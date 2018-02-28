Кубок Ямато. 1/16 финала. Межтуровая нарезочка

Как обычно, начнём мы с предматчевой статистикой от Максута-CSKA:

Произошедшие события:

Барселона забила 190-й гол в чемпионатах, отличился Артур Сулейманов

забила 190-й гол в чемпионатах, отличился Артур Сулейманов Эльбрус забил 315-й гол в чемпионатах, автор – Iрина Макарчук, и 370-й за всю карьеру, отметилась Ирина Студнева; кроме того, пропустил 445-й за все турниры, виновник - Tursun Rakhmanov; а также набрал 280-е очко в своей истории

забил 315-й гол в чемпионатах, автор – Iрина Макарчук, и 370-й за всю карьеру, отметилась Ирина Студнева; кроме того, пропустил 445-й за все турниры, виновник - Tursun Rakhmanov; а также набрал 280-е очко в своей истории RTW провели 170-й матч в своей истории, в котором одержали 60-ю победу в рамках чемпионатов, забили 235-й турнирный гол, автор – SebaBiba, и 315-й карьерный, отличился Radoslav; а также набрали 250-е очко за все турниры

провели 170-й матч в своей истории, в котором одержали 60-ю победу в рамках чемпионатов, забили 235-й турнирный гол, автор – SebaBiba, и 315-й карьерный, отличился Radoslav; а также набрали 250-е очко за все турниры McLaren забил 45-й гол в чемпионатах, ставший 55-ым за карьеру, отметился Ruslan 55, а также пропустили 45-й за чемпионаты, виновник – Radoslav

забил 45-й гол в чемпионатах, ставший 55-ым за карьеру, отметился Ruslan 55, а также пропустили 45-й за чемпионаты, виновник – Radoslav Юпитер потерпел 140-е поражение в своей истории, пропустив при этом 555-й гол, виновник - Тамерлан Амандыков, а также 410-й за чемпионаты от Турбо Дисы

потерпел 140-е поражение в своей истории, пропустив при этом 555-й гол, виновник - Тамерлан Амандыков, а также 410-й за чемпионаты от Турбо Дисы Минги Тау провели 70-ю игру в чемпионатах, ставшую 95-й в истории команды

провели 70-ю игру в чемпионатах, ставшую 95-й в истории команды Корлеоне Атлетик забил 505-й гол в чемпионатах, отличился Лейтенант Пахомов, а также набрал 375-е очко в чемпионатах и 500-е за всю карьеру

Воины Света забили 385-й гол в своей истории благодаря demja, а также пропустили 245-й в чемпионатах, автор – ARMEEC_23, и 335-й за всю карьеру от ice_crazy

забили 385-й гол в своей истории благодаря demja, а также пропустили 245-й в чемпионатах, автор – ARMEEC_23, и 335-й за всю карьеру от ice_crazy Мстители провели 130-ю игру в чемпионатах, в которой забили 235-й турнирный гол, автор – Максим Пронин, и 300-й гол за всю карьеру, отличился ice_crazy; кроме того, набрали 175-е очко за чемпионаты и 220-е за все турниры

провели 130-ю игру в чемпионатах, в которой забили 235-й турнирный гол, автор – Максим Пронин, и 300-й гол за всю карьеру, отличился ice_crazy; кроме того, набрали 175-е очко за чемпионаты и 220-е за все турниры Пагоня провела 135-й матч в рамках чемпионатов

провела 135-й матч в рамках чемпионатов Интер сыграл 30-й раз вничью в своей истории, пропустив при этом 455-й карьерный гол от zmiter’a

сыграл 30-й раз вничью в своей истории, пропустив при этом 455-й карьерный гол от zmiter’a Риверданс провёл 150-й матч в своей истории, в котором пропустил 185-й гол в чемпионатах, виновник - Дмитрий Шилковский

провёл 150-й матч в своей истории, в котором пропустил 185-й гол в чемпионатах, виновник - Дмитрий Шилковский Легион забил 275-й гол в чемпионатах, отметилась Настя Коротченя, а также набрал 220-е турнирное очко и 270-е карьерное

забил 275-й гол в чемпионатах, отметилась Настя Коротченя, а также набрал 220-е турнирное очко и 270-е карьерное Спарта забила 400-й гол в чемпионатах, автор – Азат Сакулян, а также набрала 325-е турнирное очко и 420-е карьерное

забила 400-й гол в чемпионатах, автор – Азат Сакулян, а также набрала 325-е турнирное очко и 420-е карьерное Технодром потерпел 20-е поражение в рамках чемпионатов

потерпел 20-е поражение в рамках чемпионатов Хатифнатт провёл 150-й матч в своей истории, в котором забил 275-й карьерный гол, отличился Rafa_Benitez, и пропустил 255-й, виновник – Дмитрий1987

провёл 150-й матч в своей истории, в котором забил 275-й карьерный гол, отличился Rafa_Benitez, и пропустил 255-й, виновник – Дмитрий1987 Аррано забило 85-й гол в чемпионатах, ставший 105-ым в истории команды, отметился Дмитрий1987

забило 85-й гол в чемпионатах, ставший 105-ым в истории команды, отметился Дмитрий1987 Эйфория провела 225-ю игру в чемпионатах, ставшую 275-й в истории команды, в которой забила 445-й турнирный гол, автор SlaDim14, и 520-й за карьеру, отличился RobyIZ

провела 225-ю игру в чемпионатах, ставшую 275-й в истории команды, в которой забила 445-й турнирный гол, автор SlaDim14, и 520-й за карьеру, отличился RobyIZ Перцы с Пивом одержали 80-ю победу в чемпионатах, забив при этом 330-й турнирный гол, автор – snail, и 445-й карьерный, отметился Vladyuha, а также набрали 265-е очко в чемпионатах

одержали 80-ю победу в чемпионатах, забив при этом 330-й турнирный гол, автор – snail, и 445-й карьерный, отметился Vladyuha, а также набрали 265-е очко в чемпионатах Декабристы одержали 60-ю победу в своей истории, забив при этом 165-й гол в чемпионатах, отличился Sana21, и 225-й за всю карьеру, автор - Leanid Aksiutsin, а также набрали 150-е очко в чемпионатах и 195-е за все турниры

одержали 60-ю победу в своей истории, забив при этом 165-й гол в чемпионатах, отличился Sana21, и 225-й за всю карьеру, автор - Leanid Aksiutsin, а также набрали 150-е очко в чемпионатах и 195-е за все турниры Феникс пропустил 315-й гол в чемпионатах, ставший 425-й в истории команды, виновник - Роман Федоринин

пропустил 315-й гол в чемпионатах, ставший 425-й в истории команды, виновник - Роман Федоринин Киевская Русь забила 285-й гол в чемпионатах, отметился Роман Федоринин, и набрали 290-е очко за карьеру

забила 285-й гол в чемпионатах, отметился Роман Федоринин, и набрали 290-е очко за карьеру Лион забил 550-й гол в чемпионатах благодаря BooTs’у, и пропустил 605-й за всю карьеру, виновник – ФК Градус, а также набрал 445-е очко за чемпионаты и 595-е за все турниры

забил 550-й гол в чемпионатах благодаря BooTs’у, и пропустил 605-й за всю карьеру, виновник – ФК Градус, а также набрал 445-е очко за чемпионаты и 595-е за все турниры FP Manager провёл 70-ю игру в чемпионатах, в которой забил 165-й гол за все турниры, отличилась ФК Градус, и пропустил карьерный 175-й, виновник - Kot740

провёл 70-ю игру в чемпионатах, в которой забил 165-й гол за все турниры, отличилась ФК Градус, и пропустил карьерный 175-й, виновник - Kot740 Мохито провело 130-й матч в своей истории

Основные предстоящие события:

Интер проведёт 250-й матч в своей истории и может забить 450-й карьерный гол

проведёт 250-й матч в своей истории и может забить 450-й карьерный гол San Marino проведёт 225-й матч в своей истории и может одержать 100-ю победу за карьеру

проведёт 225-й матч в своей истории и может одержать 100-ю победу за карьеру Легион рискует потерпеть 100-е поражение в своей истории

рискует потерпеть 100-е поражение в своей истории Спарта может забить 525-й гол в своей истории, а также как забить, так и пропустить 50-й гол в рамках розыгрышей Кубка

может забить 525-й гол в своей истории, а также как забить, так и пропустить 50-й гол в рамках розыгрышей Кубка Феникс может забить 450-й гол в своей истории

может забить 450-й гол в своей истории Корлеоне Атлетик может забить 100-й гол в рамках розыгрышей Кубка и рискует пропустить 675-й за всю карьеру

может забить 100-й гол в рамках розыгрышей Кубка и рискует пропустить 675-й за всю карьеру Хатифнатт может набрать 225-е очко в своей истории

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Первые девять пар сегодня с вами я, sdryapko1:

Барселона – Мстители: +3=0-1, 10-6 (1:2, 3:1, 3:2сл, 3:1)

Обе команды выступают на старте чемпионата довольно средне, без каких-то явных провалов или успехов. И если Мстители к этому скорее привыкли, всё же команда, как мне кажется, стартует в нормальном темпе, ничем не выделяющемся, а потом добирает с собой на более поздних этапах, то Барселона же напротив. Ну и уж явно обе команды вряд ли захотят вылетать из борьбы за трофей на столь явной стадии, всё же оба коллектива довольно амбицозны. Не рискну поставить на кого-то в этой паре. Прогнозирую ничью в основное время 2:2, а в дополнительное время победит более стабильная команда, Мстители. 3:2 - итоговый счёт.

Урарту – Технодром (ранее не встречались)

И Урарту, и Технодром стартовали сезон довольно плохо. Гораздо хуже, чем ожидали от этих команд. Технодрому не привыкать к такому раскладу, верно? :) А вот Урарту явно хотели чего-то большего, всё-таки Армен, который является главным тренером этой команды, известен своим максимализмом. И этот максимализм завтра выльется в какую-нибудь необычную тактику, которая позволит пройти этой команде? Так сказать, фирменный стиль Армена? :) А что, может, подобный ход и будет иметь резон, всё же Рим завалило снегом, завтрашний матч пройдёт в не очень комфортных условиях, поэтому ожидать не очень предсказуемую игру вполне логично. Прогнозирую победу Урарту 1:4

Перцы с Пивом – Риверданс: +1=0-1, 3-1 (3:0, 0:1)

Пожалуй, одна из самых интересных пар этой стадии кубка. Знаменитый кубковый боец против стабильных СТК. При этом обе команды находятся на высоких позициях в своих группах(Риверданс делит первое место, а Перцы занимают четвёртое). Тут у меня возникает большая дилемма выбора. Я определенно не верю в то, что Риверданс проиграет в двух матчах подряд, но и не верю, что Перцы, обладатели прошлого Кубка Ямато, оступятся в первой же стадии. И Перцы, и Риверданс играют довольно канонично, довольно предсказуемо, думаю, что это выльется в игру на минимальном числе ИВ, что выльется в ничью в основное и, возможно, дополнительное время. Поставлю на победу Перцев в серии пенальти, так как моя всемогущая монетка в один белорусский рубль предсказала такой исход. 2:1 в серии пенальти

RTW - Млечный Путь: +1=0-0, 3-2 (3:2)

RTW услышали мои слова, сыграли более классическим образом, что помогло им одержать победу в прошлом туре чемпионата. Интересно, будут ли и дальше "готовые побеждать" использовать более привычные нам комбинации вариантов или в кубке следует ожидать чего-то странного? Как я уже говорил выше, это вполне может принести успех, ведь Рим заснежило, играть предстоит в не очень комфортных условиях. Так или иначе, а соперник у RTW непростой. Млечный Путь, пусть и новичок в наших турнирах, но стартовал очень даже успешно, делит лидерство в своей группе с Ривердансом. Но успешные команды, как правило, имеют обыкновение проваливаться на очень неожиданных матчах. Вот и думаю, что завтра это и случится. 3:2 в пользу RTW.

Феникс – Аррано: +1=0-0, 4-0 (4:0)

Были надежды на то, что Феникс заведётся в прошлом туре, начнёт гореть, но нет, не судьба, не случлось, попали они под каток озлобленной Киевской Руси. Может, сейчас самое время? Тем более, что это новый турнир, всё с нуля. Вот только тут права на ошибку нет. Если команда проиграет, то сразу же лишится шансов на трофей. Для Феникса ли это дело, который очень нестабильно начал сезон да и предпосылок для изменения нет? Аррано не сильно лучше начали сезон, тем не менее этой команде свойственно выигрывать тогда, когда от неё этого совсем не ждут. Как, например, в 1/8 финала Кубка Ямато прошлого сезона против Киевской Руси. Правда сейчас соперник у них попроще да и стадия пораньше. Может, это и помешает Аррано выиграть сегодня? :) Прогнозирую победу Феникса 2:1

Одесса-мама - Декабристы (ранее не встречались)

Очень интригующая встреча двух команд, которые немного навели шороха в этом сезоне уже. Декабристы играют просто как монстры, пять побед в пяти матчах с общей разницей 15-3. Прямо как Хатифнатт в своём чемпионском сезоне. Потрясающе это видеть, особенно от команды, которая в прошлом сезоне почти не вылетела, при этом я не видел чего-то такого, что могло бы изменить эту тенденцию. Видимо, ошибался...А может и нет? Ведь и Седьмой Вариант в прошлом сезоне таким же образом стартовал. А игроки Одесса-мама всё ещё остаются адептами тактики единого прогноза на всех. Судя по всему, они обсуждают матч, а потом выбирают ту комбинацию, которая принесёт им успех. Интересно, как они в этот раз поступят с дополнительной секцией. Тоже будет общая? Так или иначе, мне не очень нравится подобная тактика, она что ли скучная :) Она хороша лишь в экстренных случаях, как мне кажется. Правда есть ощущение, что сейчас Декабристов только так и остановить. Но этого не случится, всё же думаю, что Бодрый Киев грамотно составит линии и возьмёт минимально верх со счётом 3:2

San Marino – Спарта: +3=0-5, 8-17 (0:5, 0:2, 2:1сл, 0:3, 2:0, 1:3, 2:0, 1:3)

Спарта - ещё одна сенсация этого сезона. Все считали, что команда будет плестись в хвосте турнирной таблицы, сражаясь за невылет(как в прошлом сезоне/квале Чекудра), но этого не случилось. Команда уверенно начала свой сезон, как и подобает этому бренду. San Marino играет в той же группе, что и "спартанцы" и пока что они набрали на целых пять очков меньше. Разница довольно серьезная, но не уверен, что это уже можно считать показателем силы. Так или иначе, мне кажется, что Греймон всё ещё не так сильно готов к тому, чтобы побеждать в почти каждом матче. Должен наступить некоторый спад. Пусть он случится завтра. Прогнозирую победу San Marino 3:2

Q.E.D. - Воины Света: +0=3-3, 5-11 (1:1, 2:2сл, 1:2, 1:1, 0:3, 0:2)

Воу-воу-воу, какая статистика в пользу Воинов Света. Казалось бы, что у такой мощной команды, как Q.E.Dы не может быть такой унылой статистики в матчах с какой-то командой. А оказывается нет, может. Да и стартовали сезон они не очень удачно. В прошлом сезоне эта команда тоже не так быстро влилась в сезон, возможно, адаптация у новых игроков(у тренера к новым игрокам), возможно что-то ещё. Так или иначе, кажется, что сейчас очень хорошее время, чтобы Воины продолжили свою победную серию в матчах с Q.E.Dами, воспользовавшись медленным вхождением в сезон своих соперников. 1:4

Мохито – Интер: +2=4-0, 13-8 (3:1, 2:2, 2:2сл, 1:1, 3:0, 2:2)

Махачкала против своей старой команды. Хорошая вывеска. Вот только в ней неизменно набирает очки только Мохито. Часть огромного вселенского заговора? :) Да не, не думаю, просто так сложилось. Тем более, что в прошлом сезоне Мохито были реально сильны. Да и в этом пока что идут без поражений, правда что очень ничьи любят. Целых три ничьи в пяти матчах этого сезона. А Интер же начал сезон очень плохо, лишь одна победа в пяти матчах. Команде срочно нужно ломать эту тенденцию, а то сражение им будет предстоять не за чемпионство, а за невылет. И, возможно, этот перерыв в чемпионате на кубковый матч хорошо с задачей перезагрузки справится. Всё же здесь всё с чистого листа. Прогнозирую победу Интера 1:2

Следующие три пары с нами тренер Декабристов, Бодрый Киев:

Эльбрус - Минги Тау: +0=0-1, 0-4 (0:4)

Эту пару я не должен был прогнозировать. Но сложилось так как сложилось. А получилось так, что вчера как раз общались с тренером "горы" по поводу трансфера из его комвнды в команду Декабристы. Кирилл, скорее всего, по первых порах подумал, что я увожу у него девушку :-) Но переход там чистый и без подводных камней.

Эльбрус сейчас одна из трёх команд, которые ещё не проигрывали в чемпионате. И я не вижу причин чтобы горцы сегодня уступили своим соперникам.

Минги Тау сейчас в кризисе. Что-то там у них пока не ладится. Или в такие сильные морозы залили некачественный дизель ? Будем верить, что "минги" ещё себя покажут в дальнейшем и этот сезон не будет для них разочарованием.

Ну а пока прогнозирую победу Эльбрусу со счётом 2:1.

P.S. Ну и спасибо Кириллу за Анну. Теперь и я с Анной на шее

McLaren - FP Manager (ранее не встречались)

Такое впечатление, что McLaren поставили на гаражное хранение. Или зимой да при таких морозах у нас не то что погоняешь, а и собаку на улицу не выгонишь ? Похоже на то, что и «пилоты» решили, пока морозы, свой нос на улицу не высовывать :-) Как знать. Но похоже на то, что такая задержка на старте аукнется им на финише. Как бы не заснуть вообще.

А пока Маки самая худшая команда сезона в целом ((( Я не злорадствую. Сам ещё совсем недавно был в той же шкуре и приходилось белкой крутиться в колесе чтобы вытянуть команду из болота. А оно знаете ли засасывает. Но в пребывании в трясине есть свои плюсы. Там точно не до расслаблений…

FP Manager тоже не так уж и далеко оторвался от пилотов. Тоже прозевали сигнал старта или есть свои на то причины ? Но пока, увы, директора ситуацией не управляют. А скорее она ними.

Тренер «манагеров» Di Matteo в каментах пишет, что где-то команде не везёт. И с этим сложно не согласиться. Удача в нашем деле играет не самую последнюю роль. Ну а если есть предпосылки сетовать на невезение, то в скором времени стоит ожидать и полосу белую.

Поставлю на боевую ничью в основное время и победу FP Manager по дополнительным показателям . 1:1 и 1:3 по допам.

Премиум - Седьмой Вариант (ранее не встречались)

Премиум, как и две другие команды калифайеров Млечный Путь и Одесса-мама, радует и показывает, что не зря зашли и точно лишними на этом празднике жизни не будут. Ну и каждая из названых мною команд по-своему симпатична.

Ну а чего стоило ожидать от команды Сергея Сидоренко, скажете вы. И будете правы. Класс не пропьёшь. Будем посмотреть, как там в этом сезоне сложатся чемпионские амбиции и поможет ли команде смена вывески.

А пока в 1/16 кубка Премиум ожидает «сонный» Седьмой Вариант. Правда, вот как расценивать ничейный результат в матче чемпионата с командой чемпионом ? С одной стороны положительно. Ведь отобрать очки у чемпиона – это всегда почётно. Но вот точно «седьмые» могли в своих прогнозах «добавить» и точно взять верх над Мохито. У тренера седьмых Сергея Бабарики была, можна сказать, почти идеальная ставка. А этих самых некоторых вариантов из ставки тренера и не хватило его игрокам для того чтобы обыграть чемпиона… А могли же.

В матче кубка буду банален и поставлю на более «прохаваных» греков. Ну а седьмым, хоть иногда, больше нужно верить в своего тренера. 3:1 в пользу Премиум.

Следующую пару прогнозирует тренер Хатифнатта, Staut:

Эйфория - Корлеоне Атлетик: +8=2-4, 30-18 (2:2, 4:1, 2:1, 3:0, 1:3к, 5:0к, 1:1, 2:1, 1:2к, 3:1, 2:0, 1:2, 1:3, 2:1)

Команды волею жребия попали в последнюю четверть турнирной сетки Кубка, которая на мой субъективный взгляд мне представляется самой интересной.

Во-первых, тут есть и Хатифнатт (я предупреждал, что мнение будет субъективным), а значит, мне придётся уже сейчас оценивать эти команды, как возможных будущих соперников. А во-вторых, все 8 соперников в этой части сетки – бывалые бойцы. Сплошь чемпионы, обладатели Кубков, других почётных трофеев и просто медалей. Легионером тут выглядит, извините за тавтологию, Легион, но команда не менее опытная, хоть и не хватавшая пока ещё трофеи с неба. Зато ухватившая парочку звёзд в состав. Но сегодня не о них речь.

Корлеонцы, если кто забыл, в прошлом розыгрыше Кубка проиграли лишь в самом последнем матче. А Эйфы ровно наоборот – в самом первом. Более того, Атлетик возглавляет сводную таблицу за всё время розыгрыша Кубка (фактически, это самая успешная команда за всю историю), а Эйфория, если брать команды проведшие минимум 5-6 сезонов, находится на предпоследнем месте.

Удивительно, но Эйфы вылетали в 1/16 уже пять раз подряд. В то время как Атлеты играли довольно ровно, а в прошлом сезоне дошли до финала. В общем, команды-антиподы. Настолько антиподы, что прям так и ждёшь сенсацию.

Но нет, не буду выдумывать на ровном месте. Предскажу победу Корлеоне 3:1. А если ошибусь, хоть будет чему поудивляться в каментах после матча.

Следующие две пары с нами снова Бодрый Киев:

Лион – Пагоня: +5=2-2, 21-15 (2:1, 3:0сл, 5:0*, 0:4, 3:1, 3:1, 2:2, 2:2ксл, 1:4ксл)

Лион в этом сезоне не обременён Суперлигой, а потому может целенаправленнее уделять внимание чемпионату, ну и при должном настрое и сопутсвующей удаче может пободаться за кубок. Как-то уже и забылись золотые сезоны «французов». Пора бы и напомнить о себе. Вам так не кажется ? Или, оглядываясь на Хатифнатт и Мохито, у нас теперь «даёшь дорогу молодым» ?

В чемпионате Лион буксанул лишь во втором туре, уступив 1:3 «республике». И матч кубка с Пагоней для французов будет хорошей проверкой на их чаяния в новом длинном сезоне.

Пагоня же успела отыграть на одну игру больше своего сегодняшнего соперника. И для них сезон может получиться намного длиннее и сложнее. Поэтому, я думаю, что поражению в рамках кубка команда не сильно расстроится. Ведь играть им ещё не переиграть.

Засим считаю фаворитом этого противостояния французов, ведомых Викторией. Ну и пройдут они «от Западного Буга до Сожа» аки Наполеон в 1812 году – попросту не заметив сопротивления. Победа Лиона в основное время 3:0.

P.S. День рожденье иногда бывает и грустным праздником. Андрэй (Тадэвуш), с днём варенья тебя!

Юпитер – Легион: +4=1-2, 13-7 (2:0, 1:3, 2:1, 5:0сл, 2:1, 0:0, 1:2)

Исходя уже из самих названий команд – Юпитер сейчас (ну ладно – пока) всего лишь бледная тень Млечного пути… И на кого же их сиротинушкой оставил Турбо Диса ?

А ещё вот у меня мысли такого характера. Почему в чемпионате не развели по разным группам команды Юпитер и Млечный Путь ? Саша Дряпко тут давече шутил, что в «космическом дерби» тот факт, что тренером ещё в прошлом сезоне был disa94 (он же Гога, он же Жора и он же Турбо Диса) не повлечёт за собой плохие вещи типа сдачи Юпитером матча… Я же не был настроен так оптимистически и верил в безоговорочную победу «главной команды»… Что в итоге и произошло.

Что-то мне не по нраву все эти команды-дубли, которых уже порядочно развелось на просторах 7-40… Чтобы кто не говорил, а эти хитроумные «комбинации» навевают плохие мысли. Ну и бросают тень на саму игру 7-40. Ну а как прикажите воспринимать единички в ставках игроков Юпи ? Ставлю троеточие

А вот сегодняшний соперник Юпи по кубку наконец то порадовал. Легионом в хорошем стиле был обыгран Риверданс. Наверное в том матче сказалось отсутствие, даже на лавочке, Коноплянки А может быть «Lord of the Dance» - asphalt в этот раз направил степ-шоу не в ту степь ? Одним словом, Саня Дряпко и Денис Лисянец меня порадовали! Так бы и дальше в той же манере!

Ну а в матче кубка, как вы уже могли догадаться из вышеописанного, я поставлю на победу легионеров – 1:4.

И последнюю на сегодня пару прогнозирует второй тренер Декабристов Ewgen_88 :

Киевская Русь – Хатифнатт: +0=2-1, 4-6 (2:2сл, 0:2, 2:2)

Для начала немного истории.

Обе команды - довольно опытные бойцы, отыгравшие не один сезон. Киевская Русь до настоящего момента приняла участие в восьми розыгрышах кубка (4х1/16; 3х1/8 и один титул), Хатифнатт, соответственно, в пяти (1х1/16; 2х1/8; 2х1/4).

На данный момент обе команды как-то невнятно начали сезон в Торнео Клаусура - обе команды находятся в нижней зоне на 13 и 15 строчках с одинаковым количеством очков. Глядя на эти результаты можно сделать вывод, что команды захотят реабилитироваться в кубке пройти в следующий этап. Без борьбы в этой паре точно не обойдется, осмелюсь предположить, что Хатифнатт по дополнительным вариантам переиграет Киевскую Русь, т.к. именно им чего-то не хватало в Торнео и 3 из 4 матчей они завершили вничью. Мой прогноз: основное время: 1-1, доп. 2-0.

Всем позитивных эмоций !