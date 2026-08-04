Бен Шелтон: «Больше смотрю на чемпионскую гонку, чем на рейтинг. Если постоянно думать о защите очков, легко запутаться в мыслях»

Шелтон: больше смотрю на чемпионскую гонку, чем на рейтинг.

Действующий чемпион канадского «Мастерса» Бен Шелтон поделился мыслями перед защитой титула.

В прошлом году он выиграл титул в Торонто, но в этом году женский и мужской турнир традиционно поменялись городами – таким образом, «Мастерс» проходит в Монреале.

– Как вы подходите к этому турниру, понимая, что вам предстоит защищать столько очков и что вы находитесь в части рейтинга, где все очень плотно?

– Как правило, я больше смотрю на чемпионскую гонку, чем на рейтинг. Поэтому я меньше об этом думаю. Для меня это просто приятное предвкушение – сейчас та часть сезона, где играю очень хорошо.

Честно говоря, я никогда не был человеком, который слишком сильно переживает из-за необходимости защищать очки. Это просто не в моем характере.

Каждая часть года будет немного отличаться. В эти несколько недель прошлого года я выступил очень хорошо, а потом получил травму и до конца года практически больше не набрал очков.

Поэтому, если постоянно думать о защите очков или о том, на какой неделе ты их набрал или не набрал, легко запутаться в мыслях. Так что я предпочитаю просто смотреть на то, что я сделал за весь этот год, на 2026-й, что я делаю сейчас и чего хочу добиться к концу года, – сказал Шелтон на пресс-конференции.

Во втором круге американец встретится с Дженсоном Бруксби или Адамом Уолтоном.

Шелтон – десятая ракетка мира, в чемпионской гонке ATP он также идет десятым.