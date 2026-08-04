Кафельников о Лютовой: «Не думаю, что можно говорить, что она выросла за счет чего-то, данного ей в России»

Кафельников о Лютовой: мы вряд ли имеем основное отношение к ее прогрессу.

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников отреагировал на победу Кристины Лютовой на турнире в Мемфисе.

«Я, честно говоря, не видел ни одного матча Кристины на турнире в Мемфисе. Знаю, что она с раннего детства живет и тренируется в США. Я уже лет шесть-семь пристально занимаюсь этой темой в нашей стране и не помню ее. Не думаю, что можно говорить о том, что она выросла за счет чего-то, данного ей в России. Она добилась этого за счет собственных усилий и помощи родителей. К сожалению, реалии такие.

И мы вряд ли имеем основное отношение к ее прогрессу. Потому что, насколько я понимаю, мы не организовывали ее тренировочный процесс после переезда семьи. Ее папа настаивал на том, чтобы она уехала в США, и там ей, безусловно, организовали весь тренировочный процесс», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

Лютова родилась в Москве, но с 10 лет ни разу не играла турниры за пределами США.

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