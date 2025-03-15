Книги, которые советуют авторы Спортса’’

В этом блоге Спортс’’ и Яндекс Книги рассказывают про тесные связи спорта и литературы – и как понять одно через другое. Например, про смысл романа «Великий Гэтсби» через спортивные сцены, про яркую жизнь сына Есенина в спортивной журналистике или про духовные поиски Льва Толстого в занятиях спортом.

Новый текст – не про одно произведение или конкретного автора, а флешмоб авторов и редакторов Спортса’’, где они делятся любимыми книгами и советуют их. Причем большинство из них далеко не о спорте.

Каждое произведение из этого списка можно найти в Яндекс Книгах . А еще тысячи других книг и комиксов на любой вкус. Сервис использует новые технологии, чтобы сделать чтение максимально удобным. Например, можно переключаться между текстом и аудиокнигой одним нажатием кнопки, чтобы не прерывать чтение на прогулке или в дороге.

Павел Копачев – «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова

Я обожаю Ильфа и Петрова. Их проза, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» – вне времени. Так редко бывает: легкий слог и юмор с годами не устарели, а, наоборот, наполнились новыми смыслами.

Не все знают, но великие писатели были не менее талантливыми журналистами. В середине 1930-х они поехали от газеты «Правда» в командировку в Америку, исколесили ее за 3,5 месяца с запада на восток и написали десятки очерков. Они и легли в основу «Одноэтажной Америки» – книги недооцененной, но безумно тонкой и ироничной.

Там показана не черствая Америка, помешанная на капитализме, а страна простых и отзывчивых людей: «Когда мы ехали в Америку, мы не учли одной вещи – госпиталити, гостеприимства. Оно беспредельно и далеко оставляет позади гостеприимство русское, сибирское или грузинское».

Удивительно, как эта книга вообще вышла и издавалась почти 10 лет (в 1947-м ее изъяли и надежно спрятали). В СССР узнали, что, оказывается, есть реклама, дворцы спорта, фондовые рынки, красивые тачки, удобные сервисы типа Вестерн Юнион. При этом нет ощущения, что там хорошо, а в Союзе плохо. И наоборот. Нет липучей интонации восхищения или нравоучения: в Штатах полно бедных, даже нищих; необразованных, часто злых людей. Америка – страна контрастов: и в этом поразительно похожа на нас.

Честно, я не читал более органичную и фактурную книгу. Она вам точно понравится.

Вадим Лукомский – «Думай медленно, решай быстро» Даниэля Канемана

«Думай медленно, решай быстро» Даниэля Канемана – главная книга о когнитивных искажениях и ошибках мышления. Она сильнее всего повлияла на меня. Знание о ловушках, в которые ловит нас наш мозг, позволяет перепроверять себя в этих тонких местах и мыслить более рационально. Мне нравится и сам подход, и процесс поиска искажений.

В книге очень доступно и с примерами по полочкам раскладываются типичные ошибки мышления, объясняется их природа и потенциальный вред. Есть и менее практичная, но жутко интересная попытка осмыслить, как работает наш мозг и почему когнитивные искажения возникают в принципе.

Канеман – психолог, взявший нобелевскую премию в экономике. Он посвятил жизнь изучению ошибок мышления, из-за которых мы все периодически бываем идиотами. При этом совсем не стал высокомерным. Нравится не только его доводы, но и тон. Однажды его попросили описать себя пятью словами. Ответ: «Бесконечно завороженный работой человеческого мозга». Ноль высокомерия, хотя его прямая специальность – систематизация человеческой глупости, непоследовательности и порой нелепости. Для него это любимый предмет исследования, а не способ подловить или унизить. Результат: книга не только полезная, но и способная достучаться до многих.

Руслан Копылов – «Семь смертей Эвелины Хардкасл» Стюарт Тертон

«Семь смертей Эвелины Хардкасл» – многослойный мрачный детектив в духе Агаты Кристи, но с современными фишками: добавили научной фантастики и триллера, временную петлю и смену тел. Всего в меру и в тему – без перебора и роялей в кустах.

Максимально цепкая книга. Дочитывая, пожертвовал вечером Лиги чемпионов ради финала истории – не знаю, как еще объяснить, что история меня по-настоящему затянула.

Дарья Романова – «Божественная комедия» Данте Алигьери

Представьте: вы отправляетесь в путешествие, выходящее за пределы времени и пространства, где само полотно существования соткано из нитей морали, любви и искупления. Все это ярко описывает «Божественную комедию» Данте Алигьери, написанную в начале XIV века. Удивительно, но поэма с отсылками к прошлому актуальна до сих пор.

Несмотря на название, «Божественная комедия» – это история не о религиозном путешествии. Это глубокое исследование человека и аллегорическое осмысление жизни, которое заставляет задуматься о собственном пути.

Я познакомилась с «Божественной комедией» на первом курсе бакалавриата. Никогда не любила поэмы и также редко читаю их сейчас. Но Данте, словно виртуоз детективного жанра, увлек меня в это путешествие, спрятав множество культурных загадок в произведении. Это то, что тянет меня возвращаться к книге и раскрывать новые секреты.

«Оставь надежду, всяк сюда входящий» – фраза, которая открывает путь Данте по загробному миру. Ее наверняка слышал каждый. А знаете ли вы, что спрятано за этим на самом деле?

Павел Ниткин – все произведения Антона Чехова

Когда я учился в университете, у нас был преподаватель, который заявил: чтобы хорошо писать, надо перечитать всю русскую классику, потому что она воспитывает чувство языка. Этим я и занялся. Прочитал всего Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова, многое из Набокова. И все это прекрасно (кроме Набокова).

Но больше всего из русской классики я люблю Чехова. В нем поражает потрясающий навык создавать в каждом рассказе уникальный мир и уникальных персонажей – у каждого из которых при этом еще и неповторимый голос.

Еще больше я ценю эволюцию его творчества в контексте его личной эволюции. Чем больше жизни он видел, чем больше опыта копил, тем менее смешными становились его рассказы. Под конец он писал уже скорее меланхоличные повести, в которых фиксировал упадок всего, что его окружало. Но при этом он не скатывался в мизантропию, всегда видел в людях хорошее и давал им шанс.

И Чехов всегда служит хорошим примером того, как надо строить историю – чтобы она была лаконичной, идеально структурированной и интересно рассказанной. Поэтому, когда вся остальная литература мне надоедает, я возвращаюсь к нему – ведь знаю, что это золотой образец, который вернет желание читать.

Никита Фалимонов – «Искупление» Иэна Макьюэна

«Искупление» Иэна Макьюэна – очень нетипичное для автора произведение: если вы прочитаете другие его работы, то удивитесь, насколько сильно оно отличается от остальных. Взять только его роман «Амстердам», в котором, как по мне, довольно много откровенной чернухи.

В «Искуплении» перед нами разворачивается настоящая семейная трагедия, которая происходит на фоне Второй мировой войны: маленькая девочка обвиняет невиновного парня в насилии над другой девушкой – а этот самый парень, к тому же, еще и возлюбленный ее старшей сестры. Вот так все запутанно, но, как вы понимаете, хэппи-энда здесь ждать не приходится.

Книга заставляет задуматься о природе и цене человеческих ошибок, проблеме правды и лжи. Какой вред может принести одно неверное решение судьбам множества людей – и возможно ли искупление, если ты причинил горе стольким людям. Ответы, я уверен, каждый сможет найти именно в этой книге.

Дмитрий Проскурин – «Есть вещи поважнее футбола» Дмитрия Данилова

Роман-челлендж – фиксирование всех матчей московского «Динамо» где получится: на стадионе, по телевизору, в текстовых трансляциях. По такой же схеме однажды написал книгу Стивен Кинг – и его бейсбольный «Рэд Сокс» впервые за 86 лет выиграл чемпионат. Данилов повторил трюк с детской надеждой расколдовать уже динамовское проклятие.

Стиль Данилова приглушен и скромен. Вас ждут описания поездок в электричках, многократные досады о невезучести «Динамо» и иногда – пересказы самих матчей. Звучит скучновато, как смешение устаревших жанров спортжура – репортажа и отчета, – но Данилов не ударяется в штампы и впускает в книгу жизнь, которая как может рвется в этот бесконечный футбол. Близкие друзья Данилова умирают, жена грозит разводом. На душе хреново, но «Динамо» играет с «Кубанью» – нужно ехать на стадион или хотя бы посмотреть в повторе. И выдавить абзацы. Пусть и об ушедшем друге, но обязательно в конце упомянуть, что голы забивали Ионов и Джуджак.

Прочтите, если хотите понять душу российского футбола. Так поэтично и умиротворенно о нем никогда не писали.

Андрей Тарасов – «Волшебник изумрудного города»

«Волшебник Изумрудного города» понятен даже четырехлетним детям. Но мы будто живем в мире, где многие взрослые его так и не прочитали. И приходится наблюдать тех, кто без подлинных оснований выдает себя за носителей силы, ума, красоты, таланта… Порой хочется уйти подальше по дороге из желтого кирпича.

Герои сказки Волкова связывают себя со своими недостатками. Стойкая Элли повторяет, что она «маленькая и слабая». Быстро соображающий даже в острых ситуациях Страшила считает, что ему не хватает мозгов. Нежный и сочувствующий другим Дровосек мечтает обрести сердце.

Осознавая слабости и постоянно сталкиваясь с угрозами калибра людоеда или саблезубых тигров, герои все равно день за днем неуклонно продвигаются по пути, который они считают нужным проделать. И рискуя собственными жизнями не бросают друзей, а в общем-то недавних знакомых, когда им грозит гибель.

«Волшебник Изумрудного города» – история о союзе мечтателей, которые осмелились. Лев мог бы и дальше прозябать как трус, а Страшила – чалиться в поле, но они пошли за этой маленькой незнакомой девочкой, поверив в возможность изменить свою жизнь и помочь ей.

Смыслов Волков заложил еще много-много – как в первой части, так и в продолжениях.

Артем Степин – «Верный Руслан» Георгия Владимова

Скоро всего, вы не знаете, кто такой Георгий Владимов, и это вполне объяснимо: писатель практически не публиковался в СССР, полное собрание сочинений вышло в 1998-м благодаря бизнесмену, которого затем взорвали в машине (не за книги Владимова), в нулевые и десятые переиздавали его мало, зачастую в сборниках. И хотя Владимов получал «Букера», а его книги даже экранизировались, есть ощущение, как будто он находится словно бы на периферии русской литературы.

«Верный Руслан» – небольшая повесть про караульную собаку, которая после закрытия лагеря оказалась предоставлена сама себе – и что из этого вышло (спойлер: ничего хорошего). Произведения о животных в целом занимают видное место в мировой литературе, но эта вещь все-таки выбивается из общего ряда. Думаю, это происходит потому, что хотя предположительно читатель по привычке сопереживает собаке, вообще-то главный герой – животное, приученное людьми охранять и нападать на других людей. Эту дихотомию (простите), наверное, сложновато пересказать, но в повести она чувствуется довольно остро и немножко ломает восприятие.

Я впервые прочел «Верного Руслана», когда у меня еще не было собаки, – и, конечно, это довольно трудный текст, если у вас есть сердце. Он эмоционально требователен к читателю, как, наверное, все хорошие тексты. А писатель Владимов прекрасный, и чтение его книг в литературном отношении доставляет большое удовольствие – даже больше, чем игра «Ливерпуля» в этом сезоне. Кстати, «Редакция Елены Шубиной» пару лет назад переиздала два великолепных романа Владимова, «Генерал и его армия» и «Три минуты молчания». Тут я собирался написать, что книжки трудно рекомендовать абстрактно, это тонкая материя и все такое, а вместо этого напишу – их тоже стоит прочесть.

Артем Терентьев – «Журавленок и молнии» Владислава Крапивина

В школе не мог читать классическую русскую литературу. Устал от персонажей помещиков и княгинь, масштабного минора и атмосферы мира, в котором я никогда не буду.

А хотелось почитать про меня. Обычного подростка, который только заглядывает в обычный взрослый мир. Классе в 8-м наткнулся на роман «Журавленок и молнии» — и впоследствии прочитал его четыре раза. Последний — на первом курсе универа.

Крапивин писал для детей, но не в наивной стилистике мультика и не через призму простых истин. Он показал взрослый мир глазами подростка. Как тот впервые видит вранье отца, как ломается судьба хулигана из местной банды — в общем, неплохого парня, выбравшего путь «все воруют, только кого-то ловят», видит как взрослые готовы ломать и перекраивать тебя, лишь бы защитить свои убеждения и свое место в жизни.

Свою взрослую нормальность.

Против все этого у Юрки Журавина только ощущение несправедливости происходящего и записка (оставленная в одной из книг домашней библиотеки) от умершего деда «Не бойся идти против всех, если уверен, что прав».

Юрка пробует. А финальная сцена под дождем – одна из лучших метафор зыбкости подросткового мира.

Любовь Курчавова – «Война и мир» Льва Толстого

«Война и мир» – кажется, самый очевидный и при этом самый непопулярный выбор. Название, которое знакомо всем с детства, в старших классах становится синонимом страданий: так трудно она читается, когда ты школьник. Так было и у меня: хоть я и готовилась к экзамену по литературе изо всех сил, прочитать «Войну и мир» целиком не смогла – даже после двух попыток. Несколько лет мысль о том, что я не читала «Войну и мир», давила. Но я помнила те тяжелые ощущения, когда ты продираешься через описание Бородинского сражения, и не верила, что когда-то с этим справлюсь.

Но справляться не пришлось: с третьего раза эта книга увлекла меня в свой удивительный мир. И по-настоящему поразила искренней и честной панорамой всего, что окружает нас в жизни: русская душа, любовь, настоящий патриотизм, принципы, подлость, искания. Наша жизнь – это не только «война» и «мир», но и поиски, которые у каждого протекают по-разному. Толстой порой так безжалостно разбирает своих героев по кусочкам и показывает нам, что у них там внутри, что даже неловко от такой близости.

Вообще, я считаю, что книги нужно читать как минимум для того, чтобы обогащать запас образов. Если не делать этого, глаз замыливается – ты просто привыкаешь к повседневности и обыденности, застреваешь в них. А книги – портал в миры, в которых ты никогда не окажешься по-настоящему. «Война и мир» идеальна для такого путешествия.

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