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  4. Монреаль (ATP). Шелтон, Рууд вышли в 3-й круг, Медведев, Хачанов, Рублев, Зверев, Фриц выбыли

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Монреаль (ATP). Шелтон, Рууд вышли в 3-й круг, Медведев, Хачанов, Рублев, Зверев, Фриц выбыли
В Монреале проходит второй круг «Мастерса».

Андрей Рублев уступил Шану Цзюньчэну во втором круге «Мастерса» в Монреале.

Даниил Медведев проиграл Ботику ван де Зандшульпу, Карен Хачанов – с Теренсу Атману.

Сетка турнира здесь.

National Bank Open presented by Rogers

Монреаль, Канада

2 – 13 августа 2026

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 415 724 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Ну это стоило посмотреть в 4 часа утра хотя бы для того, чтобы расставить для себя все точки над i. Теперь я точно уверен, что Медведеву теннис уже не настолько интересен, чтобы ради возможных результатов ежедневно пахать на тренировках. Причем по ходу матчей у него включается азарт и он выкладывается, старается выиграть, но он выглядел сегодня так, будто его с отпуска экстренно вызвали и заставили играть, что-то по ходу матча начало получаться, но не более того. Ладно, дело его.
ОтветProLL
Ну это стоило посмотреть в 4 часа утра хотя бы для того, чтобы расставить для себя все точки над i. Теперь я точно уверен, что Медведеву теннис уже не настолько интересен, чтобы ради возможных результатов ежедневно пахать на тренировках. Причем по ходу матчей у него включается азарт и он выкладывается, старается выиграть, но он выглядел сегодня так, будто его с отпуска экстренно вызвали и заставили играть, что-то по ходу матча начало получаться, но не более того. Ладно, дело его.
Поздравляю, вы это поняли на года полтора позже, чем все остальные)
ОтветДмитрий Воронцов
Поздравляю, вы это поняли на года полтора позже, чем все остальные)
Ну куда уж мне до вас и «всех остальных»
Рублев адовый клоун, просто подержи мяч, там китаец уже сам отдается, нет, он все 5 матч болов берет какие то гига сложные удары, то ли на контору работает, то ли просто аутист.
ОтветOleg Devitaltivskii
Рублев адовый клоун, просто подержи мяч, там китаец уже сам отдается, нет, он все 5 матч болов берет какие то гига сложные удары, то ли на контору работает, то ли просто аутист.
Каждый, кто пишет про работу на контору о теннисистах масштаба Рублева, Бублика и им подобных - аутист априори. Тут даже к гадалке не ходи.

А так согласен, в целом согласен, Рублев совсем разум и голову потерял.
Ответevgshk
Каждый, кто пишет про работу на контору о теннисистах масштаба Рублева, Бублика и им подобных - аутист априори. Тут даже к гадалке не ходи. А так согласен, в целом согласен, Рублев совсем разум и голову потерял.
Про игру на контору пишут лyдopacы. Они не просто аутисты, но и худшие из людей)
ахахахахахаххахахахахахаахахаха
Поздравляю Зверева с выполнением квеста под названием "слить мастерс где нет ни одного топа"
Синнер просто подарил халявные 1000 очков а тот слился максимально позорно в первом круге
🤣🤣🤣 легенда
Как же похорошел Рублев при Сафине. Одно удовольствие смотреть на гения ))))
Какое позорище, во что превратился мужской тур
ОтветHardy
Какое позорище, во что превратился мужской тур
Во что он превратился, в чем позорище??
ОтветДмитрий Воронцов
Во что он превратился, в чем позорище??
По сравнению с тем что было в 2019 говененько все
Тренеры меняются, а Данька остается, но себя то не заменишь...
Кто там такой же стабильный, как Синнер?
С такими сливами опять какое нибудь днище типа Попырина заберет канадский мастерс
ОтветМаксим Новиков
С такими сливами опять какое нибудь днище типа Попырина заберет канадский мастерс
Вариков много: Ходар, Фонсека, Фис...
Ответstatistic5
Вариков много: Ходар, Фонсека, Фис...
Меньшик
Рублев конечно не упустит
Упуститить возможность 😂
Чудак на букву М
Уровень тенниса кошмарный, большинство две подачи подряд удержать не могут, не покидает ощущение всеобщего пофигизма
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