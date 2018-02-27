Кубок Ямато весна-2018. Превью 1/16 финала

Добрый вечер, уважаемые любители 7-40.

Матч, в котором подавляющее большинство наших прогнозистов не ждали много забитых мячей, и не без оснований, учитывая сезонные результаты мадридского Атлетико, обернулся голевой феерией. С середины первого тайма солировали "матрасники", забивая один гол за одним, а в концовке прорвало и хозяев, севильцев. В итоге едва-едва не сформировалась ничья во 2-ом тайме, актвировавшая бы "9", которая спутала бы карты в нескольких игровых парах. Подобное чуть не случилось на турнире по ЧМ-2014, когда в МДП Бразилия - Германия (1:7) сохранялась вероятность "9" практически до последних минут. Кстати, одного гола не хватило Севилье и Атлетико, чтобы повторить рекорд прошлого года по результативности МДП, установленный в игре Интер - Аталанта (7:1). Но в истории был и более лихой МДП, в феврале 2015 мы играли на Байер - Вольфсбург, завершившийся со счётом 4:5.

Сыграно вариантов: 14 (2-5-8-11-16-22-24-27-31-32-35-37-39-40)

Задействовано вариантов: 32

Остались неиспользованными: 8 (4-17-19-20-27-31-32-33)

Сейчас же, повторюсь, наиболее вероятным вариантом считался "низовой" "14", его включил аж 141 человек, и это рекорд популярности наравне с "6". На 2 голоса меньше собрал "11" и на 4 - "35" Редкий случай, к слову, когда комбинация из 4 вариантов (целиком) наблюдается у 100 игроков. Сработала она только на 50%, 11-35, и то, 6-ая жк была показана на последних минутах. Впрочем, для 7-40 карточка в концовке, меняющая секционный вариант, это отнюдь не редкость :)

Из сыгравших вариантов третьим по ударности после 11-35 стал "2", и эта тройка и образовала во многом отметку среднего уровня. Не очень участники тура были уверены в Атлетико, 2-6-9 чаще встречались, чем 2-6-8 и тем паче, связки с "5", этот вариантов разместили в линиях лишь 9 человек, в их числе и лучший прогнозист игрового дня, SebaBiba из RTW. Он указал 6 верных вариантов, и кстати, затачивал свой прогноз под "верха", не зашёл только "15", команды перемахнули через 4 гола. Зашедший "16" использовал только 1 игрок, Коля Цар из Барселоны. Правда, особых дивидендов это ему не принесло, свою линию он проиграл.

Сумма угаданных вариантов: 523 из 1120 (46,70%)

Средний уровень УВ (на игрока): 3,27

А вот кому удалось совместить эффектность и пользу, так это игрокам Корлеоне Атлетик: только пара "мафиози" рискнула поставить вариант "40", и зажёг его Нолито своим голом со скамейки. Заход "40" оказал серьёзное влияние на борьбу Корлеоне с Минги Тау, игроки вышли на личные ничьи, и команда победила 2:0, без "40" была бы зафиксирована ничья 2:0. На ещё одной линии помог и соседний "39", он относительно часто мелькал в прогнозах, 41 игрок предполагал раннюю замену. Возможный дубль никого не привлёк, "32" сам по себе прошёл вхолостую, а вот на факте пенальти поживились 4 человека, 3 игрока Эйфории и Ирина Студнева из Эльбруса. Эйфы одержали крупную победу над Одессой-мамой и установили максимум по УВ наряду с Перцами с Пивом, а Ирина выиграла благодаря чуйке на "37" свою линию, забила важный для команды гол, Эльбрус свёл вничью матч с Барселной (2:2).

Раскладка комбинаций:

Команда, использовавшая наибольшее число вариантов: FP Manager (18 вариантов)

Команда, использовавшая наименьшее число вариантов: Одесса-мама (7 вариантов)

Лучшие команды тура по сумме УВ в целом: Эйфория, Перцы с Пивом (по 21 варианту)

Команда, лучше всех реализовавшая открытое пространство: Легион (90,91%, 10 из 11)

Лучший игрок тура по УВ: SebaBiba (RTW) – 6 вариантов

Завтра, 28 февраля (среда), состоится раунд 1/16 финала Кубка Ямато весна-2017г.

В его рамках встретятся:

Барселона – Мстители (судья - billy93)

Урарту - Технодром (судья - billy93)

Перцы с Пивом - Риверданс (судья - billy93)

RTW - Млечный Путь (судья - CSKA)

Феникс - Аррано (судья - billy93)

Одесса-мама - Декабристы (судья - billy93)

San Marino - Спарта (судья - billy93)

Q.E.D. - Воины Света (судья - billy93)

Мохито - Интер (судья - billy93)

Эльбрус - Минги Тау (судья - billy93)

McLaren - FP Manager (судья - billy93)

Премиум - Седьмой Вариант (судья - billy93)

Эйфория - Корлеоне Атлетик (судья - billy93)

Лион - Пагоня (судья - billy93)

Юпитер - Легион (судья - billy93)

Киевская Русь - Хатифнатт (судья - billy93)

МДП: Лацио - Милан, начало в 22:45 по МСК

Дедлайн: 28 февраля, 22:15 по МСК

Судья - billy93 ; Почта - krant93@rambler.ru

Cудья - CSKA ; Почта - maksut.sarsenov@yandex.ru

ВНИМАНИЕ! Уже традиционно, матчи Кубка будут проводиться по системе 7+2+1. Каждый игрок составляет прогноз по схеме: 7 основных вариантов + 2 дополнительных + 1 дополнительный. При подведении итогов матча судья учитывает прежде всего 7 основных вариантов. Если на их основании матч заканчивается вничью, судья учитывает первые 2 дополнительных варианта (условное «дополнительное время»), которые рассматриваются безотносительно к основным в качестве отдельно взятых микродуэлей. Если и в этом случае победитель матча не будет выявлен, судья учитывает последний дополнительный вариант (условная «серия пенальти») опять-таки безотносительно ко всем предыдущим вариантам в качестве отдельно взятых микродуэлей. И только если «серия пенальти» победителя матча тоже не выявит, учитывается стандартный критерий «большее число своих угаданных вариантов во всём матче. В случае абсолютной ничьи при обоюдном согласии соперников и судей будет назначена переигровка. Если и она не определит победителя, судьбу противостояния решит жребий.

Накануне старта нового розыгрыша Кубка публикую сводную таблицу по всем предыдущим кубковым циклам:

Желаю всем удачи :)