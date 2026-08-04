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  4. Ходар после поражения в финале в Вашингтоне: «Когда я упал, я немного повредил запястье. Надеюсь, ничего серьезного»

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Ходар после поражения в финале в Вашингтоне: «Когда я упал, я немного повредил запястье. Надеюсь, ничего серьезного»
Ходар рассказал, что повредил запястье в финале пятисотника в Вашингтоне.

Рафаэль Ходар прокомментировал поражение в финале турнира ATP 500 в Вашингтоне. 19-летний испанец уступил Тэйлору Фрицу со счетом 6:7(2), 4:6.

«Мне не удалось сделать брейк в первом сете, хотя я чувствовал себя хорошо, а на тай-брейке, думаю, он лучше провел важные розыгрыши. В итоге все решили маленькие детали. Я доволен тем, как играл в ключевые моменты, но сегодня они сложились не в мою пользу. Теперь нужно работать над этими деталями, чтобы они помогали мне продолжать прогрессировать в будущем.

Думаю, я отлично провел всю неделю. Я сыграл пять отличных матчей против очень сильных соперников. Этот турнир очень поможет мне развиваться, набираться опыта и особенно на харде, поскольку это первый турнир из американской серии перед US Open.

Это придает мне уверенности и одновременно позволяет смотреть на вещи более широко. Если я буду делать все правильно и как следует, с позитивным настроем, это поможет мне стать более стабильным и, надеюсь, хорошо выступить на следующих турнирах.

Когда я упал, кажется, при счете 3:1 в его пользу, я немного повредил запястье. Посмотрим, как оно будет себя чувствовать. Надеюсь, ничего серьезного, но пока еще слишком рано делать выводы».

На «Мастерсе» в Монреале Ходар должен стартовать матчем против Корентена Муте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
logoATP
logoТэйлор Фриц
logoРафаэль Ходар
logoUS Open
logoКорентен Муте
logoMubadala DC Open

Комментарии

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Финал не сложился, но в целом хороший турнир провел Рафаэль. Не вешать нос и вперед за новыми победами!
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