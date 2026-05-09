🥈 Российская триатлонистка Рясова взяла серебро на этапе Кубка мира в Чэнду
Российская триатлонистка Валентина Рясова заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в китайском Чэнду.
27-летняя Рясова показала одинаковый результат с немкой Лаурой Линдеманн (55 минут 27 секунд), но уступила по фотофинишу. Третьей стала британка Кейт Во (55,28).
Еще одна россиянка Яна Ченская финишировала 34-й. Спортсмены из РФ участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс''
Валентина молодчина! С возвращения стабильно на высоком уровне! Так держать, умничка!
Опять китайские определители линий
