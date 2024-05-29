Знаете теннисиста на фото? Тест из 10 вопросов
Рафаэль Надаль – 14-кратный победитель «Ролан Гаррос». Знаете, кто еще брал Открытый чемпионат Франции? А назвать сможете? Проходите наш тест и забирайте бонус до 100 000 ₽ от БЕТСИТИ.
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Добавили бы хотя бы Гаудио, Косту, Крейчикову, Скьявоне для интереса...