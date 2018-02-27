Месси не выиграет «Золотой мяч». Роналду тоже

Время Криштиану и Лионеля уходит.

В последних 5 матчах Роналду забил 9 голов, начав размазывать не только «Депортиво» с «Валенсией», но и команды уровня «ПСЖ». «Барселона» везет второму месту в чемпионате Испании 7 очков, а Месси в 36 матчах сезона за каталонцев выдает космические 27+15 по системе «гол+пас». И все же есть серьезная вероятность, что в конце года «Золотой мяч» лучшему игроку мира достанется кому-то другому. Впервые за 10 лет.

Игорь Николаев наверняка нашел бы 5 причин для этого, нам же будет достаточно трех.

Клубные проблемы «Реала» и «Барсы»

Мадридцы после феноменального прошлого года валятся в нынешнем. «-17» – это не прогноз погоды где-нибудь в Красноярске или Чите, а отставание «Реала» от «Барселоны». Зидан только из кабильского упрямства говорит, что чемпионская гонка продолжается, но на деле все, что у него осталось – ставка на Лигу чемпионов. Конечно, «Реал» уже прервал проклятие этого турнира, став первым клубом, который выиграл его дважды подряд, но 3 подряд – это перебор, на дворе не 70-е, когда такими страйками баловались «Аякс» с «Баварией». Защита мадридского клуба не безупречна и если не в играх против «ПСЖ», то в матчах против кого-то из следующих соперников это аукнется. Роналду в одиночку не сможет забить больше, чем команда пропускает, а без титулов ему ловить нечего.

У «Барселоны» все хорошо в чемпионате, но игра команды на фоне феерии каталонцев в первой половине десятилетия не впечатляет. Да, Вальверде дает результат, а 2:0 – самый популярный счет в матчах команды в этом сезоне (уже 8 раз было), но душе хочется большего после концертов, к которым нас приучил «больше, чем клуб». «Барселона» в состоянии давать представления, разгром на «Бернабеу» – тому доказательство, но… См. выше про уровень защиты «Реала» в этом сезоне.

Поэтому оценка сезона для команды будет, как и у «Реала», зависеть от Лиги чемпионов. А там уже в ⅛ финала «Барсу» ждет персональный криптонит Месси в лице «Челси». Да, там уже нет Чеха, Терри и Дрогба с Лэмпардом, но зато есть тактический гений Конте, Куртуа и очень злая команда, которая умеет ставить все на Лигу чемпионов. «Барселона», конечно, будет фаворитом, но даже если пройдет, то впереди маячат встречи с командами, которые сбалансированы не меньше, а концерты выдают чаще.

И, да, начиная с сезона 2011/12, когда тот же «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Месси в 18 матчах решающих стадий плей-офф Лиги чемпионов (то есть с четвертьфинала, когда случайных команд уже нет) забил 5 голов. Это вдвое меньше, чем у Роналду только за прошлый сезон. Вы все еще уверены, что аргентинец будет феерить в плей-офф ЛЧ?

Согласно котировкам 1xBet, главный фаворит турнира – «Манчестер Сити», а шансы «Баварии» оцениваются почти так же высоко, как и шансы «Реала». А ведь помимо бывшей и нынешней команд Гвардиолы есть еще «МЮ» Моуринью, который душу дьяволу продал за умение играть в матчах на вылет, есть фееричный «Ливерпуль», пока еще есть «ПСЖ» с «Ювентусом». В общем, вариантов хватает.

Проблемные шансы их команд на чемпионате мира

Второй и более существенный фактор. Да, мы стали привыкать, что в год чемпионата мира «Золотой мяч» может выиграть игрок, на самом турнире не блеснувший. Месси в 2010-м не забил ни разу и вылетел в четвертьфинале, Роналду в 2014-м забил лишь однажды и не вышел даже из группы. И кто становился лучшим игроком мира в конце года? Правильно.

Но сейчас есть одно существенное отличие: «Золотой мяч» вновь вручает France Football, а это значит, что голосуют журналисты, а вот капитаны и тренеры сборных Соломоновых островов и Тонга на голосование не влияют. Уже в прошлом году Модрич стал 5-м, а Канте – 8-м, что было непросто представить во времена, когда наградой завладела ФИФА. А ведь в десятку попали еще и Буффон с Рамосом. В общем, есть шансы, что за перфоманс топ-уровня, подобный тому, что выдал Нойер на ЧМ-2014, можно будет получить «Золотой мяч».

Стоит ли ждать такого перфоманса от вечной парочки? Результаты Португалии после сенсационной победы на Евро-2016 не впечатляют, команда гарантировала себе выход на турнир в последнем туре, да и на самом турнире попала в одну группу с Испанией. Велика вероятность, что из группы португальцы выйдут со второго места, а значит в плей-офф будут рубиться в половине сетки с Уругваем, Францией и Бразилией. Четвертьфинал в таких условиях кажется верхней планкой ожиданий.

Аргентина прорвалась в Россию в последний момент, за что должна кланяться тому же Месси, сделавшему хет-трик в матче с Эквадором. Но веры в чудо немного: до сих пор Аргентина даже в более сильных составах с Месси доходила лишь до финала, а дальше – как у «Ла-ла-лэнда» на прошлогоднем «Оскаре». Вроде и победа рядом, но что-то внезапно мешает в решающий момент. Германия, Франция, Бразилия выглядят более сбалансированными и готовыми к борьбе за титул. Да даже Бельгия по именам обладает составом не хуже аргентинского.

Усталость голосующих

Даже самое любимое блюдо за десять лет приедается. Рано или поздно «Золотой мяч» достанется кому-то другому, а в человеческой натуре заложено стремление к переменам. Люди, которые будут выбирать лучших в этом году – не исключение. Если Неймар, Гризманн или Мюллер выиграют чемпионат мира, если Агуэро или Кейн затащат в Лиге чемпионов, то свое признание они получат.

Журналисты-выборщики понимают, что Месси с Криштиану сначала убили надежды на «Золотой мяч» поколения Хави, Златана, Торреса, Снейдера, Роббена, Рибери и Руни, затем принялись за Суареса с Фалькао и Бэйлом. Рим, Византия, Австро-Венгрия – когда-то конец приходит даже самым мощным империям. Империя Криштиану и Лионеля – не исключение.

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Фото: REUTERS/Juan Medina, Sergio Perez