Внимание, осенне-зимний сезон по триатлону в Санкт-Петербурге объявляется открытым. Началась регистрация на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «индор».

Атлетов вновь ждет гонка по триатлону на суперкороткую дистанцию в Санкт-Петербурге. Каждый старт включает три этапа, которые спортсмен последовательно преодолевает:

Плавание в закрытом бассейне – 300м

Велоэтап в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове – 8 км

Беговой этап по беговым дорожкам Легкоатлетического манежа – 2 км

Кубок Губернатора по триатлону – это серия из 7 соревнований. 3 из них состоятся в 2022 году, а 4 старта уже запланированы на 2023 год. Можно принять участие как одном, так нескольких или сразу во всех стартах.

Даты проведения:

2022 год

I 22-23 октября 2022 года

II 19-20 ноября 2022 года

III 17-18 декабря 2022 года

2023 год

IV 21-22 января 2023 года

V 18-19 февраля 2023 года

VI 18-19 марта 2023 года

VII 06-07 мая 2023 года

По итогам каждого из соревнований состоится награждение победителей в абсолюте и возрастных категориях. Если атлет не готов преодолевать всю дистанцию по триатлону самостоятельно, то организаторы предлагают принять участие в «индоре» в составе эстафетной команды. Выступить могут женские, мужские, смешанные команды, а также предусмотрен отдельный семейный и корпоративный зачет.

Но не только триатлон запланирован на осенне-зимний период! Гости, триатлеты, болельщики и все желающие могут проверить свои силы в женском и детском забегах, которые проходят в один день со стартом по триатлону.

А накануне дня соревнований по триатлону спортсмены могут принять участие в отдельной велогонке на 30 км. Это одновременный старт для всех участников, проходит на велостанках Tacx Neo 2T в виртуальной системе на предоставленных организаторами велосипедах.

Регистрация на все события открыта на сайте.

Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону – отличный способ держать себя в форме в межсезонье, проверить свои физические возможности в осенне-зимний период и заряжаться вдохновением в компании единомышленников.

Регистрация по ссылке.

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