Кто главный теннисист? Оцениваем не по титулам, а по вкладу в историю

Давайте ответим на важный вопрос: кто главный теннисист в истории игры? Отвлечемся от титулов, вспомним громкие победы, оценим вклад в индустрию и попробуем сравнить теннисистов по этим абстрактным характеристикам.

Пишите в комментариях, кого из заданных игроков вы считаете лучшим. И называйте своего кандидата, если считаете, что он отсутствует в списке.