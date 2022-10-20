22-23 октября пройдет первый этап Открытого Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате indoor

В Санкт-Петербурге пройдет завершающий старт Открытого Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате indoor.

В эти выходные, 22 и 23 октября, Санкт-Петербург вновь примет участников соревнований серии Открытого Кубка губернатора по триатлону

Динамичный и реалистичный триатлон в индор-формате – это соревнования в закрытых помещениях, которые не только объединяют единомышленников, но также позволяют атлетам в межсезонье проверить свою физическую форму, а новичкам – попробовать себя в триатлоне в привычных и комфортных условиях.

23 октября:

Открытый Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате indoor пройдет при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, Федерации триатлона России и Федерации триатлона Санкт-Петербурга.

Спортивное событие проводится командой «Железный человек». Кубок Губернатора по триатлону – это серия из 7 соревнований. 3 из них состоятся в 2022 году, а 4 старта уже запланированы на 2023 год.

Тайминг:

Начало в 9 утра в КСК «Сибур Арена».

Зрители могут поболеть за атлетов в здании Легкоатлетического манежа (Теннисная аллея 3) с 9:30 утра до 16:00 вечера.

Даты проведения:

2022 год

I 22-23 октября 2022 года

II 19-20 ноября 2022 года

III 17-18 декабря 2022 года

2023 год

IV 21-22 января 2023 года

V 18-19 февраля 2023 года

VI 18-19 марта 2023 года

VII 06-07 мая 2023 года

По итогам каждого из соревнований состоится награждение победителей в абсолюте и возрастных категориях. Каждый этап является полноценным стартом по триатлону и включает прохождение всех трех дистанций последовательно и без перерыва.

Каждый старт включает три этапа, которые спортсмен последовательно преодолевает:

Плавательный этап 300 м в закрытом бассейне КСК «СИБУР АРЕНА»

Велоэтап 8 км на велостанках Tacx Neo 2T

Бег 2 км по беговым дорожкам Легкоатлетического манежа

По результатам первого этапа будут определены победители в абсолюте и возрастных группах среди мужчин и женщин. Финишера каждого из четырех этапов соревнований ждет медаль и подарки от организаторов и партнеров.

22 октября:

Помимо классической триатлонной дистанции, атлетов ждет велогонка с дистанцией в 30 км. Старт произойдет одновременно для всех участников в здании Легкоатлетического манежа на велостанках Tacx Neo 2T на предоставленных организаторами велосипедах.

Велогонка проводится в виртуальной системе с использованием трех основных параметров гонщика: мощность, вес и рост. Маршрут велоэтапа представляет из себя модель участка длиной 30 км с наличием рельефа.

Тайминг:

Мужской старт: 30 км в 19:00

Женский старт: 20 км в 20:30

Награждение – в 21:30.