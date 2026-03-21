⚡ Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Хайкоу

Россиянка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в китайском Хайкоу.
Российские триатлонисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.
Следующий этап Кубка мира состоится в китайском Чэнду с 9 по 10 мая.
Исакова в прошлом сезоне уже выигрывала два этапа Кубка мира и завоевала серебро на чемпионате Европы.
Триатлон
Хайкоу, Китай
Женщины
1. Диана Исакова (Россия) – 57,40
2. Софи Маловецки (Австралия) – 0,01
3. Сиан Рейнсли (Великобритания) – 0,05
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
