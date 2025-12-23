Рождественские свитеры – праздничные, уродливые, а теперь еще и спортивные. Как это получилось?

На этой неделе тренер баскетбольной сборной университета Куинс Северной Каролины в США Грант Леонард вышел на матч NCAA в довольно выдающемся наряде – рождественском свитере с изображением подарка и надписью Gangsta Wrapper (игра слов между «гангста-рэпер» и wrapper, «упаковщик / обертка»).

У Гранта вообще большая коллекция классических праздничных свитеров: броских, аляповатых и немного кринжовых (на одном изображены воры из «Одного дома» – тоже с каламбуром).

В России FONBET делает вариацию праздничных свитеров – в прошлом году это был «Батин свитер», а в этом появился «Бабушкин свитер» . Это клубный мерч команд КХЛ, РПЛ и чемпионата Беларуси, сделанный с заботой настоящих бабушек. В этом году в коллекции 17 моделей, включая свитер, посвященный FONBET Кубку России.

В культуре такие свитера принято называть «уродливыми», хотя они давно уже перестали такими быть – а обрели праздничные смыслы и ассоциируются с теплом и любовью.

А откуда взялась эта традиция?

Появились больше 50 лет назад и мало кого интересовали

Рождественские свитеры существуют с 1950-х. Первые были послевоенными и непритязательными. Они назывались jingle bells sweaters и появились в США как симптом наступавшей коммерциализации праздника. Тогда они не стали ни феноменом, ни даже особенным трендом; у мира были дела поважнее.

В 1980-е праздничные свитеры стали носить на экране. Среди их первых адептов принято называть Энди Уильямса (телеведущего и музыканта, которому принадлежит самая расхожая версия песни Moon River), а также героев фильма 1989 года «Рождественские каникулы» (предшественника «Одного дома» в роли семейной сезонной классики).

Они сделали тематические свитера мемом, но модными они не обернулись и тогда. 1990-е были десятилетием гранжа, минимализма, хип-хопа, гламура; искренность, дурашливость, ирония еще не были в зайтгайсте. Prada в 1995-м показала теперь знаменитую коллекцию в грязных тонах – с нее в фэшн-индустрии начался культ уродливого шика. Но до массового потребителя эта эстетика, в соответствии с нетленной проповедью из «Дьявол носит Prada», дошла заметно позже.

В новом тысячелетии резко стали популярны – благодаря Марку Дарси и Канье Уэсту

В 2001-м вышло кино, ставшее одним из важнейших рождественских фильмов века, – «Дневник Бриджет Джонс». Ключевую роль там сыграл уродливый свитер с оленем (вернулся в четвертой части в 2024-м). Он был неэлегантным и напрашивался на насмешку, но вообще-то еще он был душевным, уютным и, конечно, праздничным. Рождественские свитеры наконец попали в дух времени.

В следующем году в Канаде прошел первый фестиваль рождественских свитеров, в 2005-м Канье Уэст, тогда еще не проблематичный, выступал в рождественском кардигане перед школьниками. В начале 2010-х Amazon сообщал, что продажи свитеров выросли на 600%. В 2012-м британская The Telegraph назвала рождественский свитер «праздничным мастхэвом», а американская The New York Times рассказывала о свитерированных рождественских встречах по всей стране. В Topman, тогдашнем ведущем масс-маркете, было 34 сезонные модели.

В тот же период интерпретации праздничного трикотажа появились на подиумах Stella McCartney (2007), Givenchy (2010), Dolce & Gabbana (2010), Maison Margiela (2014), Dior (2014). Условно уродские свитера оказались редким горизонтальным фэшн-трендом – не просочились с Недель моды в магазины для простых людей, а распространились одновременно и в дизайнерской моде, и в массовой – наверное, потому, что их популярность была органической.

В 2014-м Джимми Фэллон в своем вечернем шоу завел свитеровую версию адвент-календаря – «12 дней рождественских свитеров», где дарит их зрителям. В этом месяце он проходит в 12-й раз и превратился в событие, к которому художник шоу по костюмам готовится весь год. Собственные вариации рождественских свитеров разной степени упоротости сейчас делают не только примерно все бренды одежды, но и компании, выпускающие мерч (то есть вообще все компании): от Microsoft и бостонских электричек до шотландского песочного печенья Walker’s (модель – экс-первая ракетка мира Энди Маррей). В России достойные варианты встречаются у Sela, Befree, Original Siberia.

Если надо выбрать один рождественский свитер, ищите его у любимой команды

Главная проблема с рождественскими свитерами – что на них уходит куча пластика, их носят совсем мало, выбрасывают и каждый год покупают новые; в эпоху экологической катастрофы это очень безответственно. Поэтому британская благотворительная организация Hubbub среди прочих призывает рождественские свитеры делать самим, ими меняться, найти любимый и хранить верность ему – ну или хотя бы покупать на ресейле.

Проблема текучести рождественских свитеров, кажется, стоит не так остро в отношении вариаций, выпускаемых спортивными командами, – ну сколько сезонных свитеров с логотипом любимого клуба нужно одному человеку? С другой стороны, некоторые образцы так хороши, что искушают поболеть сразу за несколько команд. Например, кто в прошлом году не успел разжиться веселым кардиганом «Ромы» (на фото) или великолепным джемпером «Байера» с баварскими Альпами , в этом может записаться в разнузданные поклонники «Манчестер Юнайтед». В НХЛ с «уродливым» мерчом похуже – вместо свитеров свитшоты, вместо избыточности и китча – интеллигентная гирлянда. Но эй, уродливость, как и спортивные симпатии – дело сердечное.

В рамках акции FONBET «Бабушкин свитер» выходят не только свитера, но и интервью с важными спортивными бабушками. Например, бабушкой лучшего снайпера КХЛ Романа Канцерова – Ириной Вячеславовной.

«Если что-то на льду не задается, я говорю: «Рома, Ромочка, твой выход, забивай!». Команда у нас очень дружная, все поддерживают друг друга. С детства все мечтают играть в «Металлурге». Наша команда, как сталь, крепкая и надежная. Другого мнения быть не может!» – рассказала она о поддержке внука.

Фото: imdb.com ; скриншот YouTube; Gettyimages.ru /Sarah Silbiger; instagram.com /officialasroma