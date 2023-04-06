Состав СКА

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СКА в гостях у чемпиона. Следим вместе за третьим матчем финала Запада

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Онлайн Sports.ru.

 

Пошла последняя минута первого периода.

Хуснутдинов! На скорости проскочил двух соперников на синей линии, прошел к воротам по правому флангу, хотел попасть под перекладину, но выше ворот отправил шайбу!

СКА играет в полном составе.

В ходе первой минуты большинства ЦСКА отметился щелчком Григоренко с правого фланга! Николаев отбил.

ЦСКА будет играть в большинстве. Бардаков получил две минуты штрафа за подножку против Каменева.

Момент! Ожиганов принял шайбу на синей линии и увидел открытого Зыкова в позиции правого круга вбрасывания! Игорь выполнил передачу, Валентин обработал шайбу и бросил в ближний угол - Рейдеборн среагировал.

Фальковский внимательно действовал перед своими воротами, перехватив передачу хоккеиста ЦСКА.

ЦСКА некоторое время сохранял шайбу, но в итоге совершил проброс.

Момент! ЦСКА тоже хороший шанс создал! Мингачев здорово разобрался за воротами, заметил подключение Нестерова, сделал ему передачу, и Никита атаковал в одно касание! Николаев в порядке.

Опасно! СКА умчался в контратаку «2 в 1», Галимов контролировал шайбу справа, сделал передачу на Зыкова, но у Валентина не получился бросок!

Слепышев нашел позицию на пятаке! И ждал передачу от Карнаухова, но хорошо сыграл Николаев, который своими действиями смог изменить направление шайбы.

4:0 по броскам в створ ворот в пользу ЦСКА.

Яшкин! Дмитрий очень заметен на старте игры. Он открылся на дальней штанге и получил шикарную передачу от Гусева, но шайба подскочила, и это не позволило Яшкину замкнуть пас в касание!

Момент! Николаев отбил шайбу перед собой, и совсем немного не хватило Светлакову, чтобы добавить ее в ворота.

Бросок в исполнении Дыбленко! Хлестко метнул шайбу от левого борта - Николаев поймал. А следом вратарь СКА парировал попытку Дитца.

Ведущие звено питерцев вновь активничает на половине поля соперника. Яшкин из-за ворот отдавал передачу на пятак, шайбу подобрал Абрамов и вывел ее в среднюю зону.

СКА начал с неплохого момента! Яшкин бросал в ближний угол из левого круга вбрасывания! Рейдеборн блином отразил шайбу.

Матч стартовал!

Стартовые вратари: Адам Рейдеборн - Дмитрий Николаев.

Состав СКА

1) Никишин – Фальковский, Гусев – Хуснутдинов – Яшкин; 2) Педан – Ожиганов, Жафяров – Глотов – Харуйллин; 3) Камалов – Пашнин, Зыков – Бардаков – Галимов; 4) Коромыслов – Комаров, Поляков – Воробьев – Кетов.

Состав ЦСКА

1) Клаэссон – Нестеров, Окулов – Каменев – Плотников; 2) Дыбленко – Дитц, Мамин – Соркин – Григоренко; 3) Сергеев – Провольнев, Слепышев – Светлаков – Карнаухов; 4) Макаров – Дронык, Гуськов – Мингачев – Абрамов.

В серии после двух матчей равенство - 1-1. ЦСКА выиграл первый матч в третьем овертайме (3:2), а СКА ответил победой во второй встрече (2:1).

Всем привет! ЦСКА и СКА проведут третий матч финала серии Западной конференции.

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1 комментарий

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#31
ЦСКА! С 1975 года за них и в хоккее и в футболе ⭐️
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