Кто главный теннисист? Оцениваем не по титулам, а по вкладу в историю
Давайте ответим на важный вопрос: кто главный теннисист в истории игры? Отвлечемся от титулов, вспомним громкие победы, оценим вклад в индустрию и попробуем сравнить теннисистов по этим абстрактным характеристикам.
Пишите в комментариях, кого из заданных игроков вы считаете лучшим. И называйте своего кандидата, если считаете, что он отсутствует в списке.
Блог PARI о теннисе
108 комментариев
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При этом Рафаэль появлялся чаще, оттого и стоит лидером в личном рейтинге.
Но в целом я бы за Джоковича проголосовал все равно.
Из великих тут нет только Коннорса, сравнимого с Бигами по длине и стабильности топовой карьеры, зато есть почему-то Сафин.