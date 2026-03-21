⚡ Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Хайкоу

Россиянка Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в китайском Хайкоу.

Российские триатлонисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Следующий этап Кубка мира состоится в китайском Чэнду с 9 по 10 мая.

Исакова в прошлом сезоне уже выигрывала два этапа Кубка мира и завоевала серебро на чемпионате Европы.

Триатлон

Кубок мира

Хайкоу, Китай

Женщины

1. Диана Исакова (Россия) – 57,40

2. Софи Маловецки (Австралия) – 0,01

3. Сиан Рейнсли (Великобритания) – 0,05

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Ай, красотка Диана! 💥💥
Диана после возвращения шла к этому поступательно. Большая молодец! Не зазнаваться !!
Круто!
Вчера ещё World Climbing допустила 11 спортсменов. Первый этап КМ тоже в Китае
С победой Диану, она классная спортсменка и хорошая девушка! Лично знаком с её прекрасной мамой и фитнес - тренером Светланой, она вся в свою маму, которая всегда в невероятной форме и выглядит потрясающе)
У меня примерно такое же..
Я лично знаком с парикмахером собаки Мелании Трамп и бывшей девушкой разыгрывающего Юты, О Джей Памблби
Поздравляю) Её мама Светлана Ст-а работает в фитнес-тренером в клубе «Гараж» Garage Gym в Екатеринбурге по адресу ул. Розы Люксембург, 49, блондинка, Диана похожа на своего отца… Я знаю чуть больше подробностей) И не пиши мне больше свои внутренние переживания и сомнения, мне это не интересно.
