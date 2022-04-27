Магнитогорск давил ЦСКА шумом и свистом, не хватило совсем чуть-чуть. Репортаж, который мог стать чемпионским

Параскун – с деталями финала.

Два факта, которые я знал про Магнитогорск: много лет там плавит сталь могучий комбинат, и у комбината есть одна из лучших команд в истории российского хоккея.

Первое ожидание – угрюмость, укутанная в облако смога. Но в реальности мне повезло – комбинат в работе, дымит, но ужасов экологии и каких-то специфичных запахов за два визита в Магнитогорск я не зацепил.

Зато увидел вот такого позитивного слона – ждет лета, уверенно стоит в парке на набережной реки Урал. Рядом – монумент «Тыл – фронту», а на другом берегу – монументальный комбинат.

Арена «Металлург» находится почти в центре – вместимость в районе 7 тысяч, два яруса трибун и просторные подтрибунки. На подходе к арене рубит «Седая ночь», у входа – небольшие очереди. Внутри – тотальный расслабон с мороженым, хот-догами и (самое главное) пивом. За 130 рублей вам нальют стакан напитка со звучным названием «Чешское».

Есть и уважение к славному прошлому – компактный музей со старыми свитерами и кучей кубков с разных товарищеских турниров. Внутри чаши стадиона – баннеры с фамилиями игроков, которые внесли значительный вклад в успехи клуба. Гениальная связка Разин – Гольц и тут вместе.

Народу много, хотя билеты сложно назвать дешевыми – за последнюю неделю «Металлург» играет третий матч, а цены на центральные сектора варьируются от 1400 до 2500 рублей.

Для ценителей искусства на первом матче играл оркестр.

А за детей ответственность на себя взял вот этот лис, больше похожий на оранжевого йети.

Но самый кайф начинается после стартового свистка – в Магнитогорске любят хоккей и пропускают через себя весь спектр эмоций, который предлагает игра. Переживают, когда шайба мечется у ворот Кошечкина, свистят, когда ЦСКА роняет игроков «Металлурга», и просто ревут, когда звено Лайпсика запирает соперника в зоне атаки.

Пиво делает свое дело – мужчина на соседнем секторе хлопает себя по коленям и задорно кричит: «Чибис, Чибис, Чибис!» – это Андрей Чибисов подхватил шайбу и лезет в зону ЦСКА, распихивая всех подряд. Еще одна забавная фраза – в адрес Сергея Плотникова, который играл в «Магнитке», но запомнился больше созданием негативной атмосферы в раздевалке. Когда Плотников катил через среднюю зону, с одного из соседних секторов четко слышалось: «Брось шайбу, пес!» – без особой злобы, но с четким посылом, что Сергею в финале не очень рады.

ЦСКА стоит уважать за то, что выживает в таком лютом прессинге трибун. В регулярке на матчах московских команд часто бывает, что человек с микрофоном во время пауз кричит чаще и громче трибун – в Магнитогорске два раза повторять не приходится, и звуковая волна плотно давит на уши, но в трансляцию доносится лишь малая часть этой мощи.

Ну и куда без свиста – когда Владислав Провольнев схватил удаление, на секунду даже показалось, что зрители продавят арбитров на большой штраф, которого в итоге в эпизоде и не было, но кого это волнует.

Когда Нестеров сделал третий гол ЦСКА в овертайме, на трибунах было только разочарование. Здесь верят в победу «Металлурга» и очень хотели увидеть третий Кубок Гагарина уже сегодня – немного не повезло, не додержали победный счет 6 минут. В 2016-м «Металлург» добил ЦСКА в московском матче, но если решающая седьмая игра все же доберется до Урала, парням Сергея Федорова остается только посочувствовать – домашняя арена «Магнитки» плавит соперников как сталь в печах ММК.