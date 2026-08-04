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  4. Кафельников о Лютовой: «Не думаю, что можно говорить, что она выросла за счет чего-то, данного ей в России»

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Кафельников о Лютовой: «Не думаю, что можно говорить, что она выросла за счет чего-то, данного ей в России»
Кафельников о Лютовой: мы вряд ли имеем основное отношение к ее прогрессу.

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников отреагировал на победу Кристины Лютовой на турнире в Мемфисе.

«Я, честно говоря, не видел ни одного матча Кристины на турнире в Мемфисе. Знаю, что она с раннего детства живет и тренируется в США. Я уже лет шесть-семь пристально занимаюсь этой темой в нашей стране и не помню ее. Не думаю, что можно говорить о том, что она выросла за счет чего-то, данного ей в России. Она добилась этого за счет собственных усилий и помощи родителей. К сожалению, реалии такие.

И мы вряд ли имеем основное отношение к ее прогрессу. Потому что, насколько я понимаю, мы не организовывали ее тренировочный процесс после переезда семьи. Ее папа настаивал на том, чтобы она уехала в США, и там ей, безусловно, организовали весь тренировочный процесс», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

Лютова родилась в Москве, но с 10 лет ни разу не играла турниры за пределами США.

Несгибаемая Лютова выиграла титул в 16 лет – прям как Шарапова!

Чем хороша Кристина Лютова – новый вундеркинд женского тенниса

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: РИА Новости
logoКристина Лютова
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logoЕвгений Кафельников

Комментарии

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Не помню, не знаю, не смотрю. Отличный руководитель! И это вместо того, чтобы двумя руками схватиться за восходящую звезду, позвонить, поздравить, предложить выгодные условия, чем--нибудь помочь.
ОтветFremgol
Не помню, не знаю, не смотрю. Отличный руководитель! И это вместо того, чтобы двумя руками схватиться за восходящую звезду, позвонить, поздравить, предложить выгодные условия, чем--нибудь помочь.
Поздно пить боржоми. Помогать надо было год-два назад. Сейчас она уже сама начнёт зарабатывать.
Ответz0rg
Поздно пить боржоми. Помогать надо было год-два назад. Сейчас она уже сама начнёт зарабатывать.
Так проблема в том, что эти двое по тем же граблям годика через четыре (а может и раньше) скорее всего пройдутся с Давлетшиной. И ладно бы они только тех, кто уехал, нормально не финансировали. Но там Карабанова, будучи вторым номером по своему году, испытывала соответствующие проблемы с доехать до турниров TE, и сейчас, судя по вьюшкам, тенденция сохраняется для других игроков.
"Не наш продукт " заместитель директора
ОтветVadim Vadim_1116553755
"Не наш продукт " заместитель директора
жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха)
Что мешает ей сейчас чем-то помочь, или хотя бы просто наладить контакты?
Конечно, я могу ошибаться, но у меня иногда складывается впечатление, что господин Кафельников получает деньги за выдавливание перспективных российских теннисистов из российского спортивного гражданства. Вот да, сдельно получает - поштучно :)
ОтветSno Me
Конечно, я могу ошибаться, но у меня иногда складывается впечатление, что господин Кафельников получает деньги за выдавливание перспективных российских теннисистов из российского спортивного гражданства. Вот да, сдельно получает - поштучно :)
А причем тут Кафельников? И каким образом он это делает?
ОтветSno Me
Конечно, я могу ошибаться, но у меня иногда складывается впечатление, что господин Кафельников получает деньги за выдавливание перспективных российских теннисистов из российского спортивного гражданства. Вот да, сдельно получает - поштучно :)
100% на запад работает, как и дед тарпищ, наших отстраняют, а того продляют и продляют в мок, как ни в чём не бывало. Тот крякнет, его всё равно наверное продлять будут
По конспектам деда Горбачева работают, а главный идеолог геостратег
В 22м взял и подарил западу 300 млрд активов в иностранной валюте ...)
Ну, к Шараповой у Кафеля тоже не должно быть обид и претензий, но они есть 😉
Тарпищев и эту проср#т?
А Баба Яга... то есть, Дегтярёв, будет несогласный😡
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