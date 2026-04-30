Глава World Triathlon: «Искренне считаем, что все атлеты имеют одинаковые права и не должны подвергаться никаким санкциям»

Глава World Triathlon: атлеты не должны подвергаться никаким санкциям.

Президент Международного союза триатлона (World Triathlon) Антонио Фернандес Аримани заявил, что спортсмены не должны подвергаться санкциям.

«В этом вопросе, я считаю, спорт должен играть ключевую роль. Спорт – это единство, спорт – это когда все вместе. Мы должны оставлять любые споры за пределами игрового поля. Когда мы соревнуемся на арене, мы все равны. Именно поэтому мы искренне считаем, что все атлеты имеют одинаковые права и не должны подвергаться никаким санкциям.

Конечно, мы понимаем международную ситуацию, и в триатлоне мы следуем рекомендациям Международного олимпийского комитета. Именно так мы движемся вперед. И, конечно, мы надеемся, что в ближайшем будущем по мере развития событий ситуация изменится.

Я считаю, мы движемся в правильном направлении. И мы с нетерпением ждем возможности снова организовывать мероприятия в России. Мы все надеемся, что эти конфликты завершатся, и тогда мы сможем полноценно двигаться дальше», – сказал Аримани в интервью руководителю Федерации триатлона России Ксении Шойгу в подкасте «Гибкий ЗОЖ».