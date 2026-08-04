Осака о работе с Викторовски: «Он всегда говорит мне правду. Бывают моменты, когда я проседаю, и он такой: «Эй, тебе надо собраться»

Осака рассказала, почему ей нравится работать с Викторовски.

Наоми Осака прокомментировала работу с Томашем Викторовски, бывшим тренером Агнешки Радванской и Иги Швентек . Они начали сотрудничать год назад.

– Надеюсь набраться большой уверенности перед Нью-Йорком. [В Вашингтоне] удалось провести два хороших, основательных матча, так что надеюсь просто продолжить наращивать этот уровень.

Последнюю встречу я проиграла, но благодаря этому поняла, что именно я хочу делать и как хочу строить свою игру. Так что просто надеюсь продолжать в том же духе.

– В этом году вы показали лучшие результаты в карьере на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». Чем вы отличаетесь как игрок от себя прежней?

– Я бы сказала, что сейчас я другой игрок. На траве мне стало намного комфортнее выходить к сетке и играть агрессивно, принимая то, что я могу ошибиться. Мне интересно посмотреть, как это повлияет на мою игру на харде по мере американской серии.

– Около года назад вы начали работать вместе с Томашем. Как, по-вашему, ему удалось раскрыть ваш лучший теннис?

– Это было настоящее приключение. Мы как раз говорили об этом в Вашингтоне.

Он помогает мне показывать лучший теннис. Просто он всегда говорит мне правду – бывают моменты, когда я проседаю, и он может сказать мне что-то вроде: «Эй, тебе надо собраться», – или что-то в этом духе. Но на корте он отличный тренер.

Мне кажется, мы очень хорошо работаем вместе, поэтому я рада продолжать, – сказал японка на пресс-конференции перед началом тысячника в Торонто.

Она начнет матчем против Панны Удварди.