Кто из тренеров покинет свой пост до конца сезона?

1xBet предлагает вам заработать, поверив в способность тренеров трех европейских топ-команд удержаться на своем месте до конца сезона.

Дженнаро Гаттузо (“Милан”)

Почему останется. Прямо сейчас у Гаттузо беспроигрышная серия из 12 матчей во всех турнирах. Команда пока на 7-м месте в Серии А, но не в зоне Лиги Европы лишь по дополнительным показателям, бьется за выход в финал Кубка Италии и вышла в ⅛ финала Лиги Европы. Да, и “Лацио”, и “Арсенал” могут покончить с кубковыми притязаниями “Милана”, но есть ощущение, что Гаттузо смог докричаться до сердец своих подопечных и даже вылет из кубков может обернуть себе на пользу. Каким образом? Да просто сосредоточившись на чемпионате!

У “Милана” хороший календарь на финише сезона, после игры с “Наполи” в 32 туре всех соперников команда Гаттузо должна обыгрывать. Это точно может обеспечить ему если не место в четверке, то рывок ближе к нему. Всего этого может быть достаточно, чтобы руководители “Милана” как минимум не спешили с принятием решения по Гаттузо, а как максимум - оставили его. С учетом финансовых проблем китайских бизнесменов желающих идти в клуб может быть не так много, как в начале сезона, в этих условиях оставить популярного у фанов экс-игрока клуба будет выглядеть логичным решением.

Коэффициент на то, что останется до 20 мая: 1,5.

Зинедин Зидан (“Реал”)

Почему останется. Потому что заслужил это сверхуспешным стартом своей тренерской карьеры. Две победы подряд в Лиге чемпионов + возвращение чемпионского титула спустя 5 лет + Суперкубки Испании и Европы + клубный чемпионат мира = багаж, о котором 99% тренеров могут мечтать всю жизнь, но так и не собрать. Зидану это удалось уже в первую пару лет карьеры.

С учетом того, что команда в 2018 году выглядит заметно бодрее, чем в концовке прошлого года и, как показал первый матч с “ПСЖ”, готова бороться до последнего за то, чтобы снова выиграть в Лиге чемпионов, есть уверенность, что Флорентино Перес даст еще один шанс Зидану. Тот заслужил право на один неудачный - в сравнении с предыдущими - сезон. Возможно, у француза отберут право самостоятельной работы на трансферном рынке и дон Флорентино подпишет ему летом пару звезд, о которых Зинедин не просил, но более строгих санкций вряд ли стоит ждать.

Коэффициент на то, что останется до 20 мая: 1,38.

Арсен Венгер (“Арсенал”)

Почему останется. Потому что делает это уже 22 года? Самый простой ответ - и, есть мнение, самый правильный. Венгер давно стал для клуба курицей, которая несет золотые яйца, позволяю удерживать определенный, достаточно высокий уровень, и в то же время не менять ничего радикально. Избавляться от такого человека сразу после окончания сезона точно никто не будет.

К тому же сам Венгер верит в удачное окончание сезона - да, команда проиграла в финале Кубка Лиги, но, как и “Милан”, сохраняет шансы на то, чтобы чуть приблизиться к топ-4 национального чемпионата и победить в Лиге Европы. С учетом того, что зимой руководство клуба потратилось на Обамеянга, подписало Мхитаряна, продлило контракт Озила, почти наверняка боссы “Арсенала” захотят, чтобы с этими игроками продолжал работу их прежний тренер.

Коэффициент на то, что останется до 13 мая: 1,3.

Экспресс: 1,5*1,38*1,3 = 2,691 - вам просто осталось сделать ставку на 1xBet и получить свой выигрыш!