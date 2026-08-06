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  4. Торонто (WTA). Андреева, Корнеева, Самсонова, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Бенчич вышли в 3-й круг

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Торонто (WTA). Андреева, Корнеева, Самсонова, Рыбакина, Гауфф, Пегула, Бенчич вышли в 3-й круг
В Торонто проходит второй круг турнира WTA 1000.

Диана Шнайдер обыграла Ребекку Шрамкову во втором круге тысячника в Торонто.

Анна Калинская победила Маккартни Кесслер, Арина Соболенко – Моюку Утидзиму.

Мирра Андреев прошла Каролину Плишкову.

Сетка турнира здесь.

National Bank Open presented by Rogers

Торонто, Канада

2 – 13 августа 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 7 433 076 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
результаты
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Комментарии

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Так, видимо Мирру задело, что кто-то подбирается к её лидерству по баранкам в сезоне)
Ответz0rg
Так, видимо Мирру задело, что кто-то подбирается к её лидерству по баранкам в сезоне)
Как тебе последний розыгрыш седьмого гейма во втором сете? Просто стыбзила мячик.)
ОтветRygeek
Как тебе последний розыгрыш седьмого гейма во втором сете? Просто стыбзила мячик.)
Типичная Мирра) ещё в предпоследнем гейме второго сета брейковый розыгрыш был отличный
Мирру с уверенной победой
красиво выиграла, сначала бараночку повесила а потом скрытую бараночку с 0-2 до 6-2
На Хвалинскую жалко смотреть, Не удивлюсь, если до конца года она ни одного матча на харде не выиграет. Такой шанс Шнайдер и Калинская упустили в Париже.
ОтветАндрей Красин
На Хвалинскую жалко смотреть, Не удивлюсь, если до конца года она ни одного матча на харде не выиграет. Такой шанс Шнайдер и Калинская упустили в Париже.
В Париже был рыжий хард, да?))
Мирренку удачи, Корнеевой тоже.
Очень давно мы не видели Мирру в деле и было немного волнительно, как оно все сложится? Ну вот результат превзошел все ожидания, а по игре боюсь сглазить, но мне понравилась игра, временами казалось , что Мирра играет в полсилы и даже немного куражится и вот в такие моменты, стали проскакивать ошибки, даже курьезные. Очень понравился момент, когда не заладилось начало второго сета и проиграв свою подачу, Андреева тут же "ощетинилась" вцепилась в свою жертву и уже не отпускала до конца игры, как настоящая волчица. Ну а последний победный гейм, стал просто образцом подачи на матч. Уложилась в 1 минуту, а весь матч меньше часа. Да, некоторые уже сказали, что нет интриги, разыграться как следует не получилось, но сильные теннисистки так и должны начинать первые матчи, особенно если соперницы позволяют. Как сегодня Эмма Наварро позволила Корнеевой так легко пройти второй круг, при этом нисколько не хочу принизить игру самой Алины, она просто молодец, нисколько не испугалась опытной соперницы и провела достойный матч. Начинает просматриваться еще одна наша молодая звездочка, пусть немного пока отстает от своей подруги Мирры, но всему свое время и у каждого свой путь к звездам. Ждем дальнейших побед от всех девчонок, дальше должно быть еще интереснее.
ОтветЛюбитель_ФК
Очень давно мы не видели Мирру в деле и было немного волнительно, как оно все сложится? Ну вот результат превзошел все ожидания, а по игре боюсь сглазить, но мне понравилась игра, временами казалось , что Мирра играет в полсилы и даже немного куражится и вот в такие моменты, стали проскакивать ошибки, даже курьезные. Очень понравился момент, когда не заладилось начало второго сета и проиграв свою подачу, Андреева тут же "ощетинилась" вцепилась в свою жертву и уже не отпускала до конца игры, как настоящая волчица. Ну а последний победный гейм, стал просто образцом подачи на матч. Уложилась в 1 минуту, а весь матч меньше часа. Да, некоторые уже сказали, что нет интриги, разыграться как следует не получилось, но сильные теннисистки так и должны начинать первые матчи, особенно если соперницы позволяют. Как сегодня Эмма Наварро позволила Корнеевой так легко пройти второй круг, при этом нисколько не хочу принизить игру самой Алины, она просто молодец, нисколько не испугалась опытной соперницы и провела достойный матч. Начинает просматриваться еще одна наша молодая звездочка, пусть немного пока отстает от своей подруги Мирры, но всему свое время и у каждого свой путь к звездам. Ждем дальнейших побед от всех девчонок, дальше должно быть еще интереснее.
У Эммы проблемы со здоровьем, из за таблеток лишний вес, а с ним передвигаться конечно сложно.
Ответmaximusdevil
У Эммы проблемы со здоровьем, из за таблеток лишний вес, а с ним передвигаться конечно сложно.
А у той же Алины плечо затейпировано и наверное не просто так для красоты. Вчера Синякова вышла на игру вся перевязанная и в конце снялась. Там у каждой второй, а может быть и каждой первой, что-то болит и возможно мучаются всю карьеру. Не хочу обидеть Новарро, да и любую травмированную, но это проблемы каждой спортсменки. Можно конечно оправдать любую проигравшую таким образом и Эмму в том числе, но я видел ее игру чуть раньше и временами довольно приличную, думаю, что Наварро просто сейчас не так хорошо готова, или Алина прибавляет в процессе набора опыта. Посмотрим Корнееву с Йович, та уж точно здорова.
Алину с уверенной победой в двух сетах и выходом в следующий круг "Мастерса". Умничка !
Мирру с уверенной победой и выходом в следующий круг " Мастерса" ! Молодчина !
Мирра молодчина, просто и спокойно, на классе
Молодец Катя с победой!)
хорошо что второй сет не закинула с 2:0 40:15, было бы обидно
Мирра в потоке, не может не радовать
на такой же уверенности второй сет провести и идти отдыхать
ОтветArthritis
Мирра в потоке, не может не радовать на такой же уверенности второй сет провести и идти отдыхать
Будем справедливы, Берёзка явно не тот соперник, по которому стоит оценивать уровень. Разве что приём подачи, когда она хорошая.
Ответz0rg
Будем справедливы, Берёзка явно не тот соперник, по которому стоит оценивать уровень. Разве что приём подачи, когда она хорошая.
главное чтобы у Мирры подача работала в остальном даже не стоит переживать за результат
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