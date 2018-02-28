Ставь на “Реал” и Роналду в этой Лиге чемпионов!

1xBet предлагает сделать ставку на то, что и этой весной титул лучшей команды Лиги чемпионов завоюет “Реал”, а его самый звездный игрок снова обгонит всех в гонке бомбардиров.

У “Реала” не осталось других задач на сезон

Команда вылетела из Кубка Испании, а в чемпионате слишком серьезно отстала от “Барселоны”. При этом понятно, что из топ-четверки в Примере мадридцы, как бы ни старались, не вылетят, а значит могут сосредоточить все силы на уникальном достижении: стать первой в истории командой, которая выиграла три Лиги чемпионов подряд.

Да, это кажется не таким уж легким делом, но ведь и год назад считали, что проклятие Лиги чемпионов, по которому победитель не может защитить звание в следующем году, не даст “Реалу” шансов победить, а вышло совсем иначе. С учетом того, что у команды есть два десятка игроков топ- и околотоп-уровня, возможность варьировать состав, давая отдых лидерам в проходных матчах чемпионата - серьезный козырь тренеров команды.

Зидан знает, как подводить команду к пику формы в нужный момент

Пункт, тесно связанный с предыдущим. Год назад Зидан как раз продемонстрировал, что умеет виртуозно жонглировать ротацией, держа своих футболистов в боевом настрое и давая шанс всем. Да, прошлым летом обойма чуть сократилась, но после Нового года Зизу, кажется, созрел для того, чтобы вернуться к практике перетасовки состава и выдаче минут каждому.

И весной 2016-го, и весной 2017-го “Реал” был на коне, сначала практически отыграв отставание от “Барселоны” и выиграв Лигу чемпионов, а год спустя и вовсе сделав “дубль”. По весне игроки буквально летали. Этим летом француз решил сделать ставку на матчи Суперкубков, УЕФА и Испании, где “Реал” просто размазал “Манчестер Юнайтед” и “Барселону”. Это потом аукнулось осенью, когда команда просела, но сейчас мадридцы снова начинают напоминать лучшую команду Европы годичной давности.

Конкуренты мадридцев не впечатляют

Будем откровенны: идеального фаворита Лиги чемпионов нет. “Манчестер Сити”, которому большинство экспертов отводят эту роль, имеет уязвимые места - фланги защиты не слишком впечатляют в этом сезоне, да и в центре полузащиты де Брюйне очень хорош, но вот ставка на 32-летнего Фернандиньо может аукнуться. Плюс команда, похоже, начинает уставать от взятого осенью темпа, начав терять очки в чемпионате и вылетев из Кубка Англии от “Уигана”.

И такие “да, но…” можно поставить напротив строчки с каждым из претендентов на титул. “Бавария”? Престарелые края полузащиты (Роббену и Рибери почти 80 на двоих), травмированный Нойер и Левандовски, который хочет уйти в тот же “Реал”. “Барселона”? У пары Месси - Суарес нет достойной поддержки, сломайся кто из них - быть беде, да и Месси в Лиге чемпионов не впечатляет результативностью. “МЮ”? Команда, которая спотыкается дома и никак не может сыграть хотя бы 3 достойных матчах подряд. “Ювентус”? Пусть пройдет хотя бы “Тоттенхэм” В конце концов, перед играми с “ПСЖ” фаворитом считался парижский клуб - и что он показал в первом матче? А во втором французам играть без травмированного Неймара, что еще сильнее снижает их шансы.

У игроков и у Роналду в частности есть уникальный опыт

Костяк команды побеждал в Лиге чемпионов 3 раза за последние 4 года. Криштиану, Бейл, Марсело, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модрич, Иско, Кроос (у него 2 титула в “Реале” и 1 в “Баварии”). Тот же немец становился чемпионом мира, Роналду побеждал на чемпионате Европы, Рамос выигрывал и тот, и другой турниры. Такого умения выжимать из себя все в самых важных матчах нет ни у одного другого коллектива Европы.

И потому есть уверенность, что тот же Криштиану сможет удержать за собой первенство в гонке снайперов Лиги чемпионов. Сейчас у него 11 голов и отрыв в 3 мяча от идущих вторыми Фирмино и Бен-Йеддера. Но француз засел в запас “Севильи” и не факт, что испанцы пройдут “МЮ”, а бразилец все же просто менее забивной, чем португалец и его команда из-за нетопового уровня защиты может вылететь уже в четвертьфинале.

Опаснее для Роналду забившие по 7 мячей Кейн и Салах, но египтянина касается то же замечание, что и Фирмино, а Кейн не может быть уверен, что “Тоттенхэм” разберется с “Ювентусом”. Да и сам Харри имеет пока не такой богатый опыт матчей на поздних стадиях еврокубков, то есть даже при всей сумасшедшей нынешней форме противостоять топ-защитникам ему может быть непросто.

Итак, ставьте на 1xBet - “Реал” выиграет Лигу чемпионов, а Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром турнира - и выигрывайте по коэффициенту 8.