На что ставить в НБА сегодня?

1xBet предлагает заработать на уверенных домашних победах двух команд, одна из которых хочет выместить злость на сопернике, а вторая играет против команды, которую и соперником сложно назвать.

Итак, какие ставки мы вам предлагаем сделать.

“Кливленд” победит “Бруклин” с форой -9,5 за 1,77

Прошлогодние финалисты НБА существенно обновили состав перед самым дедлайном. Обновленный “Кливленд” успел обыграть крепкие “Бостон” и “Оклахому”, но затем уступил дома “Вашингтону” и всего два дня назад “Сан-Антонио”. Те, кто видел Леброна Джеймса в конце матча против “шпор”, понимают, насколько лучший игрок мира был недоволен таким исходом матча.

Потому в игре против “Бруклина” стоит ждать не просто победы “Кавальерс”, а победы уверенной, со злостью. Тем более, что в конце сезона драфт-пик “Бруклина” уходит “Кливленду”, то есть фаворит заинтересован в том, чтобы притопить “Нетс” поглубже. Добавим, что “Бруклин” ко всему играет второй матч за два дня и получим, что надо ставить на “Кливленд” с форой. -9,5 - вполне достаточно.

“Портленд” победит “Сакраменто” с форой -9,5 за 1,64

Руководство “Сакраменто” не так давно заявило, что до конца сезона планирует максимально задействовать молодежь. То есть тех, кто постарше и помастеровитее, будут придерживать на минимальных минутах или просто в запасе. Команда и в оптимальном составе шла среди аутсайдеров Западной конференции, а после такого решения и вовсе рванула вниз к высоким драфт-пикам.

И тут этой банде предстоит визит к крепкому “Портленду”, который тихой сапой забрался не просто в зону плей-офф, а поближе к борьбе за место в топ-3. Таких соперников, как “Сакраменто”, “Блэйзерс” просто обязаны обыгрывать. К тому же лидеры команды Лиллард и Макколум на кураже, а у “Сакраменто” просто нет достойных для них оппонентов в бэккорте.

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