Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Хайкоу.

Россиянка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в китайском Хайкоу.

Российские триатлонисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Следующий этап Кубка мира состоится в китайском Чэнду с 9 по 10 мая.

Исакова в прошлом сезоне уже выигрывала два этапа Кубка мира и завоевала серебро на чемпионате Европы.

Триатлон

Кубок мира

Хайкоу, Китай

Женщины

1. Диана Исакова (Россия) – 57,40

2. Софи Маловецки (Австралия) – 0,01

3. Сиан Рейнсли (Великобритания) – 0,05