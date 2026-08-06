Торонто (WTA). Андреева, Корнеева, Самсонова, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Бенчич вышли в 3-й круг
В Торонто проходит второй круг турнира WTA 1000.
Диана Шнайдер обыграла Ребекку Шрамкову во втором круге тысячника в Торонто.
Анна Калинская победила Маккартни Кесслер, Арина Соболенко – Моюку Утидзиму.
Мирра Андреев прошла Каролину Плишкову.
Сетка турнира здесь.
National Bank Open presented by Rogers
Торонто, Канада
2 – 13 августа 2026
WTA 1000
Призовой фонд – 7 433 076 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
красиво выиграла, сначала бараночку повесила а потом скрытую бараночку с 0-2 до 6-2
хорошо что второй сет не закинула с 2:0 40:15, было бы обидно
на такой же уверенности второй сет провести и идти отдыхать