Монреаль (ATP). Шелтон, Рууд вышли в 3-й круг, Медведев, Хачанов, Рублев, Зверев, Фриц выбыли
В Монреале проходит второй круг «Мастерса».
Андрей Рублев уступил Шану Цзюньчэну во втором круге «Мастерса» в Монреале.
Даниил Медведев проиграл Ботику ван де Зандшульпу, Карен Хачанов – с Теренсу Атману.
Сетка турнира здесь.
National Bank Open presented by Rogers
Монреаль, Канада
2 – 13 августа 2026
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 415 724 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
Комментарии
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А так согласен, в целом согласен, Рублев совсем разум и голову потерял.
Поздравляю Зверева с выполнением квеста под названием "слить мастерс где нет ни одного топа"
Синнер просто подарил халявные 1000 очков а тот слился максимально позорно в первом круге
🤣🤣🤣 легенда
Упуститить возможность 😂
Чудак на букву М