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Знаете теннисиста на фото? Тест из 10 вопросов

2 k

Рафаэль Надаль – 14-кратный победитель «Ролан Гаррос». Знаете, кто еще брал Открытый чемпионат Франции? А назвать сможете?  Проходите наш тест и забирайте бонус до 100 000 ₽ от БЕТСИТИ.

logoМария Шарапова
logoБьорн Борг
logoСтэн Вавринка
logoРолан Гаррос
logoАнастасия Мыскина
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoЕвгений Кафельников
logoАна Иванович
logoШтеффи Граф
logoАндре Агасси
БЕТСИТИ
БЕТСИТИ
Блог
Настоящий букмекер
27 комментариев
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Смешной тест.
Добавили бы хотя бы Гаудио, Косту, Крейчикову, Скьявоне для интереса...
+26
0
+26
Напоминает тесты, в которых "всего лишь один человек из 100 способен решить эту задачу"
+14
0
+14
10 раз вписал Надаль, а угадал только один раз. Это странно.
+9
0
+9
Ожидаешь хотя бы Гастона Гаудио, а на фотках Надаль и Джокович))
+5
0
+5
Вручную вписывать имена?! Буки зажали денег....
+4
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+4
Ответ Blut Haos
А вписать то нужно фамилию🤦‍♂️ автор сего опуса видел когда-нибудь, чтобы к Рафаэлю и Новаку подходили и говорили - привет Джокович, прекрасный матч!?
Твой комментарий кретинский настолько, что просто нет слов. Ну откуда появляются такие идиоты...
+4
-1
+3
Составлял явно не лучший теннисный фанат ))
+3
0
+3
Угадайте)) и внизу теги)))
+2
0
+2
Ответ laziofan
Смешной тест. Добавили бы хотя бы Гаудио, Косту, Крейчикову, Скьявоне для интереса...
Ну, потому что это не тест, а реклама с позитивной мотивацией)
+2
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10/ 10
+1
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ожидал всех чемпионов вписать с 1920х годов..узнать по фото, вот это было б интересно!!! могли бы быть 2.3 ошибки
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Спасибо за викторину!
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Рафа гордится мной,это было легко и приятно, до встречи в Париже!
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Ответ laziofan
Смешной тест. Добавили бы хотя бы Гаудио, Косту, Крейчикову, Скьявоне для интереса...
да хотя бы гильермо виласа
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Ответ laziofan
Смешной тест. Добавили бы хотя бы Гаудио, Косту, Крейчикову, Скьявоне для интереса...
бругеру или куэртена хотя бы
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А хде Энен?)
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а вообще, не знаю, кому там смешно, это же тест от букмекера, который очень хочет, чтоб кто-нибудь сюда зашел первый раз и забрал тот самый бонус. но с каждым новым тестом таких людей все меньше)
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а где Федерер
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Две ошибки, не вспомнил Джоковича и Кафельникова 😒
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Джокович
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Мыскина
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Джокович
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Тест составляли кретины. Написано: "Введите имя", пишу "Рафаэль", ответ неверный, потому что "Рафаэль Надаль".
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Джокович
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10/10. Надуль x 10.
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