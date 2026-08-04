  1. Спортс
  2. Теннис
  3. Новости

  4. Осака о работе с Викторовски: «Он всегда говорит мне правду. Бывают моменты, когда я проседаю, и он такой: «Эй, тебе надо собраться»

0
Осака о работе с Викторовски: «Он всегда говорит мне правду. Бывают моменты, когда я проседаю, и он такой: «Эй, тебе надо собраться»
Осака рассказала, почему ей нравится работать с Викторовски.

Наоми Осака прокомментировала работу с Томашем Викторовски, бывшим тренером Агнешки Радванской и Иги Швентек. Они начали сотрудничать год назад.

– Надеюсь набраться большой уверенности перед Нью-Йорком. [В Вашингтоне] удалось провести два хороших, основательных матча, так что надеюсь просто продолжить наращивать этот уровень.

Последнюю встречу я проиграла, но благодаря этому поняла, что именно я хочу делать и как хочу строить свою игру. Так что просто надеюсь продолжать в том же духе.

– В этом году вы показали лучшие результаты в карьере на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». Чем вы отличаетесь как игрок от себя прежней?

– Я бы сказала, что сейчас я другой игрок. На траве мне стало намного комфортнее выходить к сетке и играть агрессивно, принимая то, что я могу ошибиться. Мне интересно посмотреть, как это повлияет на мою игру на харде по мере американской серии.

– Около года назад вы начали работать вместе с Томашем. Как, по-вашему, ему удалось раскрыть ваш лучший теннис?

– Это было настоящее приключение. Мы как раз говорили об этом в Вашингтоне.

Он помогает мне показывать лучший теннис. Просто он всегда говорит мне правду – бывают моменты, когда я проседаю, и он может сказать мне что-то вроде: «Эй, тебе надо собраться», – или что-то в этом духе. Но на корте он отличный тренер.

Мне кажется, мы очень хорошо работаем вместе, поэтому я рада продолжать, – сказал японка на пресс-конференции перед началом тысячника в Торонто.

Она начнет матчем против Панны Удварди.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoНаоми Осака
logoУимблдон
logoРолан Гаррос
logoCanadian Open
logoWTA

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фис о брейдах Алькараса и Коболли: «Мне больше нравятся их обычные прически»
Торонто (WTA). Андреева сыграет с Фернандес, Корнеева – с Йович, Самсонова встретится с Джойнт, Рыбакина – с Ли, Шнайдер, Александрова, Соболенко вышли в 4-й круг
Де Минаур о поражении от Норри: «Это был просто ужасный третий сет в моем исполнении»
Пегула о давлении из-за отсутствия титула на ТБШ: «Быть стабильной даже сложнее, чем поймать форму на две недели и выиграть «Шлем»
Швентек о двухнедельных тысячниках: «Я уже перестала это анализировать, это реальность, к которой нужно адаптироваться»
Турсунов о спаде Медведева: «Он становится старше и ему тяжелее играть»
Соболенко после победы над Чжан Шуай: «Надеюсь, меня и дальше будут ставить на вечерние сессии. Это лучшее время для игры»
Тиафу впервые за год снялся по ходу матча
Монреаль (ATP). Ходар обыграл Музетти, Лехечка – Блокса, Де Минаур упустил матчбол против Норри, Фис, Дардери вышли в 4-й круг
Де Минаур сделал двойную на матчболе против Норри и упустил сет и двойной брейк
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас опубликовал фото с брейдами
Фото
В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой
Оже-Альяссим, Серундоло и Ходар посетили финал ЧМ-2026
Фото
Дель Потро – Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ: «Спасибо, Лео! Ты оставил нас на вершине мира!»
Алькарас сфотографировался с Ямалем и кубком после победы Испании на ЧМ
Фото
Джокович пообщался с Роналдиньо перед финалом ЧМ-2026
Видео
Рублев о финале ЧМ-2026: «У меня команда из Испании. Будет странно, если я начну поддерживать Аргентину»
Надаль перед финалом ЧМ-2026: «До сих пор помню эмоции финала ЧМ-2010 в ЮАР»
Фото
Ибрагимович и Тайсон пришли на премьеру документального фильма о Джоковиче
Фото
Дель Потро – Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026: «Спасибо, Лео! Я тебя обожаю💙»