4) Дедунов — Малыхин — Жарков.
Состав "Ак Барса"
1) Юдин — Войнов, Воронков — Сафонов — Радулов; 2) Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров; 3) Лучевников — Журавлев, Галиев — Семёнов — Панюков; 4) Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк; Терехов.
«Ак Барс» выиграл в овертайме прошлый матч серии и ведет со счетом 2-1.
Всем привет! «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» в четвертом матче финала Восточной конференции.
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