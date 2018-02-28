Кто выйдет в финал Кубка Италии?

“Ювентус” - “Аталанта”

Эти же команды должны были играть в чемпионате на выходных, однако из-за непогоды в Турине матч пришлось перенести. А значит сил у обоих коллективов будет хватать. Более важным это кажется для “Старой синьоры”, ведь клуб в последние недели, не считая нагрузки в Кубке, продолжал погоню за “Наполи” в Серии А, а также сыграл первый матч в плей-офф Лиги чемпионов с “Тоттенхэмом”.

Отдохнувшие чемпионы выглядят фаворитами противостояния, тем более что “Аталанта” после поражения в первом матче должна будет идти вперед, а уж как “Ювентус” умеет контратаковать знает вся Европа. К тому же у туринцев исторически очень хорошая статистика матчей с бергамасками, так что победа лучшей команды Италии последних лет кажется предопределенной.

Ставка: победа “Ювентуса” за 1,53.

“Лацио” - “Милан”

В этом противостоянии определить победителя сложнее - и первая игра закончилась нулевой ничьей, и “Милан” в последнее время очень хорош, добившись 12-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. Проводись матч пару месяцев назад, “лациали” были бы безоговорочным фаворитом, а сейчас возможно все.

И все же чуть более вероятным кажется выход дальше римского клуба. Тут стоит вспомнить и то, что в чемпионате “Лацио” дома просто вкатал “Милан” в асфальт, разгромив 4:1, и то, что римляне идут на третьем месте в чемпионате и в целом проводят очень сильный сезон. Этот состав очень зависит от куража и регулярно выдает серии из нескольких матчей, где просто уничтожает соперников. Три последние встречи “Лацио” выиграл со счетом 10-1, то есть будет рвать и в этом матче.

Ставка: победа “Лацио” за 1,92.

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