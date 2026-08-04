Синнер прошел обследование у врача-реабилитолога в Милане. La Gazzetta dello Sport связывает его с дискомфортом в колене

Синнер прошел обследование у врача-реабилитолога в Милане.

Янник Синнер проходит обследование у врача-реабилитолога в частной ортопедической клинике в Милане. Об этом сообщает журналист Габриэле Парпилья.

«Синнер на данный момент находится в частной ортопедической клинике в Милане. Он посещает своего лечащего врача-реабилитолога, который вернулся из отпуска специально, чтобы его осмотреть. Прием был организован оперативно по просьбе персонала и только начался для важного обследования», – написал Парпилья.

Однако La Gazzetta dello Sport пишет, что обследование было плановым. По данным издания, Синнер приехал в клинику Physioclinic в восемь утра. Осмотр у доктора Пьеро Вольпи – экс-главы медицинской службы «Интера» – продолжался до полудня, вместе с первой ракеткой мира на приеме были четверо членов его команды. После обследования Синнер вышел из клиники улыбающимся и раздал автографы болельщикам, ожидавшим у входа.

Издание предполагает, что визит может быть связан с дискомфортом в правом колене – на прошлой неделе, во время посещения туринской клиники J Medical, Синнера сфотографировали с тейпом именно в этой зоне. При этом, по версии Gazzetta, ничего серьезного нет – речь о профилактическом наблюдении, чтобы вовремя заметить возможные небольшие перегрузки.

Следующим турниром Синнера должен стать «Мастерс» в Цинциннати, который стартует 13 августа.

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