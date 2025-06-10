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Кто главный теннисист? Оцениваем не по титулам, а по вкладу в историю

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Давайте ответим на важный вопрос: кто главный теннисист в истории игры? Отвлечемся от титулов, вспомним громкие победы, оценим вклад в индустрию и попробуем сравнить теннисистов по этим абстрактным характеристикам.

Пишите в комментариях, кого из заданных игроков вы считаете лучшим. И называйте своего кандидата, если считаете, что он отсутствует в списке.

logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoМарат Сафин
logoНовак Джокович
PARI. Tennis Club
PARI. Tennis Club
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108 комментариев
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Роджер и есть теннис!
Если по вкладу (а не по статистике) - то Федерер несомненно. С него началась полноценная медийность тенниса. Своей игрой, имиджем, аурой он привлек многих и многих - зрителей, спонсоров, новых игроков. С ним теннис обрел невероятную популярность в мире
Ответ Вавринец хороший!
Роджер и есть теннис!
Роджер и только Роджер!
Однозначно Федерер. Идеальный теннисист, во всех смыслах этого слова.
По общему вкладу в историю тенниса, по уровню влиянию, по репутации, по уровню "народной любви" со стороны не только домашних, но и нейтральных фанатов, по эстетике игры - нет никого и близко к Роджеру. Если судить не по количеству титулов, а по общему влиянию на теннис и мир вообще через теннис - ответ однозначный, Федерер
Любопытно, что Джока и Надаля мне ни разу не свели )
При этом Рафаэль появлялся чаще, оттого и стоит лидером в личном рейтинге.
Но в целом я бы за Джоковича проголосовал все равно.
Роджер Федерер один единственный и неповторимый. Только Роджер!
Судя по общему рейтингу, Борга недооценивают, хотя он был первым топовым бейслайнером в эпоху сеточников и популяризатором двуручного бекхенда, плюс реклама и медийность.
Из великих тут нет только Коннорса, сравнимого с Бигами по длине и стабильности топовой карьеры, зато есть почему-то Сафин.
Больше всего я кайфовал от игры Феди. И лучше, чем трио одной эпохи "Федерер, Надаль, Джокович", для меня пока пока нет. Все остальные в истории тенниса начинаются с четвёртого места. Статистика на сегодня в пользу Новака, который дождался, дожил и дожал. Три "карьерника" у кого-то есть ещё?
Ответ Вавринец хороший!
Роджер и есть теннис!
Кому как, дружище..