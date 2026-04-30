  • Спортс
  • Триатлон
  • Новости
  • Глава World Triathlon: «Искренне считаем, что все атлеты имеют одинаковые права и не должны подвергаться никаким санкциям»
1

Глава World Triathlon: «Искренне считаем, что все атлеты имеют одинаковые права и не должны подвергаться никаким санкциям»

Глава World Triathlon: атлеты не должны подвергаться никаким санкциям.

Президент Международного союза триатлона (World Triathlon) Антонио Фернандес Аримани заявил, что спортсмены не должны подвергаться санкциям.

«В этом вопросе, я считаю, спорт должен играть ключевую роль. Спорт – это единство, спорт – это когда все вместе. Мы должны оставлять любые споры за пределами игрового поля. Когда мы соревнуемся на арене, мы все равны. Именно поэтому мы искренне считаем, что все атлеты имеют одинаковые права и не должны подвергаться никаким санкциям.

Конечно, мы понимаем международную ситуацию, и в триатлоне мы следуем рекомендациям Международного олимпийского комитета. Именно так мы движемся вперед. И, конечно, мы надеемся, что в ближайшем будущем по мере развития событий ситуация изменится.

Я считаю, мы движемся в правильном направлении. И мы с нетерпением ждем возможности снова организовывать мероприятия в России. Мы все надеемся, что эти конфликты завершатся, и тогда мы сможем полноценно двигаться дальше», – сказал Аримани в интервью руководителю Федерации триатлона России Ксении Шойгу в подкасте «Гибкий ЗОЖ». 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
сборная России жен
сборная России
World Triathlon
logoМОК
отстранение и возвращение России
Антонио Фернандес Аримани
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Триатлон в Telegram
Материалы по теме
Ксения Шойгу: «Ожидаю представительство российских триатлонистов на Олимпиаде и Паралимпиаде в 2028 году»
28 апреля, 10:22
Светлана Журова: «Наш президент оказался истинным демократом. Он дал спортсменам возможность самим принять решение – соревноваться в нейтральном статусе или нет»
23 апреля, 13:54
Журова о возвращении российских спортсменов: «У ряда людей остается желание нас отстранять. Они просто не хотят сильного соперника, привыкли без нас»
23 апреля, 11:55
Рекомендуем
Главные новости
Ксения Шойгу: «Ожидаю представительство российских триатлонистов на Олимпиаде и Паралимпиаде в 2028 году»
28 апреля, 10:22
Бразильская триатлонистка Араужо утонула во время заплыва на Ironman в США
20 апреля, 16:39
Ксения Шойгу о допуске триатлонистов-юниоров: «Очень надеюсь, что мы пойдем дальше. Спасибо мировому сообществу и Минспорту России»
2 апреля, 13:42
Международная федерация триатлона допустила российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном
2 апреля, 09:29
⚡ Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Хайкоу
21 марта, 06:33
World Triathlon увеличил представительство россиян в своем допинг-пуле с 3 до 6 спортсменов
12 января, 09:41
В Антарктиде впервые проведут соревнования по триатлону в 2027 году
25 декабря 2025, 13:52
Российская триатлонистка Валентина Рясова выиграла этап Кубка мира в Дубае
7 декабря 2025, 10:51
Российская триатлонистка Рясова выиграла этап Кубка мира в Японии, Исакова – 4-я
9 ноября 2025, 10:34
Ксения Шойгу о числе занимающихся триатлоном в России: «Если говорить об общей статистике, то это порядка 30 тысяч человек. Хотелось бы, чтобы она перевалила за 50 тысяч»
6 ноября 2025, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
На соревнованиях по триатлону в Самаре участник погиб во время заплыва
19 июня 2023, 20:32
Результаты IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022. 800 человек стали «железными»
14 октября 2022, 13:24
Масштабные соревнования по триатлону для профессионалов и любителей впервые состоялись в Крылатском
23 августа 2022, 10:35Друзья сайта
Погибла японская триатлонистка Цудой Миядзаки. Во время тренировки ее сбил автомобиль
29 июля 2022, 15:22
Чемпионат России по триатлону на средней дистанции прошел в рамках IRONSTAR KAZAN TIMERMAN CUP 2022
20 июня 2022, 13:28Друзья сайта
В Геленджике пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR второй год подряд
25 мая 2022, 14:40Друзья сайта
Апрельский city-триатлон пройдет 22-23 апреля в спортивном сердце столицы – Лужниках
21 апреля 2022, 10:00Друзья сайта
В Санкт-Петербурге пройдут соревнования по триатлону «Медный Всадник»
5 апреля 2022, 15:40Друзья сайта
Ксения Шойгу объявила о создании благотворительного фонда Федерации триатлона России
17 сентября 2021, 09:25Фото
Триатлон. Чемпионат Европы. Россия взяла бронзу в смешанной эстафете
20 июня 2021, 19:15
Рекомендуем